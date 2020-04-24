Realme X3 SuperZoom özellikleri sızdırıldı!

Doogee geçtiğimiz gün en yeni akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Doogee X95, piyasaya gerçekten çok rekabetçi bir fiyat ile giriş yapacak. Cihazın şu anki belirlenen kampanyalı fiyatı 60$ olacak ve sunduğu özellikler göz önüne alındığında tam bir fiyat/performans ürünü gibi görünüyor.

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Doogee X95 hangi tasarımsal ve teknik özelliklerle geliyor?

Doogee X95, fiyatı göz önüne alındığında tasarım anlamında oldukça şık bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Ekran tarafında 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 600 nit parlaklığa kadar çıkabilirken 19:9 ekran en/boy oranına sahip. Ayrıca ekranda sürümü belli olmamakla birlikte Gorilla Glass mevcut. Doogee X95, Android 10 ile kutudan çıkacak ve firmanın kendi arayüzüne sahip olacak.

Doogee X95, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 2x zoom yapabilen 2 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile üçlü bir kamera kurulumu barındırıyor. Ön tarafta ise su damlası çentik içinde 5 MP çözünürlüklü bir selfie kamera bulunuyor. Telefon, dört çekirdekli Cortex-A53 tabanlı 1.3 GHz taban frekansta çalışan MediaTek 6737 yonga setine sahip. Cihazın 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor fakat microSD kart ile bu alanı genişletebilmeniz mümkün. Ayrıca cihaz, çift SIM veya tek SIM yanına microSD kart şeklinde kullanılabilir.

X95, 4.350 mAh pil kapasitesine sahip ve bu pili 10W şarj desteği ile şarj edebiliyorsunuz. Cihazın gövdesi cam gibi görünse de aslında plastik bir malzeme kullanılmış ve herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Fakat güvenilirliği tam olarak bilinmeyen yüz tanıma özelliği bu cihazda bulunuyor. Telefonu AliExpress, GearBest ve Doogee‘nin kendi sitesi üzerinden 59.99$ veya 56€’luk fiyat etiketiyle sipariş edebilirsiniz.