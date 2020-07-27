iPhone 12 4G, 2021’in Mart ayında gelecek!

Eylül ayında çıkmasını beklediğimiz Apple’ın yeni iPhone 12 serisi hakkında her geçen gün yeni söylentiler ve sızıntılar ortaya çıkıyor. Birçok akıllı telefon kullanıcısı fiyatı nedeniyle Apple yerine başka akıllı telefon firmalarına yöneliyor. Apple ise bunun önüne geçmek için daha uygun fiyatlı telefonlar sunmaya çalışıyor. Bunlardan biri olan iPhone 12 4G’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı söylentiler bulunuyor.

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iPhone 12 4G ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacak?

Apple, bu sene iPhone 11 ve iPhone SE 2020 gibi diğer telefonlarından daha uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürdü. Şirket, bu sene iPhone serisini 5G olarak tanıtacak. Fakat söylentilere göre daha uygun fiyatlı olması açısından iPhone 12 4G adlı cihazı 2021’in Mart ayında kullanıcılara sunacak. Bir Twitter kullanıcısı olan “Aaple_lab“, iPhone 12 4G’nin iPhone 12e şeklinde bir adlandırma alacağını hesabından paylaştı. Bu, resmi bir isimden daha çok yazım kolaylığı için kullanılan takma bir ad gibi duruyor.

Paylaşılan rapora göre iPhone 12 4G, 5.4 ve 6.1 inçlik LCD ekran bulunan iki model ile gelecek. Her iki cihazda A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca her iki telefon günümüz iPhone‘ları ile eşdeğer 4 GB RAM ve FaceID ile gelecek. Kamera olarak ise 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan ikili kamera dizilimi ile piyasaya çıkacaklar. Fiyatlandırma tarafında ise 5.4 inçlik model 549$, 6.1 inçlik model ise 649$ olacak. Geçen sene iPhone 11’in 699$ ile piyasaya çıktığını düşünürsek bu fiyatlandırma oldukça makul gözüküyor.

iPhone 12 4G hakkındaki bu bilgiler henüz sadece söylenti bile olsa bize cihaz hakkında az çok bilgi veriyor. Eylül ayındaki lansmana kadar seri hakkında daha fazla şey ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.