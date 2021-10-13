realme UI 3.0 Android 12’ye Dayalı Bir Şekilde Resmi Olarak Piyasaya Sürüldü

realme, yeni akıllı telefon işletim sistemi olan realme UI 3.0 sürümünü nihayet resmi olarak dağıtmaya başladı. realme UI 3.0, Android 12’nin birçok yeni özelliğini beraberinde getiriyor.

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Alan Tasarımı

Yeni 3D simge tasarımı sayesinde simgeler yenilenmiş durumda. Ana hatlara da yoğunluk eklenmiş ve daha dinamik bir his vermek için ise yarı saydam bir yapı tercih edilmiş. realme UI 2.0’a kıyasla, yeni arayüzde daha geniş bir renk skalası göze çarpıyor.

Kişiselleştirme

realme kullanıcı arayüzü her zaman büyük ölçüde kişiselleştirmeye izin veren bir arayüzdü. Simgeler, arka planlar, yazı tipleri ve diğer öğelerin tümü, kullanıcıların zevklerine göre özelleştirilebilir seviyede. Artık realme UI 3.0, tema rengi özelleştirme özelliğini dünya çapında destekliyor. Kullanıcılar tema rengi olarak en sevdikleri renklerden herhangi birini de seçebiliyorlar. realme UI 3.0, realme maskotu realmeow’un AOD’sini de piyasaya sürdü. Ayrıca realme UI 3.0 hayaletler, yiyecekler, günlük yaşamdan nesneler ve aklınıza gelebilecek her şey ile ilgili birçok emojiyi de desteklemekte.

Akıcılık ve İşlevsellik

realme UI 3.0’da tanıtılan yapay zeka motoru, her yönden pürüzsüzlük katıyor ve temel mantıkta güç tüketimini azaltıyor. Toplam bellek kullanım hızı artırılmış ve bellek kullanımı %30 azaltılmış durumda. Böylelikle genel uygulama başlatma performansı %10 ve pil ömrü de %12 oranında artırılmış.

Gizlilik

realme UI 3.0, kullanıcıların kişisel verilerinin ve bilgilerinin her zamankinden daha güvenli olmasını sağlamak için gizlilik işlevlerini de güncellemiş.

Yol Haritası

realme UI 3.0 şu anda her model için uyarlanıyor. Sonrasında realme, her model için aşamalı olarak deneme sürümlerini açık hale getirecek. Güncelleme bekleyenler, bu süreçte resmi realme hesabını ve resmi topluluğu takip edebilirler.

realme UI 3.0 güncellemesi alması beklenen cihazlar şu şekilde:

Realme X Ailesi

Realme X7 5G

Realme X7 Max

Realme X7 Pro 5G

Realme X7 Pro Extreme Edition

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 5G

Realme X50m 5G

Realme X50 Pro Player Edition

Realme X3

Realme X3 Super Zoom

Realme Numara Ailesi

Realme 6

Realme 6s

Realme 6 Pro

Realme 6i

Realme 7i

Realme 7

Realme 7 5G

Realme 7 Pro

Realme 8s 5G

Realme 8i

Realme 8

Realme 8 5G

Realme 8 Pro

Realme C Serisi

Realme C15

Realme C15 Qualcomm Edition

Realme C12

Realme C17

Realme C20

Realme C21

Realme C25

Realme C25Y

Realme Narzo Serisi

Realme Narzo 50A

Realme Narzo 50i

Realme Narzo 30A

Realme Narzo 30 Pro 5G

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Realme Narzo 20

Realme Narzo 20A

Realme Narzo 20 Pro

Realme V Serisi

Realme V5

Realme V3

Realme V13

Realme V11

Realme V15

Realme GT Serisi

Realme GT

Realme GT Neo

Realme GT Neo 2

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Explore Edition

Realme Q Serisi

Realme Q2 Pro

Realme Q2

Realme Q2i

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Android 12 güncellemesine bağlı olarak realme UI 3.0 alma ihtimali olan cihazlar