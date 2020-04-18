Realme X50 Youth kamera özellikleri belli oldu.

Realme firmasının yeni telefonu X50 Youth hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kamera özellikleri, Weibo üzerinden duyuruldu.

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X50 Youth dörtlü kamera sistemi ile geliyor!

Realme X50 serisinin yeni üyesi olan X50 Youth cihazının kamera özellikleri belli oldu. Cihaz serinin diğer telefonları gibi dört arka iki de ön kamera kurulumu ile geliyor. Ancak daha düşük sınıf bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, kamerada da daha düşük değerli lenslere sahip olacak gibi gözüküyor. Weibo isimli internet sitesinde yapılan sızıntıya göre toplam da altı kamerası olan cihazın kamera özellikleri şöyle; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2’şer MP‘lik derinlik ve makro sensörü olmak üzere toplamda dört kamera ile cihaz bizleri karşılıyor. Ön kamera da ise serinin diğer telefonları gibi iki adet kameraya yer verilirken, bu kameraların Realme X50 ile aynı özelliklere sahip olacağı iddia edildi.

Realme firmasının, gibi ilk 5G telefonlarından biri olarak karşımıza çıkan X50 Youth, çıkış günü geldikçe bize yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Firmanın daha ağır başlı üst seviye telefonları X50 ve X50 Pro ocak ayında tanıtılmıştı ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Şimdilerde ise odak noktasında X50 Youth‘un olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi gençler için yapılmış olan cihaz serinin en ucuz üyesi olacak gibi duruyor. Bakalım önümüzde ki günlerde bu cihaz hakkında neler öğreneceğiz