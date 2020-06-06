Video
Realme X2 Pro inceleme – Yeni f/p şampiyonu!
Realme X2 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda cihazın kutu açılışını yapmıştık. Bakalım telefonumuz bizlere neler sunuyor?
İlginizi çekebilir: Realme X2 Pro kutu açılışı | SD 855+’lı canavar elimizde!
Cihaz şu anda ithalatçı garantisiyle satılıyor. Garantisini de KVK Teknik Servis’i veriyor. Realme X2 Pro şu anda Hepsiburada’dan 4998 TL’lik fiyatı ile satın alabiliyorsunuz.
Bana soracak olursanız bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü ve başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.
Realme X2 Pro’nun tasarım detayları
Yurt dışında her ne kadar farklı renkleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengi satılıyor. Yan çerçevelerimiz metal. Ekran-gövde oranımız %84.4, önü ve arkası ise Corning Gorilla 5. Ekran altı parmak izi teknolojimiz mevcut. Arka tarafı çevirdiğimizde, tam ortaya yerleştirilmiş kamera kurulumunu görüyoruz. Kamera çıkıntımız var.
Hemen yanında ise firmanın logosunu görüyoruz. Telefonun tasarımında “stereo hoparlör” görüyoruz. En çok beğendiğim özellik bu oldu. Başka videolarda da bunu dile getirdim. Bazen 8.000-9.000TL’lik telefonları inceliyoruz, onlarda olmadığını görüyoruz. Bu fiyat seviyesinde stereo hoparlör olması güzel.
İşin güzel diğer bir tarafı, 3.5 mm’lik kulaklık girişimizin de olması. 24 bit, 192 kHz’lik ses desteğine de sahip. Yani akıllı telefonumuz, tasarım konusunda benden tam not almayı başardı.
Realme X2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.5 inç, 2400 x 1080p, Super AMOLED Ekran (90 Hz tazeleme hızı), 1000 nit ekran parlaklığı.
İşlemci: Snapdragon 855+
Batarya: 4.000 mAh, 35 dakikada %100 şarj, SuperVOOC
Ekran kartı: Adreno 640 (700 mHz)
RAM: 8 GB
ROM: 128 GB
Kamera özellikleri
Ön kamera: 16 MP, f/2.0, 25mm (geniş)
Arka kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
- 13 MP, f/2.5, 52mm (telefoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom
- 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra-geniş)
- 2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video
Ofisimizde yeni misafirimiz var 🐈 | Soru Plus #1
Soru Plus adlı yepyeni bie seriye başlıyoruz. “Sizden Gelenler” adlı serimizin devamı olacak, bu yeni format bakalım ne anlama geliyor?
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2, 5 Agustos’ta tanıtılabilir!
Sizden Gelenler Serisi’nin neden ismi değişti? Yeni format nasıl olacak?
Eski formatımızda olduğu gibi her hafta sizden gelen soruları videomuzda derleyeceğiz. Fakat, bu sefer Vlog tadında soruların yanıtlarını bulmuş olacaksınız. Önceki yıllarda bildiğiniz gibi ofis içi vlog’lar çekiyorduk. Şimdi ise “Vlog + soru-cevap” formatını birleştirerek sizlere sunmayı hedefliyoruz.
Dipnot: Ofisteki yavru kedi yaşamadı arkadaşlar :(. Gerçekten çok üzüldük.
Şimdiden iyi seyirler dilerim .
Dizüstü Bilgisayar
ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
ASUS TUF Gaming A15 FA506 incelemesiyle karşınzdayız. Asus’un Ryzen 7 4800H işlemcisi ve Nvidia RTX 2060 ekran kartını barındıran yeni nesil fiyat/performans laptopu TUF Gaming A15’in detayları videomuzda.
İlginizi çekebilir; DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
RTX 1660Ti içeren TUF Gaming A15 FA506IU modelini satın almak için; https://bit.ly/3eM9idN
ASUS TUF Gaming A15 FA506IV incelemesi
ASUS’un AMD kanadında üretilen yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ikinci ürünü TUF Gaming A15, gücünü Ryzen 7 4800H’den alıyor. Bizdeki versiyonunda Nvidia RTX 2060 ekran kartı yer alırken, aynı zamanda 16 GB bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama yer alıyor.
Dilerseniz fazladan yer alan 1 adet M.2 ve 1 adet HDD yuvasına depolama birimi ekleyebilir, bir de bellek bölümü boş olarak bırakılmış. 15,6 inç boyutunda FHD (1920×1080) 144Hz IPS bir panel yer alan cihaz, bu sayede yüsek tazeleme hızında oyun deneyimi vadediyor. Cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Video
Oppo Reno 2’den Reno 3 Pro’ya geçmek | Yeni neler sunuyor?
Bundan aylar öncesinde Samsung Galaxy S10e modelinden Oppo Reno 2’ye geçiş yapan Ersin, şimdi de Reno 3 koleksiyonundan Oppo Reno 3 Pro modeline geçiyor.
İlginizi çekebilir; Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Peki yaklaşık 4 aylık Reno 2 deneyiminde Ersin’in sevdiği ve sevmediği noktalar nelerdi? Neden Reno 2’den Reno 3 Pro’ya geçmeye karar verdi? Tüm bunların detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…