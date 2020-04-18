Akıllı Telefonlar
Realme X50 Youth kamera özellikleri belli oldu.
Realme firmasının yeni telefonu X50 Youth hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kamera özellikleri, Weibo üzerinden duyuruldu.
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X50 Youth dörtlü kamera sistemi ile geliyor!
Realme X50 serisinin yeni üyesi olan X50 Youth cihazının kamera özellikleri belli oldu. Cihaz serinin diğer telefonları gibi dört arka iki de ön kamera kurulumu ile geliyor. Ancak daha düşük sınıf bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, kamerada da daha düşük değerli lenslere sahip olacak gibi gözüküyor. Weibo isimli internet sitesinde yapılan sızıntıya göre toplam da altı kamerası olan cihazın kamera özellikleri şöyle; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2’şer MP‘lik derinlik ve makro sensörü olmak üzere toplamda dört kamera ile cihaz bizleri karşılıyor. Ön kamera da ise serinin diğer telefonları gibi iki adet kameraya yer verilirken, bu kameraların Realme X50 ile aynı özelliklere sahip olacağı iddia edildi.
Realme firmasının, gibi ilk 5G telefonlarından biri olarak karşımıza çıkan X50 Youth, çıkış günü geldikçe bize yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Firmanın daha ağır başlı üst seviye telefonları X50 ve X50 Pro ocak ayında tanıtılmıştı ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Şimdilerde ise odak noktasında X50 Youth‘un olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi gençler için yapılmış olan cihaz serinin en ucuz üyesi olacak gibi duruyor. Bakalım önümüzde ki günlerde bu cihaz hakkında neler öğreneceğiz
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Oppo A92s, Oppo‘nun Çin websitesinde ve JD.com‘daki resmi mağazasında tüm teknik özellikleri ve resmi rendarları ile birlikte ortaya çıktı. Telefon ile ilgili bazı sızıntılar da bu sayede kesinleşmiş oldu. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek.
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Oppo A92s, hangi teknik özelliklerle birlikte gelecek?
Oppo A92s, özellikler sayfasında kesin olarak MediaTek Dimensity 800 ile gelecek demiyor. Fakat yonga setinin 5G’yi destekleyeceği ve “MT6873V” koduna sahip olması bize Dimensity 800 yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Cihazda, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ayrıca ekranın ekran tazeleme hızı ise 120 Hz değerinde olacak. Telefonun 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı bulundurması bekleniyor.
Oppo A92s‘in bellek ve depolama özelliklerine bakacak olursak, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ancak sadece ana kamerasının özellikleri biliniyor. Ana kamera, f/1.7 diyafram aralığına sahip ve 48 MP çözünürlüğünde olacak. Ön kameralar ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile geliyor.
TENAA listesinde Oppo A92s‘in arka kameraları ile ilgili ortaya çıkan bilgilere bakarsak, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde özellikleri bilinmeyen kameralar olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler sayfasında pil ile ilgili bir detay bulunmuyor. Fakat önceki sızıntılara baktığımızda 3.890 mAh değerinde bir batarya ve 20W hızlı şarj ile geleceğini tahmin ediyoruz. 6 GB RAM bulunan modelin satış fiyatı, 2.199 CNY(310$), 8 GB RAM bulunduran modelin satış fiyatı ise 2.499 CNY(350$) olacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo A52 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Oppo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Oppo A52 modelinin teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Oppo A92s’in ardından tanıtmış olduğu bu cihaz, özelliklerinin yanı sıra kamerası ile dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, çıkarmaya hazırlandığı yeni cihazın teknik özellikleri ve render görüntüleri China Telecom‘un internet sitesinde yayınlandı. Paylaşılan bilgilere göre A52, konumlandığı sınıfta özellikleri ve kamera performansı ile dikkat çekmesi bekleniyor.
Oppo A52, 6.5 inç IPS teknolojisini kullanan FHD+ ekran çözünürlüğüyle desteklenmiş LCD ekran bulunuyor. Ekranın sol üst noktasında 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 12 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.
Oppo’nun orta segmentteki yeni akıllı telefonu, Qualcomm üretimi Snapdragon 665 işlemcisini kullanıyor. Grafik birimi olarak ise Adreno 610 görüntü bileşeni kullanılıyor. Bu özelliklerine ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
5.000 mAh bataryaya 18 W‘lık hızlı şarj özelliği sahip olan telefon için belirlenen resmi satış fiyatı 245 dolar olarak biliniyor. Son olarak OPPO A52’nin mor, siyah ve yıldız beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak.
OPPO A52 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç LCD, FHD+
- Boyut: –
- Ağırlık: –
- Batarya: 5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 8MB
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD ile 25 6GB)
- İşlemci: Snapdragon 665
- İşletim Sistemi: Android 10
Akıllı Telefonlar
Nubia Play, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor!
Nubia Play, 21 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise telefonun tasarımı ve bazı önemli teknik özellikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Cihazda herhangi bir çentik veya nokta delik tasarımı bulunmayacak ve klasik bir ön ekran tasarımı ile gelecek. Klasik bir tasarıma sahip olsa da selfie kamera en ince olabilecek şekilde yerleştirilmiş.
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Nubia Play, hangi teknik özelliklerle gelecek?
Telefon hakkında yayınlanan bir video ile cihazın ekran tazeleme hızı görüntülendi. Şirketin Weibo profilindeki videoya göre cihazın tıpkı Nubia Red Magic 5G gibi 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Ayrıca 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı da Red Magic 5G‘deki gibi korunuyor olacak.
Nubia Play‘in Snapdragon 765G işlemcisini kullanacağı da ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi oldu. Markanın CEO‘su telefonun 5.100 mAh bataryaya ve Quick Charge 4.0 hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.
Dün bazı kamera örnekleri görüntülenmişken bugün marka elçisi cihazla kaydedilen bir video paylaştı. Odaklama yeteneği ve renkleri gerçekçi bir şekilde yansıtması kameranın oldukça dikkat çeken özelliklerinden. Ek bir donanım kullanmadan bu video çekildiyse gerçekten iyi bir kameraya sahip olacak gibi görünüyor.
Nubia CEO’su Ni Fei, Snapdragon 765G işlemci kullanan telefonlarda görmeye alıştığımız telefonun arkasında veya yanında bulunan parmak izi okuyucusunu ekran altına aldıklarını açıkladı. Merakla beklenen telefon dört gün içinde resmi olarak tanıtılacak ve piyasaya sürülecek.