Akıllı Telefonlar
Realme X3 Superzoom hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme CEO‘su Madhav Sheth, Realme X3 Superzoom‘un geleceğini onayladı. Telefonun 60x’e kadar dijital zoom yapabileceğini de resmi olarak açıkladı. Madhav Sheth, telefonun Yıldız Modu ile çekilen Samanyolu‘nun bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada oldukça olumlu yorumlar aldı.
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Realme X3 Superzoom ile çekilen fotoğraf nasıl değerlendirildi?
Realme X3 Superzoom, 6x optik zoom ve 60x dijital zoom yapabilen periskop kameraya sahip. Bu kameranın Oppo 10x Zoom ile benzer özelliklerde olduğu tahmin ediliyor. Kamera astro-fotoğrafçılık için özel hesaplamalarla tasarlanmış. Bu konuda gökbilimciler ile ortak çalışmaya gidilmiş. Paylaşılan Samanyolu Galaksisi‘nin fotoğrafı 13 MP çözünürlüğe sahip ve telefonun Yıldız Modu ile çekildi. Fotoğraf sosyal medyada oldukça büyük beğeni topladı.
Realme X3 Superzoom, 12 GB değerinde RAM ve Snapdragon 855+ yonga seti ile gelecek. Snapdragon 855+, geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olarak nitelendiriliyor. Telefon genel olarak kamera yetenekleri üzerine yoğunlaşmış bir cihaz olacak. Kamera detayları şu an için kesin bir şekilde ortaya çıkmadı. Bunun haricinde bazı sızıntılara göre X3 Superzoom, 30W hızlı şarj ve 4.200 mAh değerinde bataryaya sahip olacak.
X3 Superzoom hakkında bilinenler şimdilik bunlar. Ancak CEO şimdiden bu tarz açıklamalarda bulunduğu için ve bazı sızıntılar resmileştiği için yakın zamanda cihaz hakkında daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi resmi olarak tanıtıldı!
Uzun bir sızıntı döneminin ardından Meizu 17 serisi resmi olarak tanıtıldı. Cihazların teknik özellikleri ve genel tasarımları lansmanda ortaya çıktı. Meizu 17 ve Pro sürümü olarak ortaya çıkan seride cihazların önemli özelliklerinin birçoğu aynı tutuldu. Aynı şekilde tasarımsal açıdan da cihazların ayırt edilmesi zor.
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Meizu 17 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Meizu 17 serisi, Meizu‘nun ilk 5G bağlantısına sahip serisi olarak piyasaya çıktı. Her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.6 inçlik Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta sağ üstte nokta delik tasarımı olan 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekranın 19,5:9 en boy oranı ve HDR 10+ özelliği mevcut. Telefonun parmak izi okuyucusu ise ekran altı parmak izi okuyucusu olarak geliyor. Cihazın çift hoparlör kurulumu ve Meizu‘nun yeni geliştirdiği mEngine 3.0 motoru da bulunmakta.
Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 ana kamerası bulunduruyor. Meizu 17 Pro, 8x’e kadar optik yakınlaştırma sağlayan 8 MP değerinde telefoto kamerasına sahip. Ayrıca 129 derecelik 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamerayı da kamera diziliminde görüyoruz. Dördüncü kamera, derinlik verilerini etkili işleyebilen ve AR içeriklerinde kullanılan Samsung‘un geliştirdiği S5K3 3D ToF kamerasıdır. Meizu 17 ise 12 MP ikincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunan kamera dizilimine sahip.
Her iki Meizu 17 telefonda da Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Meizu 17 Pro, 12 GB LPDDR5 RAM‘e sahipken, vanilla sürüm 8 GB LPDDR4X RAM çeşidine sahip. Her iki telefonda UFS 3.1 depolama birimine sahip 128 GB veya 256 GB depolama alanları ile gelecek. Her iki telefonunda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği bulunuyor. Meizu 17 Pro‘da ise 27W değerinde kablosuz hızlı şarj da mevcut. Her iki telefon da Android 10 destekli Flyme OS 8.1 sürümünü kullanacak.
Cihazlar hangi fiyattan satışa sunulacak?
Meizu 17, yeşil, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 525$, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 565$ olarak fiyatlandırıldı.
Meizu 17 Pro, nane yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 605$, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 665$ olarak fiyatlandırılacak. Cihazlar Çin‘de 11 Mayıs itibariyle satılmaya başlanacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo G1 5G modeli tanıtıldı!
Vivo, özellikleri ile oldukça dikkat çekmesi beklenen Vivo G1 5G modelinin tanıtımı yapıldı. Şirketin yeni akıllı telefonu, uygun fiyatına rağmen yüksek performans vermeyi hedefliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, düzenlediği lansman kapsamında yeni akıllı telefonunu duyurdu. Vivo’nun yeni telefonu, Samsung imzalı Exynos 980 yonga seti kullanan ve 44W gücünde hızlı şarj desteğine sahip 4,500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Cihazda ayrıca GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı destekleri de yer alıyor.
Vivo G1 5G, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.44 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. Ekranın üstünde ise 32 MP selfie kamerasını barındıran damla çentik bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan akıllı telefon, 181g ağırlığa sahip.
Cihazın arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. Ana kameranın yanında, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik portre lensi ve 2 MP’lik makro lens bulunuyor.
Vivo G1 5G, ilk olarak Çin pazarında yer alacak olup 8 GB RAM ve 128 GB’lık modeli için 495 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Vivo G1 5G özellikleri
- Ekran: 6.44 inç Full HD + AMOLED (1080 x 2400 piksel, 409ppi, ekran/ gövde oranı yüzde 83,2)
- Boyut: 161,2 x 74,7 x 8,7mm
- Ağırlık: 181g
- Batarya: 4.400mAh (44W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Samsung Exynos 980 (2x 2.2 GHz Cortex-A77 ve 6x 1.8 GHz Cortex A55)
- Bağlantı: A-GPS, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi NFC, 5G, USB-C, 3.5mm kulaklık jakı
Akıllı Telefonlar
LG Stylo 6 modeline ait görseller sızdırıldı!
LG’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Stylo 5’in selefi olan LG Stylo 6 modeline ait görseller yıllardır sızdırdığı bilgilerle popülerleşen Evan Blass tarafından sızdırıldı.
Önceki modelin aksine LG Stylo 6, ince çerçeveli ve damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Stylo 5’de bulunan tek kamera yerine yeni modelde üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş. Ayrıca Stylo 6 modelinin arka kısmında klasik yapıda bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. Güç tuşu cihazın sağ kenarında yalnızca güç tuşu bulunurken, sol tarafında ses açma ve kapama tuşları, SIMkart yuvası ve Google Asistan tuşu olacağı tahmin edilen bir tuş yer alıyor. Günümüzde çoğu modelde yer almayan 3,5 mm kulaklık girişi cihazın alt kısmında yerini almış. Ayrıca cihazın alt kısmında bir mikrofon, güç ve veri aktırımı için USB-C girişi ile birlikte bir hoparlör bulunuyor. Stylo 6’nın üst kısmında ise yalnızca ikinci mikrofonu bulunuyor.
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Evan Blass tarafından sızdırılan görsellerde modelin sahip olduğu kalemi de görüyoruz.
Henüz LG tarafından cihazın özellikleri veya tanıtım tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Fakat sızan görsellerde yer alan 18 Mayıs tarihi cihazın tanıtılacağı tarih olabilir. Söz konusu tarihin ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!