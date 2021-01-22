Honor V40, iPhone 12 Pro’dan daha iyi 5G hızına sahip!

Honor, Huawei‘den ayrılmasının ardından Honor V40 adlı ilk amiral gemisi akıllı telefonunu bugün resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Akıllı telefon ile birlikte, daha yüksek hızda veri indirebilmek için geliştirilen Link Turbo teknolojisi de duyuruldu.

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Honor V40, 5G testlerinde hangi sonuçları aldı?

Resmi bilgilere göre Honor V40‘ın en yüksek indirme hızı 2.3 Gbps’ye ulaşıyor. Honor, basın toplantısında Honor V40, Oppo Reno 5 Pro ve iPhone 12 Pro‘yu içeren bir speedtest karşılaştırması gösterdi. Bu speedtest karşılaştırmasında cihazların arasındaki indirme hızları kıyaslandı. Ölçümler, China Unicom’un 5G ağında gerçekleştirildi. Sonuçlar, Honor V40‘ın indirme hızının 2 Gbps’yi aştığını gösterdi. Ulaşılan 5G hızı cihazın tepe indirme hızı değil, ortalama indirme hızıdır. Karşılaştırmaya katılan diğer telefonlar ise bu hızın yarısı kadar bir ortalama hız ile değerlendirildi.

Link Turbo teknolojisi nedir?

Link Turbo teknolojisi, yüksek bant genişliği kullanan ve daha hızlı internet bağlantısı gerektiren durumlarda kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, sorunsuz ağ bağlantısı sağlamak için hem 5G hem 4G hem de Wi-Fi ağını otomatik olarak kullanıyor. Honor‘un CEO’su Zhao Ming, Honor‘un donanım ve yazılım yeteneklerine dikkat çekti. Zhao Ming‘e göre, kullanıcılara mümkün olan en iyi performansın bu teknoloji ile sağlanması planlanıyor. Huawei‘den ayrılan ve yeni teknolojiler üretmeye çalışan Honor için şimdilik işlerin iyi gittiği söylenebilir.