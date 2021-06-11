Arçelik, Türkiye’nin ilk 5G’ye Hazır Özel Kablosuz Ağını Kuracak!

Türkiye’nin beyaz eşya üreticisi Arçelik, Türkiye’nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için Nokia ve Türk Telekom ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Arçelik’in üretimin dijitalleşmesi çalışmalarının önemli bir adımı olacak iş birliği kapsamında kurulacak olan geleceğe uyumlu 5G’ye hazır Nokia ve Türk Telekom’un özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını devreye alacak.

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Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye’nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in ileri teknolojiye sahip Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.

Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklık anlaşmasının önemine değinen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Arçelik olarak, yeni teknolojileri iş modelimize entegre etme konusunda kararlıyız. Bu uygulama sayesinde Arçelik üretimin dijitalleşmesi alanında ön saflarda konumlanıyor. Nokia ve Türk Telekom’un da bu iş birliğine dahil olmasından son derece memnunuz. Yaptığımız anlaşmayla ilk etapta bu ağ, otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle – AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlayacak. AGV’lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz. Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor” dedi.

Bu özel kablosuz ağın Arçelik’in dijital üretim sistemleri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacağını, bu noktada Nokia ve Türk Telekom ile çalışmayı dört gözle beklediklerini söyleyen Pazar, “Yeni 5G’ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30’dan fazla kullanım durumu belirledik” dedi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Türk Telekom’un, Türkiye’deki ilk özel kablosuz ağın uygulanmasındaki rolü önemli bir dönüm noktasıdır. Arçelik’in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom’un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia’nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil “Akıllı Fabrika” projesini oluşturdu. Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak.”

Eser sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Telekom olarak, Nisan 2019’da Nokia ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Fabrika’ denemesiyle Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 Mobil Şebeke denemesini hayata geçirmiştik. Amacımız, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği arttırmak hedefiyle mobil şebekenin sağladığı düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı ve güvenilirlik kabiliyetlerinin kullanıldığı akıllı fabrika uygulamalarını gerçek hayata taşımaktı. Bugün bu hedefin gerçekleştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak, 5G’ye uyumlu yeni nesil şebeke ile sektöründe lider şirket Arçelik’in üretimde dijitalleşmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal, “Arçelik, iş akışlarına ve üretim uygulamalarına en son yenilikleri getirme konusunda oldukça ilerici bir yaklaşıma sahip. Türkiye’de bir ilk olan 5G’ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek.”

Söz konusu iş birliği hakkında görüşlerini paylaşan Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan, “Türk Telekom ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Arçelik’e Türkiye’deki ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ağ, Arçelik’in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması ve sektör liderliğini pekiştirmesi açısından çığır açıcı bir platform sağlıyor” dedi.