Realme X50 Pro Player, TENAA’da görüntülendi!

Realme, 25 Mayıs‘ta X50 Pro Player adlı yeni bir oyun odaklı amiral gemisi piyasaya sürecek. Cihaz bugün TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Telefon büyük ölçüde Realme X50 Pro 5G’ye benzer özelliklerde fakat bazı önemli farklılıklar bulunuyor.

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Realme X50 Pro Player hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Cihazın teknik özellikleri X50 Pro 5G ile yonga seti ve RAM tarafında eşleşse de Realme X50 Pro Player, biraz daha düşük kamera özellikleri bulunduracak. Malzeme kalitesi olarak ise X50 Pro 5G ile benzer malzeme kalitesinde olacak. X50 Pro Player, 6.44 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Telefonun 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Her kesime hitap etmek için bu çeşitlilik oldukça olumlu sonuçlar verecektir.

X50 Pro Player, arka tarafta 48 MP ana kamera, 1 adet 8 MP kamera ve 2 adet 2 MP kamera olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Orijinal X50 Pro‘da 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyordu. Görünüşe göre bu sefer telefoto kamera yerine makro kamerayı kamera diziliminde göreceğiz.

Ön tarafta X50 Pro Player, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduracak. X50 Pro‘da 32 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcuttu. Realme, bu telefonda kamera özelliklerinden kısıp performans tarafına aktaracak gibi görünüyor. Cihazın oyunlar için optimize olacağı ve oyunculara yönelik bir arayüzü bulunacağı tahmin ediliyor.