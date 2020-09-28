Televizyon
Realme SLED Smart TV duyuruldu: Dünyanın ilk SLED TV’si!
Realme SLED Smart TV günümüz LED teknolojisine üstün bir bakışla yaklaşıyor ve bu teknolojiyi bir adım ileriye taşıdığını iddia ediyor.
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Realme SLED Smart TV bize neler sunacak?
Realme dünyanın ilk SLED Smart TV‘ sini duyurdu. Daha doğrusu, yeni teknolojiye bir bakış sundu. Realme SLED Smart TV henüz satışa çıkmaya hazır değil fakat Quantum Dot tabanlı ekranlara (QLED) ilginç bir alternatif sunacak. SLED teknolojisi, 55 inçlik bir TV‘de piyasaya sürülecek. Yeni tip panel, NTSC renk spektrumunun %108’ini kapsayacak, ancak mavi ışık miktarını kontrol altında tutacak, bu da TÜV Rheinland’ın onayladığı bir şey.
SLED nedir?
Bu yeni teknolojiyi arka ışıkla ilgili ana yenilik olan LCD formülüne yeni bir bakış olarak adlandırabiliriz. Tipik bir TV’de arka ışık beyazdır ve daha sonra bilinen renk üçlüsü oluşturmak için RGB filtrelerinden beslenir. SLED teknolojisi bu şekilde işlemez, arka ışık üçlü oluşturmak için kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler kullanılır. Yine de bu hala bir LCD paneldir, yani polarizörleri ve bir sıvı kristal tabakası vardır.
Bu, panel arkasında mavi ışıkla başlayan, mavi ışığı emen ve kırmızı veya yeşil ışık yayan kuantum noktaları kullanan QLED teknolojisinden de farklıdır. Bu teknoloji de bir LCD katmanı, her pikselden geçen ışık miktarını kontrol etmeye yardımcı olur. Yine de buradaki amaç herhangi bir kırmızı, yeşil ve mavi ışık elde etmek değil, her renk için en uygun dalga boyunu elde etmektir. Bu, daha geniş bir renk spektrumu oluşturmaya yardımcı olur ve genelde görüntü kalitesini iyileştirir.
Realme, SLED ‘in soruna QLED’den daha üstün bir yaklaşım sergilediğine inanıyor. Samsung ve OnePlus gibi rakiplerin Hindistan pazarında halihazırda QLED TV’leri var, bu oluşumu Realme’nin onları geride bırakma girişimi olarak adlandırabiliriz.
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43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.
Donanım
Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.
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ROG Strix XG438Q özellikleri
Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.
Kumandalı monitör
Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.
ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Ekranı dörde kadar bölün!
Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.
ROG Strix XG438Q teknik özellikleri
- 43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran
- FreeSync 2 HDR
- 10W x 2 Stereo RMS hoparlör
- 974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut
- 15.3 kg ağırlık
- GamePlus
- GameVisual
- Düşük Mavi Işık
- Adaptive-Sync
- Aura Sync projektör
- 3x HDMI(v2.0)
- 1x DisplayPort 1.4
- 3.5mm PC ses girişi
- 3.5mm kulaklık çıkışı
- 2x USB 3.0 portu
Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Genel
Philips OLED804 inceleme – OLED’in fark yaratan güzelliği!
Philips OLED804 inceleme videomuzda, bugün satın alabileceğiniz en iyi TV modellerinden birine yakından bakıyoruz. Ayrıca sayfayı aşağıya indirerek, incelememizi yazılı haline de ulaşabilirsiniz. Bakalım bu TV modeli bizlere neler sunuyor?
Philips OLED804 inceleme – Tasarım detayları ve Ambilight
OLED804 modeline dışarıdan baktığınızda ilk gözünüze çarpan detay, TV’nin neredeyse tamamen çerçevesiz oluşu. Bu durum, doğal olarak TV’ye baktığınızda göze hoş gelmeyen çerçeveler yerine direkt olarak görüntüyü görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca sözünü ettiğimiz model OLED panel kullandığından, neredeyse kağıt kadar ince bir TV’den söz ediyoruz.
Tasarım ve Philips dediğimizde tabii ki en önemli konulardan biri Ambilight aydınlatmalar. Bu modelde üç taraflı konumlandırılan Ambilight aydınlatmalar, izlediğiniz görüntüye göre duvarınıza ışık yansıtarak diğer rakiplerinde olmayan bir görsel deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Ambilight aydınlatmalar, hem sahneye göre renk değiştirdiğinden çok daha göz alıcı bir görüntü sunuyor hem de duvara yansıyan renklerle TV ekranı bütünleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyükmüş gibi görünüyor.
Son olarak tasarım tarafında TV’nin arkasında konumlandırılmış 2 adet USB, 4 adet HDMI ve optik ses girişi gibi ihtiyacınız olan giriş çıkışları görebiliyorsunuz.
OLED kalitesi başka bir şey
Philips OLED804, 55 inç boyutlu 4K çözünürlüklü ve adından da anlaşılabileceği gibi OLED panel kullanan bir model. Şu anda bildiğiniz gibi televizyon modelleri arasında en iyi görüntü kalitesi sunan modeller OLED panel kullanıyor. Haliyle segment ve fiyat anlamında da en tepede olan modeller bunlar.
OLED’in kendisine has birçok avantajı var. Tasarım tarafında söylediğimiz gibi panel avantajı sayesinde incecik TV’ler üretebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi noktasında ise başka gerçek siyahları sunabiliyor olmasıyla OLED’in çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek birçok avantajı var. Ancak tabii ki bir TV modelinde sadece panel türü her şeyi belirlemiyor. Günümüzde aynı panel tipini kullansa dahi görüntü kalitelerinde önemli farklar görülebiliyor. Bunun da başlıca sebebi TV modellerinde kullanılan görüntü motoru farklılıkları.
OLED804 modelinde şirketin en tepe görüntü motorlarından biri olan P5 Pro Perfect kullanılıyor. Bu görüntü motoru sayesinde OLED panelin avantajlarıyla birlikte TV’nizde gördüğünüz içerikler anlık olarak görüntü motoru sayesinde iyileştiriliyor. Bu sayede doğal ten tonları, dokulu manzaralarda gerçeklik, bulanık olmayan hareketli sahneler gibi pek çok noktada avantajlar elde edebiliyorsunuz.
Görüntü kalitesinden söz ettiğimizde günümüzde popüler görüntü standartlarının destekleniyor olması bir hayli önemli. Bu modelde Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ve HLG standartları destekleniyor. Böylece Netflix gibi platformlarda, bu standartları destekleyen içerikleri uyumlu bir şekilde TV’nizde izleyebiliyorsunuz.
Android 9 ve sesle kontrol
Son dönemde gördüğümüz birçok Philips TV modelinde olduğu gibi OLED804 modelinde de Android işletim sistemi yer alıyor. Android 9 sürümünü kullanan model, bu sayede Google Play Store‘da yer alan TV’ye uyumlu uygulamaları ve oyunları çalıştırabiliyor.
Android işletim sisteminin bu modeldeki önemli bir diğer avantajı ise Google Asistan ile birlikte sesle kontrol edilebiliyor olması. Kumanda üzerindeki mikrofon sayesinde sesli komutlarla TV’nizi kontrol edebilmek ve Google Asistan’a birçok farklı soruyu yönlendirebilmek mümkün. Örneğin sesli kontrol ile “Netflix aç” diyerek uygulamanın açılmasını sağlayabilir veya “Hava durumu” diyerek Google’dan konum bazlı sağlanan hava durumunu anında görüntüleyebilirsiniz.
Sonuç
Philips OLED804 modeli, gerek tasarım gerek Ambilight desteği gerekse de P5 Perfect Pro motoruyla birlikte sunduğu OLED panel avantajlarıyla bugün alabileceğiniz en iyi TV modellerinden bir tanesi.
Şahin elçi
28 Eylül 2020 at 12:21
Bilgilendirici içeriği başarılı olan bir yazı olmuş. Bu tarz paylaşımlarınızımerakla bekliyoruz