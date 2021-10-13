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realme UI 3.0 Android 12’ye Dayalı Bir Şekilde Resmi Olarak Piyasaya Sürüldü
realme, yeni akıllı telefon işletim sistemi olan realme UI 3.0 sürümünü nihayet resmi olarak dağıtmaya başladı. realme UI 3.0, Android 12’nin birçok yeni özelliğini beraberinde getiriyor.
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İçindekiler
Alan Tasarımı
Yeni 3D simge tasarımı sayesinde simgeler yenilenmiş durumda. Ana hatlara da yoğunluk eklenmiş ve daha dinamik bir his vermek için ise yarı saydam bir yapı tercih edilmiş. realme UI 2.0’a kıyasla, yeni arayüzde daha geniş bir renk skalası göze çarpıyor.
Kişiselleştirme
realme kullanıcı arayüzü her zaman büyük ölçüde kişiselleştirmeye izin veren bir arayüzdü. Simgeler, arka planlar, yazı tipleri ve diğer öğelerin tümü, kullanıcıların zevklerine göre özelleştirilebilir seviyede. Artık realme UI 3.0, tema rengi özelleştirme özelliğini dünya çapında destekliyor. Kullanıcılar tema rengi olarak en sevdikleri renklerden herhangi birini de seçebiliyorlar. realme UI 3.0, realme maskotu realmeow’un AOD’sini de piyasaya sürdü. Ayrıca realme UI 3.0 hayaletler, yiyecekler, günlük yaşamdan nesneler ve aklınıza gelebilecek her şey ile ilgili birçok emojiyi de desteklemekte.
Akıcılık ve İşlevsellik
realme UI 3.0’da tanıtılan yapay zeka motoru, her yönden pürüzsüzlük katıyor ve temel mantıkta güç tüketimini azaltıyor. Toplam bellek kullanım hızı artırılmış ve bellek kullanımı %30 azaltılmış durumda. Böylelikle genel uygulama başlatma performansı %10 ve pil ömrü de %12 oranında artırılmış.
Gizlilik
realme UI 3.0, kullanıcıların kişisel verilerinin ve bilgilerinin her zamankinden daha güvenli olmasını sağlamak için gizlilik işlevlerini de güncellemiş.
Yol Haritası
realme UI 3.0 şu anda her model için uyarlanıyor. Sonrasında realme, her model için aşamalı olarak deneme sürümlerini açık hale getirecek. Güncelleme bekleyenler, bu süreçte resmi realme hesabını ve resmi topluluğu takip edebilirler.
realme UI 3.0 güncellemesi alması beklenen cihazlar şu şekilde:
Realme X Ailesi
- Realme X7 5G
- Realme X7 Max
- Realme X7 Pro 5G
- Realme X7 Pro Extreme Edition
- Realme X50 Pro 5G
- Realme X50 5G
- Realme X50m 5G
- Realme X50 Pro Player Edition
- Realme X3
- Realme X3 Super Zoom
Realme Numara Ailesi
- Realme 6
- Realme 6s
- Realme 6 Pro
- Realme 6i
- Realme 7i
- Realme 7
- Realme 7 5G
- Realme 7 Pro
- Realme 8s 5G
- Realme 8i
- Realme 8
- Realme 8 5G
- Realme 8 Pro
Realme C Serisi
- Realme C15
- Realme C15 Qualcomm Edition
- Realme C12
- Realme C17
- Realme C20
- Realme C21
- Realme C25
- Realme C25Y
Realme Narzo Serisi
- Realme Narzo 50A
- Realme Narzo 50i
- Realme Narzo 30A
- Realme Narzo 30 Pro 5G
- Realme Narzo 10
- Realme Narzo 10A
- Realme Narzo 20
- Realme Narzo 20A
- Realme Narzo 20 Pro
Realme V Serisi
- Realme V5
- Realme V3
- Realme V13
- Realme V11
- Realme V15
Realme GT Serisi
- Realme GT
- Realme GT Neo
- Realme GT Neo 2
- Realme GT Master Edition
- Realme GT Master Explore Edition
Realme Q Serisi
- Realme Q2 Pro
- Realme Q2
- Realme Q2i
- Realme Q3
- Realme Q3i
- Realme Q3 Pro
Android 12 güncellemesine bağlı olarak realme UI 3.0 alma ihtimali olan cihazlar
- Realme X2 Pro
- Realme X2 (730G)
- Realme X2 (712G)
- Realme XT
- Realme X
- Realme C3
- Realme C3i
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