Akıllı Telefonlar
Motorola Edge Lite, teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
Nisan ayında Motorola Edge ve Motorola Edge+ resmi olarak tanıtılmıştı. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, yeni bir Lite sürüm üzerinde çalışıyor. Ancak bu sefer yeni telefon üst segment yerine orta segmente konumlanacak. Bugün sızdırıldığı iddia edilen bilgilerde ise cihazın teknik özellikleri görüntülendi.
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Motorola Edge Lite hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan sızıntıya göre Motorola Edge Lite, 6.7 inçlik Full HD+ (1080×2520) çözünürlüklü 21:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Ayrıca her ne kadar orta segment bir telefon da olsa 90 Hz ekran tazeleme hızı ve ekran üstü parmak okuyucusu bulunacak. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 5 MP makro veya derinlik algılayıcı sensör bulunacağı tahmin ediliyor.
Motorola Edge Lite, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Bu demek oluyor ki taban model Edge ile aynı yonga setini kullanacak. RAM tarafında ise 4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM ile gelecek. Cihazın 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama birimi kullanan iki farklı depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre cihazın 18W hızlı şarj desteği bulunan 4.800 mAh pili bulunacak. Diğer temel özelliklere baktığımızda ise NFC, 5G ve çift SIM desteği bulunacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme C11 Helio G35 SoC ile geliyor!
Realme yeni cihazı C11 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile cihazın işlemcisini duyurdu.
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Helio G35 ile piyasaya çıkan ilk cihaz Realme C11!
Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın görünüşe göre işlemcisi belli oldu. Firma Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, MediaTek ürünü olan Helio G35 işlemcisini yakın zamanda bir cihazın içinde göstereceklerini duyurdu. Paylaşımda tam anlamıyla C11 cihazından bahsedilmese de uzmanlar C11 akıllı telefonunun Helio G35 işlemcisi ile gelmesine kesin gözüyle bakıyor.
Here's another Dare to leap moment! Are you ready? We will be bringing a new smartphone with #WorldsFirst MediaTek Helio G35. Stay tuned! #realmeMalaysia
realme paylaştı: 19 Haziran 2020 Cuma
Öte yandan cihaz ile alakalı görsel de paylaşan firma, kamera kısmını gizleyerek ilginç bir yol izledi. Arka panelin kamera hariç olan kısmı görünürken, herhangi bir parmak izi okuyucusuna da rastlanmadı. MediaTek Helio G35 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon olmaya hazırlanan Realme C11 hakkında detaylı teknik özellik bilgisi henüz yer almıyor. Daha önce alınan sertifikalardan dolayı 5000 mAh batarya ile geleceği öğrenilen cihazın 10W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesinleşti. Yakın bir zamanda X3′ün tanıtımını yapacak firma, görünüşe göre C11 akıllı telefonunu da bizlere gösterecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
OnePlus‘ın orta segment için piyasaya sürmeyi planladığı OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte TUV Rheinland tarafından onaylandı. Cihazın isminin ilk zamanlarda OnePlus Z olacağı konuşuluyordu fakat şu anda OnePlus Nord olacağı belirtiliyor.
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OnePlus Nord hangi şarj özellikleriyle gelecek?
TUV Rheinland tarafından paylaşılan belgede cihazın 30W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtildi. OnePlus Nord, AC2003 model numarasına sahip ve paylaşılan listeye göre pek çok ülkede satışa sunulacak. Yine bugün BIS (Bureau of Indian Standards) tarafından görüntülenen cihaz, Hindistan‘da AC2001 model numarası ile sertifikalandı.
Önceki sızıntılara göre Nord 5G, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran içi parmak izi okuyucusu bulunacak. Kamera tarafında ise arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Ana kameranın yanında ultra geniş açılı kamera, makro ve derinlik sensörleri ile dörtlü bir kamera kurulumu bulunması bekleniyor.
Nord, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Cihazın 128 GB depolama alanı mevcut olacak. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pili bulunacak. Telefon, arayüz olarak Android 10 destekli Oxygen OS arayüzünü kullanacak. Cihazın fiyatlandırmasının ise 25.000 INR(330$) olacağı söyleniyor.
OnePlus Nord‘un önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Akıllı Telefonlar
ASUS ZenFone 7 Geekbench’te görüntülendi!
2014 yılında Intel işbirliği ile akıllı telefon dünyasına giriş yapan ASUS, yıllar geçmesine rağmen istenen başarıya bir türlü erişemedi. Republic of Gamers markasıyla şansını bir de oyuncu tarafında deneyecek markanın yeni cihazı ASUS ZenFone 7, Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı!
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ASUS ZenFone 7 geliyor: Qualcomm Snapdragon 865 ve 16 GB RAM!
ASUS’un ZenFone markası ile piyasaya sürdüğü son telefon, Mayıs 2019’da duyurduğu ZenFone 6 modeli olmuştu. Dönen kamerasıyla ilgi çeken telefondan sonra Tayvanlı marka 1 yılı aşkın süredir yeni cihaz duyurusu yapmadı. Geekbench testlerinde görüntülenen gizemli bir ASUS modeli ise bu bekleyişe değecek türden özellikler vadediyor.
Şimdilik ASUS ZenFone 7 olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olduğu görülüyor. 5G modem ile gelen işlemciye eşlik eden 16 GB RAM ise dikkatleri üzerine topluyor. ZenFone 7, bu ikili sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 975 puan, çoklu çekirdekte ise 3.346 puan ile ayrılmayı başarmış.
Bu detaylar dışında ASUS ZenFone 7 hakkında kamera ve tasarım gibi kilit özelliklerin hiçbiri bilinmiyor. İddialara göre önümüzdeki ay tanıtılacak olan ROG Phone 3 ile beraber bu telefon da görücüye çıkacak. Ancak bu bilgi de herhangi bir resmiyet taşımıyor.
Bilindiği üzere ROG Phone 3’te 6.59 inçlik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB depolama, 64 megapiksellik üçlü arka kamera ve 6.000 mAh batarya gibi üst seviye donanımlar bulunuyor. ZenFone 7’nin diğer teknik özelliklerinin de bundan aşağı kalmayacağı belirtiliyor.