Realme SLED Smart TV duyuruldu: Dünyanın ilk SLED TV’si!

Realme SLED Smart TV günümüz LED teknolojisine üstün bir bakışla yaklaşıyor ve bu teknolojiyi bir adım ileriye taşıdığını iddia ediyor.

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Realme SLED Smart TV bize neler sunacak?

Realme dünyanın ilk SLED Smart TV‘ sini duyurdu. Daha doğrusu, yeni teknolojiye bir bakış sundu. Realme SLED Smart TV henüz satışa çıkmaya hazır değil fakat Quantum Dot tabanlı ekranlara (QLED) ilginç bir alternatif sunacak. SLED teknolojisi, 55 inçlik bir TV‘de piyasaya sürülecek. Yeni tip panel, NTSC renk spektrumunun %108’ini kapsayacak, ancak mavi ışık miktarını kontrol altında tutacak, bu da TÜV Rheinland’ın onayladığı bir şey.

SLED nedir?

Bu yeni teknolojiyi arka ışıkla ilgili ana yenilik olan LCD formülüne yeni bir bakış olarak adlandırabiliriz. Tipik bir TV’de arka ışık beyazdır ve daha sonra bilinen renk üçlüsü oluşturmak için RGB filtrelerinden beslenir. SLED teknolojisi bu şekilde işlemez, arka ışık üçlü oluşturmak için kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler kullanılır. Yine de bu hala bir LCD paneldir, yani polarizörleri ve bir sıvı kristal tabakası vardır.

Bu, panel arkasında mavi ışıkla başlayan, mavi ışığı emen ve kırmızı veya yeşil ışık yayan kuantum noktaları kullanan QLED teknolojisinden de farklıdır. Bu teknoloji de bir LCD katmanı, her pikselden geçen ışık miktarını kontrol etmeye yardımcı olur. Yine de buradaki amaç herhangi bir kırmızı, yeşil ve mavi ışık elde etmek değil, her renk için en uygun dalga boyunu elde etmektir. Bu, daha geniş bir renk spektrumu oluşturmaya yardımcı olur ve genelde görüntü kalitesini iyileştirir.

Realme, SLED ‘in soruna QLED’den daha üstün bir yaklaşım sergilediğine inanıyor. Samsung ve OnePlus gibi rakiplerin Hindistan pazarında halihazırda QLED TV’leri var, bu oluşumu Realme’nin onları geride bırakma girişimi olarak adlandırabiliriz.