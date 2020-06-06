Realme X2 Pro inceleme – Yeni f/p şampiyonu!

Realme X2 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda cihazın kutu açılışını yapmıştık. Bakalım telefonumuz bizlere neler sunuyor?

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Cihaz şu anda ithalatçı garantisiyle satılıyor. Garantisini de KVK Teknik Servis’i veriyor. Realme X2 Pro şu anda Hepsiburada’dan 4998 TL’lik fiyatı ile satın alabiliyorsunuz.

Bana soracak olursanız bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü ve başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.

Realme X2 Pro’nun tasarım detayları

Yurt dışında her ne kadar farklı renkleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengi satılıyor. Yan çerçevelerimiz metal. Ekran-gövde oranımız %84.4, önü ve arkası ise Corning Gorilla 5. Ekran altı parmak izi teknolojimiz mevcut. Arka tarafı çevirdiğimizde, tam ortaya yerleştirilmiş kamera kurulumunu görüyoruz. Kamera çıkıntımız var.

Hemen yanında ise firmanın logosunu görüyoruz. Telefonun tasarımında “stereo hoparlör” görüyoruz. En çok beğendiğim özellik bu oldu. Başka videolarda da bunu dile getirdim. Bazen 8.000-9.000TL’lik telefonları inceliyoruz, onlarda olmadığını görüyoruz. Bu fiyat seviyesinde stereo hoparlör olması güzel.

İşin güzel diğer bir tarafı, 3.5 mm’lik kulaklık girişimizin de olması. 24 bit, 192 kHz’lik ses desteğine de sahip. Yani akıllı telefonumuz, tasarım konusunda benden tam not almayı başardı.

Realme X2 Pro teknik özellikleri neler?

Ekran: 6.5 inç, 2400 x 1080p, Super AMOLED Ekran (90 Hz tazeleme hızı), 1000 nit ekran parlaklığı.

İşlemci: Snapdragon 855+

Batarya: 4.000 mAh, 35 dakikada %100 şarj, SuperVOOC

Ekran kartı: Adreno 640 (700 mHz)

RAM: 8 GB

ROM: 128 GB

Kamera özellikleri

Ön kamera: 16 MP, f/2.0, 25mm (geniş)

Arka kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF