Microsoft Surface Duo, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Microsoft, arasında bulunan 360 derecelik bir menteşe ile hareket edebilen çift ekranlı Microsoft Surface Duo isimli cihazını yakın zamanda tanıtacak. Cihazın testlerini gerçekleştiren Microsoft, cihazın ortasında bulunan menteşenin çok sayıda kullanım esnekliği sağlaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Microsoft Surface Duo hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Microsoft Surface Duo, açıldığında sadece 4.8 mm inceliğinde ve kapandığında ise 9.6 mm kalınlığında olacak. Sızdırılan özelliklere geldiğimizde ise cihazın her iki ekranı aynı özellikte olacak. Surface Duo, 5.6 inçlik 1800×1350 çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz Android 10 ile kutudan çıkacak fakat lansmandan hemen sonra Android 11’e planlanmış bir güncelleme yapacak. Cihazda Surface Pen desteği mevcut olacak.

Surface Duo, geçen yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelecek. Bunun sebebi şirketin Surface Duo‘nun iç tasarımını Snapdragon 865’ten daha önce bitirmiş olması. Cihazın 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu her ne kadar Google için iyi olsa da günümüz Android amiral gemilerinde 8 GB taban olarak belirlenmiş durumda. Bunların haricinde Surface Duo, genişletilemez 256 GB depolama alanına sahip olacak.

Surface Duo, 11 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip tekli kamera ile gelecek. Cihazın en şaşırtıcı tarafı 3.460 mAh pil kapasitesi ile gelecek olması. Bu pil değeri orta segment telefonlar için bile düşük kalmakla birlikte cihazın bu kadar büyük bir ekranının olması karşısında sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Cihazın NFC, kablosuz şarj ve 5G desteği maalesef bulunmuyor. Microsoft‘un tüm uygulamaları ön yüklü gelecek ve iki ekran arasında sürükleyip bırakarak çalışma mekaniği bu cihazda bulunacak.

Microsoft her ne kadar yılın sonuna doğru piyasaya çıkacağını söylese de Surface Duo‘nun yakında duyurulması süpriz olmayacaktır.