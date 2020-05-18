Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player, TENAA’da görüntülendi!
Realme, 25 Mayıs‘ta X50 Pro Player adlı yeni bir oyun odaklı amiral gemisi piyasaya sürecek. Cihaz bugün TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Telefon büyük ölçüde Realme X50 Pro 5G’ye benzer özelliklerde fakat bazı önemli farklılıklar bulunuyor.
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Realme X50 Pro Player hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Cihazın teknik özellikleri X50 Pro 5G ile yonga seti ve RAM tarafında eşleşse de Realme X50 Pro Player, biraz daha düşük kamera özellikleri bulunduracak. Malzeme kalitesi olarak ise X50 Pro 5G ile benzer malzeme kalitesinde olacak. X50 Pro Player, 6.44 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Telefonun 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Her kesime hitap etmek için bu çeşitlilik oldukça olumlu sonuçlar verecektir.
X50 Pro Player, arka tarafta 48 MP ana kamera, 1 adet 8 MP kamera ve 2 adet 2 MP kamera olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Orijinal X50 Pro‘da 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyordu. Görünüşe göre bu sefer telefoto kamera yerine makro kamerayı kamera diziliminde göreceğiz.
Ön tarafta X50 Pro Player, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduracak. X50 Pro‘da 32 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcuttu. Realme, bu telefonda kamera özelliklerinden kısıp performans tarafına aktaracak gibi görünüyor. Cihazın oyunlar için optimize olacağı ve oyunculara yönelik bir arayüzü bulunacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Microsoft, arasında bulunan 360 derecelik bir menteşe ile hareket edebilen çift ekranlı Microsoft Surface Duo isimli cihazını yakın zamanda tanıtacak. Cihazın testlerini gerçekleştiren Microsoft, cihazın ortasında bulunan menteşenin çok sayıda kullanım esnekliği sağlaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
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Microsoft Surface Duo hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Microsoft Surface Duo, açıldığında sadece 4.8 mm inceliğinde ve kapandığında ise 9.6 mm kalınlığında olacak. Sızdırılan özelliklere geldiğimizde ise cihazın her iki ekranı aynı özellikte olacak. Surface Duo, 5.6 inçlik 1800×1350 çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz Android 10 ile kutudan çıkacak fakat lansmandan hemen sonra Android 11’e planlanmış bir güncelleme yapacak. Cihazda Surface Pen desteği mevcut olacak.
Surface Duo, geçen yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelecek. Bunun sebebi şirketin Surface Duo‘nun iç tasarımını Snapdragon 865’ten daha önce bitirmiş olması. Cihazın 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu her ne kadar Google için iyi olsa da günümüz Android amiral gemilerinde 8 GB taban olarak belirlenmiş durumda. Bunların haricinde Surface Duo, genişletilemez 256 GB depolama alanına sahip olacak.
Surface Duo, 11 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip tekli kamera ile gelecek. Cihazın en şaşırtıcı tarafı 3.460 mAh pil kapasitesi ile gelecek olması. Bu pil değeri orta segment telefonlar için bile düşük kalmakla birlikte cihazın bu kadar büyük bir ekranının olması karşısında sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Cihazın NFC, kablosuz şarj ve 5G desteği maalesef bulunmuyor. Microsoft‘un tüm uygulamaları ön yüklü gelecek ve iki ekran arasında sürükleyip bırakarak çalışma mekaniği bu cihazda bulunacak.
Microsoft her ne kadar yılın sonuna doğru piyasaya çıkacağını söylese de Surface Duo‘nun yakında duyurulması süpriz olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Sony, Xperia 1 II’nin kamera özelliklerini gösteren bir video yayınladı!
Sony Xperia‘nın Youtube kanalında, profesyonel fotoğrafçı Nick Didlick‘in Xperia 1 II ve kamerası hakkında konuştuğu bir video yayınlandı. Nick Didlick‘in fotoğraf muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı hakkında 40 yıllık tecrübesi bulunuyor. Videoda çoğunlukla Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden bahsediyor.
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Nick Didlick, Sony Xperia 1 II kamerası hakkında neler söyledi?
Didlick, normalde Sony Alpha 9 serisi kameralar ile çekim yaptığını ve Xperia 1 II‘de bu kameralara benzer bir deneyim yaşattığını söylüyor. Photography Pro uygulaması ile ISO, deklanşör hızı ve beyaz dengesinin kontrolü sağlandığından bahsediyor. Bu telefon Zeiss lensleri kullanan ilk telefon olacağı için oldukça heyecanlı bir bekleyiş var. Cihazın kamerası 20 fps’ye kadar odak takibi ile sürekli çekime izin veriyor. Sony, kameranın sabitleme konusunda ise tıpkı bir insan gözü gibi çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Sony, Xperia telefonlarına yerleştirdiği özel deklanşör düğmesini bu telefonunda da bulunduracak.
Didlick, telefonun ekranını fotoğrafları önizlemek için kullandığını ve oldukça memnun olduğunu belirtti. Sony Xperia 1 II, 6.5 inçlik 4K çözünürlüklü OLED bir panel kullanacak. Ekranın en boy oranı ise 21:9 olacak. Xperia 1 II‘nin geçtiğimiz günler düşük ışık fotoğrafları sızdırılmıştı. Normal ışıkta nasıl fotoğraflar çektiğini ise henüz bilmiyoruz. Telefonun 12 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerası bulunuyor. Diğer kameralarına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera ve ToF sensörü bulunduğunu görüyoruz.
Xperia 1 II‘nin bu ayın başlarında Tayvan‘da piyasaya sürülmesini bekliyorduk fakat sadece Xperia 10 II piyasaya sürüldü. Paylaşılan bu videonun ardından en kısa sürede cihazın piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Realme’nin oyun odaklı amiral gemisi olarak tanıtacağı Realme X50 Pro Player Edition modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
Daha önce firma akıllı telefona ait birkaç görselini paylaşmıştı. Son olarak son dönemlerin popüler Çin’li akıllı cihaz üreticisi Realme’nin, X50 Pro Player Edition modeline ait olan diğer özellikler Weibo üzerinde ortaya çıktı.
Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak olan model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi satışa çıkacak. Cihazın henüz ortaya çıkmayan RAM ve depolama kapasiteli versiyonları da olacak. X50 Pro Player Edition modelinde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekran yer alacak. Resmi olduğu tahmin edilen bir görsele göre 16 MP ve 2 MP çözünürlüklü ön kameralar ekran üzerinde ki delik çentik içinde bulunuyor. Cihazın arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu, 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı ve 2 adet 2 MP derinlik ve makro lenslerinden oluşuyor.
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X50 Pro Player Edition, ekran içi parmak izi okuyucu ile biyometrik güvenlik sağlayacak. Cihazda 65W gücünde hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Özellikleri ortaya çıkan 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyon 465$ fiyat etiketi ile satılacak.
Realme X50 Pro Player Edition, X50 Pro 5G modelinin mütevazi kameralara sahip bir benzeri olarak görülüyor. Fakat söz konusu model oyun odaklı yazılımı ile X50 Pro 5G’den farklılaşmaya çalışacak.
25 Mart Pazartesi günü Realme X50 Pro Player Edition modeli resmi olarak tanıtıldığında cihaza ait tüm özellikler kesinleşecek.