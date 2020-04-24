Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom özellikleri sızdırıldı!
Realme X3 SuperZoom olduğu tahmin edilen RMX2086 model kodlu cihaz daha önce Geekbench’de ortaya çıkmıştı. Bugün itibarıyla modelin Bluetooth sertifikası da ortaya çıktı.
Söz konusu cihaz her iki sızıntı kaynağında da RMX2086 model numarasıyla görüldü. Bluetooth sertifikasyonunda yalnızca cihazın Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisine sahip olduğu görülüyor.
Geekbench performans testi veri tabanından sızan özellikler ise cihazın teknik özelliklerini ortaya koyuyor. X3 SuperZoom, 12 GB RAM ile birlikte Snapdragon 855+ yonga setini barındırıyor. Bunlara ek olarak cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
İlginizi çekebilir: Realme X50m 5G resmi olarak tanıtıldı!
Söz konusu akıllı telefon, adından da anlaşılabileceği gibi kamera odaklı bir model olacak. Realme X3 SuperZoom, 20X’e kadar hibrit yakınlaştırma sunabilen bir telefoto lense sahip olacak.
Cihazın pek çok sertifikasyon kurumunun veri tabanında ortaya çıkması piyasaya çıkışının oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Haberimize konu olan akıllı telefon modelinin fiyatı ile ilgili bir bilgi şu an için bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G yeni renk seçeneği ile geliyor!
Vivo S6 5G, markanın”Streamer Secret” adını verdiği yeni renk seçeneği ile geliyor!
İlginizi çekebilir: Vivo V19, çift selfie kamerasıyla tanıtıldı!
Vivo S6 5G geçtiğimiz ay siyah, beyaz ve mavi modelleri ile tanıtılmıştı. Ardından Vivo, yeni modelinin renk seçeneklerine “Streamer Secret” adını verdiği yeni bir rengi eklemeye karar verdi. Yeni renk tasarımında; turuncu, mor ve mavi tonları arasındaki geçişler göze çarpıyor.
Vivo S6‘nın yeni rengi 30 Nisan itibari ile satışta olacak. Ancak yeni renk seçeneğinin hangi depolama ve hafıza donanım seçeneğine geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Vivo S6 modelinin özellikleri arasında 6.44inç AMOLED ekran, 48MP ana kamera, Exynos 980 çipset ve 4,500mAh batarya bulunuyor. Ayrıca Vivo S6, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor.
Akıllı Telefonlar
Doogee X95, rekabetçi fiyatıyla duyuruldu!
Doogee geçtiğimiz gün en yeni akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Doogee X95, piyasaya gerçekten çok rekabetçi bir fiyat ile giriş yapacak. Cihazın şu anki belirlenen kampanyalı fiyatı 60$ olacak ve sunduğu özellikler göz önüne alındığında tam bir fiyat/performans ürünü gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinde görüntülendi!
Doogee X95 hangi tasarımsal ve teknik özelliklerle geliyor?
Doogee X95, fiyatı göz önüne alındığında tasarım anlamında oldukça şık bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Ekran tarafında 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 600 nit parlaklığa kadar çıkabilirken 19:9 ekran en/boy oranına sahip. Ayrıca ekranda sürümü belli olmamakla birlikte Gorilla Glass mevcut. Doogee X95, Android 10 ile kutudan çıkacak ve firmanın kendi arayüzüne sahip olacak.
Doogee X95, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 2x zoom yapabilen 2 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile üçlü bir kamera kurulumu barındırıyor. Ön tarafta ise su damlası çentik içinde 5 MP çözünürlüklü bir selfie kamera bulunuyor. Telefon, dört çekirdekli Cortex-A53 tabanlı 1.3 GHz taban frekansta çalışan MediaTek 6737 yonga setine sahip. Cihazın 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor fakat microSD kart ile bu alanı genişletebilmeniz mümkün. Ayrıca cihaz, çift SIM veya tek SIM yanına microSD kart şeklinde kullanılabilir.
X95, 4.350 mAh pil kapasitesine sahip ve bu pili 10W şarj desteği ile şarj edebiliyorsunuz. Cihazın gövdesi cam gibi görünse de aslında plastik bir malzeme kullanılmış ve herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Fakat güvenilirliği tam olarak bilinmeyen yüz tanıma özelliği bu cihazda bulunuyor. Telefonu AliExpress, GearBest ve Doogee‘nin kendi sitesi üzerinden 59.99$ veya 56€’luk fiyat etiketiyle sipariş edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y8s hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Huawei‘nin giriş seviye telefonu olan Y8s hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın sızdırılan görsellerde tasarım detayları hakkında yeni bilgiler edinildi.
İlginizi çekebilir; Huawei P40 Pro kutu açılışı & ilk izlenimler!
Huawei Y8’e ait resmi görüntüler ortaya çıktı!
Huawei Y serisi, uygun fiyatlı telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Serinin yeni üyesi olması beklenen Y8s cihazının, çıkmasına yakın yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyatı ve donanımı nedeniyle giriş seviye olacak olan cihaz hakkında sızdırılan bilgiler sayesinde tasarım detayları hakkında yeni bilgiler edinme şansımız oldu. Tasarım olarak günümüzde artık görmediğimiz çentik dizaynına sahip olacak cihaz, iki ön kamera ile gelecek. Aynı şekilde cihaz Huawei Y8‘e oldukça benzemekte. Arka tarafta ise yine iki kamera ile gelmesi beklenen Y8s modelinin, arka kameralarından birinin 48 MP değerinde olacağı belirtildi. Sızıntı görsellerde cihazın yeşil renk seçeneği ile karşımıza çıkan cihazın, başka hangi seçeneklere sahip olacağı henüz bilinmiyor.
Y serisinin teknik özellik bakımından en güçlü cihazı olması beklenen Y8s, Kirin 810 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Daha başka teknik özellik bakımından sızdırılma olmayan cihazın, çıkışına yakın daha net bilgilere ulaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemizde de oldukça tutulan bir seri olan Y serisi, yeni telefonu ile tekrardan adından söz ettirecek gibi duruyor. Cihazın 2020 sonları gibi tanıtılacağı beklenirken, yine de kesin bir bilgiye henüz rastlanmadı. Aynı şekilde her hangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.