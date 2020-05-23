Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom, fotoğraf örnekleri paylaşıldı!
25 Mayıs itibarıyla tanıtılması beklenen Realme X3 SuperZoom modeli ile çekilmiş fotoğraf örnekleri firmanın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımlar modelin yakınlaştırma yeteneklerini gözler önüne seriyor. Adından da anlaşılacağı gibi kamerasında bulunan yakınlaştırma yetenekleri ile öne çıkacak. Cihazda bulunacak olan 60x yakınlaştırma yeteneğine sahip olan 13 MP periskop lensin yetenekleri paylaşılan 3 adet fotoğrafta gösterildi. Haberimizin devamında ulaşabileceğiniz fotoğraflar, aynı karenin sırasıyla 1x, 5x ve 60x yakınlaştırma ile çekilmiş hallerinden oluşuyor.
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Gün ışığı koşullarında çekilen fotoğraflarda Realme X3 SuperZoom modelinin optik olmayan 60x yakınlaştırmada dahi oldukça fazla detay yakalayabildiği görünüyor. Elbette söz konusu fotoğraf dijital olarak yakınlaştırıldığı için oldukça gürültü de barındırıyor. Yinede gayet okunabilir bir halde. Cihazın optik olarak yaptığı 5x yakınlaştırma ile çekilen fotoğrafta ise ayrıntı ve renkler oldukça söz alıcı görünüyor. Tabii ki cihazın tüm koşullardaki kamera performansını, elimize geçtiğinde yapacağımız kamera test ve karşılaştırmaları ile sizlerle paylaşıyor olacağız.
Geçtiğimiz yılın X2 Pro’nun devamı olacak olan Realme X3 SuperZoom modelinin Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setinden güç alması bekleniyor. 12 GB RAM’e sahip olacak model, ana kamerada 64 MP çözünürlüklü bir lens kullanacak. X3 SuperZoom modelinin 4.200 mAh kapasiteli bataryası 30W gücünde hızlı şarj desteği sunacak.
Haberimize konu olan cihaz özelliklerinin sızıntılara dayandığını ve tanıtım sonrasında kesinlik kazanacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor, MediaTek işlemcilere geçiş yapıyor.
Huawei‘nin alt firması olarak bildiğimiz Honor, MediaTek işlemcileri kullanmaya başlayacak. Gelen son bilgilere göre firmanın, ABD ile yaşanan gerginlikten zarar almamak açısından böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
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MediaTek işlemcili Honor cihazları görmemiz yakın!
Huawei‘nin ABD ile yaşadığı gerginlik nedeni ile işlemci tedariki sıkıntıya girdi. Bu durumdan etkilenen Honor firması da, yeni yollar deneme kararı aldı. ABD merkezli işlemci üreticileri ile ticaret yapması yasaklanan firma çözümü Tayvan merkezli MediaTek firması ile anlaşarak buldu. Üretim kısmında işlerinin aksamasını istemeyen Honor, gelecekte çıkarması muhtemel cihazlarında Dimensity işlemcilere yer verme kararı aldı. Ayrıca yeni nesil Dimensity işlemcilerin maliyet açısından çok daha uygun olduğunu belirten firma, daha uygun fiyatlı son model çıkarabilme ihtimaline de sahip olmayı planlıyor. 5G gibi son dönemlerde çok kullanılan özelliklerin maliyetlerinin daha düşük olduğu Dimensity işlemcilerinde, performans olarak da son dönemler de ciddi bir gelişim söz konusu.
Yapılan basın basın toplantısı ile bu değişikliği kesin olarak duyuran firma, seçenekleri arasında yapılan en iyi tercihin MediaTek olduğunu belirtmekten çekinmedi. Huawei firmasının bu tarz bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmezken, firmanın bu ay sonu çıkaracağı Enjoy Z 5G modeli, MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatmak isteyen Honor, bakalım istediğine ulaşacak mı. Firma 26 Mayıs tarihinde yeni cihazı X10 5G ile piyasalara girmeyi planlıyor. Cihaz orta seviye de 5G deneyimi sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın farklı ve yeni sensörleri bulunacak. Mi Band 5, SpO2 ölçümü (kan-oksijen doygunluğu) ile kalp atış hızı izleyen sensörleri bulunduracak. Bunların yanında ek sağlık özellikleri ile birlikte adet döngüsünü takip eden bir özellik de bu cihazda bulunacak.
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili hangi söylentiler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Band 5, Çin’e özel NFC özelliği ile gelebilir. Uluslararası versiyonunda da bu özellik Çin’de geçerli olabilir. Bu konuda bazı yeni bilgiler NFC desteğinin bu cihaz için değil Mi Smart Band 5 için geçerli olacağı yönünde. Yine de her iki cihazda da bulunabileceği ihtimali göz önüne alınmalı. Bunun haricinde Mi Band 5, Amazon’un Alexa’sı başta olmak üzere AI desteğine sahip olacak. Önceki nesillerde dijital asistan için mikrofon bulunsa da bu sadece Xiao AI ile çalışabiliyordu. Ayrıca Çin‘de NFC desteği de bulunuyordu.
Mi Band 5, Alexa ile uyumlu gelir ise Alexa’nın 8 dili anlaması sayesinde küresel sürüm için oldukça önemli bir adım atmış olacak. Cihazın büyük ihtimalle ekranı büyüyecek ve çerçeveleri de küçülecek. Mi Band 4, 0.95 inçlik bir ekrana sahipti. Mi Band 5‘in ise 1.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Cihaz büyük ihtimalle Haziran ayında Çin’de, bir süre sonra ise küresel çapta piyasaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G AnTuTu üzerinde görüntülendi!
Huawei, yeni akıllı cihazı Enjoy Z 5G için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni akıllı telefonu AnTuTu üzerinde görüntülendi.
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Huawei Enjoy Z 5G, Dimensity 800 ile mi geliyor?
Huawei firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Enjoy Z 5G, çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde yer alması beklenen cihazın AnTuTu üzerinde test sonucu ortaya çıktı. Cihaz toplam olarak 316 bin puanı geçerken, işlemci kısmında 101 bin, grafik ünitesi kısmında 90 bin puan barajını geride bıraktı. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihazın, görünüşe göre işlemcisi Kirin serisine sahip olmayacak. AnTuTu‘da yer alan grafikte MediaTek Dimensity 800 işlemcisi dikkat çekerken, bu tercih şaşkınlığa da neden oldu. Öte yandan test grafiğinde cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca cihazın Android 10 ile geleceği de kesinleşti.
Huawei firmasının neden Kirin işlemci yerine MediaTek Dimensity 800 kullandığı henüz bilinmiyor. Firmanın kendi ürettiği işlemci yerine başka bir firmadan işlemci alması sürpriz olarak değerlendirildi. Orta seviyede Snapdragon 765 ve Kirin 810 işlemcilerin ön planda olduğu şu dönemde bakalım Huawei Enjoy Z 5G, MediaTek Dimensity 800 ile bir şeyler başarabilecek mi. 24 Mayıs tarihinde satışa çıkması beklenen cihaz hakkında fiyat bilgisi yer almaz iken, gelen bilgilere göre telefonun uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini alması bekleniyor.