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Aksesuar

1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi

realme Watch S incelemesi ile karşınızdayız. realme’nin uygun fiyatlı yapısına rağmen pahalı ürünleri aratmayan özellikleri ile gelen akıllı saati Watch S’in detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

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1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi

Saatin özellikleri

Boyut: 259.5*47.0*12.0mm
Ağırlık: 48g
Ekran boyutu: 3.3cm(1.3”)
Çözünürlük: 360*360, 278 PPI
Tam dokunmatik ekran
Pil：390mAh
Pil ömrü: 15 gün (kalp atışı izleme özelliği açık halde)
Güç Tasarrufu Modunda Pil Ömrü: 20 Gün
Bluetooth 5.0
realme Link Uygulaması
Android 5.0+
iOS desteği
IP68 (1.5m) Su Direnci Seviyesi

Adventure İstanbul
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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

1 yorum

1 yorum

  1. mehmett

    20 Ocak 2021 at 10:37

    1000 tl realme için pahalıymış be 700 tl bekliyordum

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Aksesuar

Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Yazan:

Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.

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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.

Adventure İstanbul

Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.

Detayları videomuzda!

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Aksesuar

Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Yazan:

Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.

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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.

Adventure İstanbul

6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.

Özellikler;

  • Yükseklik: 116,6 mm
  • Genişlik: 62,15 mm
  • Derinlik: 38,2 mm
  • Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
  • Kablo Uzunluğu: 2,1 m
  • LIGHTSYNC RGB aydınlatma
  • 6 adet programlanabilir düğme
  • Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
  • USB veri biçimi: 16 bit/eksen
  • USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
  • Mikro işlemci: 32 bit ARM

G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

İyi seyirler…

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Aksesuar

19,95 TL’ye A101’de satılacak PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!

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19,95 TL'ye A101'de SATILACAK PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!

PUBG KOLU olarak bilinen oyun kollarından Piranha üretimi versiyonuna bu videoda göz attık. 19,95 TL’ye 10 Aralık 2020 tarihinde satılacak olan modelin tüm detayları videomuzda. İyi seyirler…

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19,95 TL’ye A101’de SATILACAK PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!

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