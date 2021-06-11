Genel
Arçelik, Türkiye’nin ilk 5G’ye Hazır Özel Kablosuz Ağını Kuracak!
Türkiye’nin beyaz eşya üreticisi Arçelik, Türkiye’nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için Nokia ve Türk Telekom ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Arçelik’in üretimin dijitalleşmesi çalışmalarının önemli bir adımı olacak iş birliği kapsamında kurulacak olan geleceğe uyumlu 5G’ye hazır Nokia ve Türk Telekom’un özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını devreye alacak.
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Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye’nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in ileri teknolojiye sahip Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.
Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklık anlaşmasının önemine değinen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Arçelik olarak, yeni teknolojileri iş modelimize entegre etme konusunda kararlıyız. Bu uygulama sayesinde Arçelik üretimin dijitalleşmesi alanında ön saflarda konumlanıyor. Nokia ve Türk Telekom’un da bu iş birliğine dahil olmasından son derece memnunuz. Yaptığımız anlaşmayla ilk etapta bu ağ, otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle – AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlayacak. AGV’lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz. Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor” dedi.
Bu özel kablosuz ağın Arçelik’in dijital üretim sistemleri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacağını, bu noktada Nokia ve Türk Telekom ile çalışmayı dört gözle beklediklerini söyleyen Pazar, “Yeni 5G’ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30’dan fazla kullanım durumu belirledik” dedi.
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Türk Telekom’un, Türkiye’deki ilk özel kablosuz ağın uygulanmasındaki rolü önemli bir dönüm noktasıdır. Arçelik’in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom’un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia’nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil “Akıllı Fabrika” projesini oluşturdu. Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak.”
Eser sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Telekom olarak, Nisan 2019’da Nokia ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Fabrika’ denemesiyle Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 Mobil Şebeke denemesini hayata geçirmiştik. Amacımız, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği arttırmak hedefiyle mobil şebekenin sağladığı düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı ve güvenilirlik kabiliyetlerinin kullanıldığı akıllı fabrika uygulamalarını gerçek hayata taşımaktı. Bugün bu hedefin gerçekleştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak, 5G’ye uyumlu yeni nesil şebeke ile sektöründe lider şirket Arçelik’in üretimde dijitalleşmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal, “Arçelik, iş akışlarına ve üretim uygulamalarına en son yenilikleri getirme konusunda oldukça ilerici bir yaklaşıma sahip. Türkiye’de bir ilk olan 5G’ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek.”
Söz konusu iş birliği hakkında görüşlerini paylaşan Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan, “Türk Telekom ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Arçelik’e Türkiye’deki ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ağ, Arçelik’in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması ve sektör liderliğini pekiştirmesi açısından çığır açıcı bir platform sağlıyor” dedi.
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OPPO A54 Modelini Türkiye’de Tüketicilerle Buluşturdu
OPPO, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan A Serisi’nin yeni modeli A54’ü tüketicilerle buluşturdu. Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A54, hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken sekiz çekirdekli işlemcisi, 128GB geniş bellek kapasitesi ve 6.5 inç ekranıyla eğlencenin tadını çıkarmanızda yardımcı oluyor.
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İçindekiler
Tek şarjla 2 gün pil ömrü
5000 mAh kapasiteli bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilirsiniz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13’e kadar şarj imkanı sunuyor.
Pil bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’iyle WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Eğer gece telefonu şarj etmeyi unuttuysanız, A54’ün Yapay Zeka Gece Şarjı siz uyurken pil ömrünüzü koruyor. Böylece pili, ertesi sabaha yalnızca %1,79 gibi çok az bir oranda azalmasını sağlıyor.
OPPO A54 sıcaklık ve su artışı gibi durumlarda bunu algılayıp şarjı durduran bir kısa devre koruyucusu sunuyor. Size en iyi konforu sağlamak için Akıllı Sıcaklık Kontrolü özelliği aşırı ısınma riskini azaltmak, telefonun arka kapağının sıcaklığını algılamak ve düşürmek için çeşitli sensörler kullanıyor.
İşlemci performansı
Mediatek Helio P35 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, mobil oyunlarda da sizi yolda bırakmayacak bir deneyim sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Ayrıca Çift Kanal Hızlandırma desteği ile her zaman bağlantıda kalabiliyorsunuz. Bu destek, oyun oynanırken A54’ün bir mobil ağ ile Wi-Fi arasında sorunsuz ve kesintisiz geçişler yapmasını sağlıyor. A54’ün Optimum Isı Yayımı özelliği, 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına stratejik olarak yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanıyor, böylece tüm hıza rağmen telefonunuz her zaman serin kalıyor.
Ekran parlaklık tercihinizi akıllıca öğreniyor
OPPO A54, Gün Işığı Ekranı ve Ay Işığı Ekranı ile birlikte geliyor. Her hava ortamında göz rahatlığını sağlayan Gün Işığı Ekranı, parlaklığı %14,5 oranında artırıp 550 nite kadar çıkarıyor ve ekranı güneş ışığı altında bile okunabiliyor. Ay Işığı Ekranı’nda ise ekran otomatik olarak 2 nite kadar karardığı için karanlık bir ortamda bile gözlerinizin rahat etmesi sağlanıyor. A54, günlük ekran parlaklığı tercihlerinizi öğrenen Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma ile ekranınızın parlaklık ayarlarını sizin için otomatik olarak özelleştirecek kadar üstün çözümler sunuyor. Örneğin, gece uyumadan önce bir e-kitap okuyorsanız, A54 ekstra rahatlık için parlaklığını anında ayarlıyor. Tüm bunlar olurken, A54 daha az mavi ışık yayarak göz rahatlığı için göz yorgunluğunu azaltıyor.
Fotoğraflarınıza eğlence katabilirsiniz
OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip. Bunların arasında ön ve arka kamerada 15 filtre, 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekme yeteneği ve 180° panorama fotoğrafları yer alıyor. OPPO A54’ün ön kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde bile herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.
Su sıçramalarına karşı dayanıklı IPX4 sertifikasına sahip OPPO A54, kullanıcıların güvenilir bir ürün aldıklarından emin olmaları için, 50’den fazla üretim süreci kontrolünden, 130’dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320’den fazla deneysel testten geçmiş.
OPPO A54 Teknik Özellikleri
|Ekran
|6.5 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1600 x 720
|İşlemci
|Mediatek Helio P35
|Bellek
|4 GB
|Dahili Depolama
|128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart
|Kamera
|13 MP Ana Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Bokeh Kamera
|Ön Kamera
|16 MP
|Pil
|5000 mAh, 18W Hızlı Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
|Boy x En x Kalınlık
|163.6 mm x 75.7 mm x 8.4 mm
|Ağırlık
|192g
|Renk
|Kristal Siyah, Yıldızlı Mavi
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Genel
realme, realme GT’nin Türkiye lansmanını yapacağını duyurdu!
realme, dün Instagram hikayelerinde yaptığı duyuru ile amiral telefonu realme GT modelinin Türkiye lansmanı yapacağını resmen duyurdu! Özellikle telefonda performans arayan kullanıcıların dikkatini fazlasıyla çekeceğe benziyor.
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BBK Holding çatısı altında bulunan realme 2021 yılındaki amiral gemisi telefonu olacak realme GT’yi tanıtmıştı. Şimdi de realme Türkiye yaptığı paylaşımla realme GT’nin Türkiye’de satışa çıkma olasılığını paylaşmış oldu. Özellikle bir telefonu satın almada en önemli kriteri performans olan tüketicilere hitap eden realme, GT modeliyle dikkatleri üstüne çekecek. Daha öncesinde Türkiye’de satışa çıkan realme telefonları göz önünde bulundurduğumuzda giriş seviye, orta seviye ve orta-üst seviye modellerini görmüştük. Şimdiyse bir ilk olarak üst seviye bir telefon ile karşılaşacağız.
realme GT’nin teknik özelliklerine yakından bakalım:
Tasarım tarafında çok şık görünen telefon, üç farklı renge sahip. Gümüş, lacivert ve sarı üzerine siyah bantlı arka kapak tasarımıyla birçok kişi tarafından da beğenileceğe benziyor. realme GT’de 6,8 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel 120 Hz Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Yaklaşık %85.9 ekran kasa oranı sunan model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Corning Gorilla 5 ile korunan ekranda parmak izi de ekranın alt tarafına yerleştirilmiş.
Performans konusunda GT isminden de anlaşılacağı gibi tam bir performans canavarı. Çünkü içerisinde Qualcomm’un en güçlüsü Snapdragon 888 işlemcisini bulunduruyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine sahip olan realme GT pil konusunda da hiç yabana atılmayacak bir model. 4500 mAh büyüklüğünde pil relame 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekliyor. Android 11 ile çıkış yapan model arayüz olarak realme 2.0 kullanıyor. Ek olarak size oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunmak için de VC Cooling adını verdikleri bir soğutma sistemini de içinde bulunduruyor.
Ses konusunda da bir amirale yakışır şekilde stereo hoparlör bulunduran realme GT, 3.5mm kulaklık girişini de bu telefonda unutmamış. Dolby Atmos desteğiyle birlikte gelirken ses konusunda eksiksiz bir model olduğunu söylemek mümkün.
Kamera tarafında da iddialı olan realme GT arka sol üst tarafta üçlü kamera dizilimine sahip. 64MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası, 8 MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram değerine sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası ve 2Mp çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta sol üst köşeye delik ekran olarak yerleştirilmiş kamera ise 16MP çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip. Arka kameralar ile 4K 30fps çekimler yapabiliyorken ön tarafta ise 1080p 30fps çekimler yapmak mümkün.
Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.2 AAC, aptX, aptX HD, LDAC ve SBC özelliklerine de sahip olan realme GT en güncel Wifi teknolojilerinden Wifi 6′yı destekliyor.
realme Türkiye, realme GT’nin lansmanını 15 Haziran tarihinde saat 16.00′da sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayın ile yapacak.
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Apple, ABD’deki en iyi PC satıcısı konumunu kaybetti
Apple, bu yıl içerisinde %36 büyüme kaydetmesine rağmen 2019’un üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez ABD’deki en iyi bilgisayar satıcısı konumunu kaybetti. Liderliği bu sene alan HP, bu çeyrekte bölgeye sevk edilen 7 milyondan fazla cihazla lider durumunu koruyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: 2021 İlk Çeyreğinde Satışlarda Birincilik Samsung’un!
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilgisayar pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık %73 büyüme gösterdi ve toplam masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve iş istasyonu sevkiyatı 34 milyon birimi aştı. Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler etkileyici bir büyümeyle ön plana çıkarken, masaüstü bilgisayarlar pandemi sırasında zayıf talep nedeniyle diğerlerine göre geride kaldı. Dizüstü bilgisayar gönderileri, siparişlerin birikmesi ve uzaktan çalışma ve eğitimi desteklemeye yönelik devam eden talep nedeniyle yıldan yıla %131 arttı. Bu arada tabletler, %52 büyüme ve 4. çeyrek tatil döneminden gelen taleple birlikte sevk edilen 11 milyon birim ile iyi performans kaydetti.
Canalys Araştırma Analisti Brian Lynch, “Bilgisayar sektörü 2021’in ilk çeyreğinde inanılmaz sevkiyat rakamları kaydetti, ancak bu büyümenin bir kısmı 2020’nin ilk çeyreğinde görülen sektör çapındaki zorluklara bağlanabilir” dedi ve ekledi. “Öyle olsa bile, 2021 yılının ilk çeyreği, endüstrinin gördüğü en iyi ilk çeyreklerden biri olmaya devam ediyor. Satıcılar, dünyanın diğer bölgelerindeki tedarik sorunları ele alınmadan önce ABD’deki birikmiş iş yüklerini yerine getirmeye öncelik verdi.” şeklinde açıklama yaptı.
Liderlik HP’nin Elinde!
HP, ticari birikimleri ve güçlü Chromebook performansını yerine getirerek bölgeye sevk edilen 7 milyondan fazla cihazla ABD’deki satıcıları yönettiği açıkça görülüyor. Apple, 2019 yılının 3. çeyreğinden bu yana ilk kez, %36 büyüme kaydetmesine rağmen ABD’deki (tabletler dahil olmak üzere) en iyi PC satıcısı konumunu kaybetti. Bununla birlikte, Apple, Mac ve iPad gönderileri için ilk çeyrekte daha zayıf bir çeyrek olma eğilimi göz önüne alındığında iyi performans gösterdiğini belirtmeliyiz. Lenovo ve Samsung, sırasıyla %93 ve %116 ile inanılmaz bir büyüme kaydetmeyi ihmal etmedi. Geçen yıl boyunca rekor kıran büyümenin çoğu, tüketici segmentindeki yıllık %92 büyümenin yanı sıra eğitim için Chromebook’lardaki artıştan kaynaklandı. Üçüncü sırada yer alan Dell, tüketici ve eğitim segmentlerindeki zayıf konumu nedeniyle sevkiyatların nispeten mütevazı bir şekilde yalnızca %29 oranında arttığını gördük.
Lynch, “Chromebook’lar 1. çeyrekte ABD’de en hızlı büyüyen kategoriydi” dedi. “Platform, eğitim alanındaki hakimiyetinin öncülüğünde, ABD’de geçtiğimiz yıl benzeri görülmemiş bir büyüme gördü.”
Chromebook’lar için ABD pazarı geçtiğimiz yıl içinde %548 büyüdü. Özellikle, Samsung, ABD pazarına girerken geçen yıl boyunca şaşırtıcı bir şekilde %1,963’lük bir büyümeyle ABD’li Chromebook satıcılarını büyümede yönlendirdi. Buna rağmen, Chromebook büyümesi çoğu ABD satıcısı arasında paylaşıldı ve Asus, HP ve Lenovo’nun her biri %900‘ün üzerinde artış kaydetti.
Dijital eğitimde devam eden yatırımlar, bu segmentte görülen trendlerin uzun vadede devam edeceği anlamına geliyor. Canalys Kıdemli Analisti Ishan Dutt, “Eğitim için normale dönüş yok” dedi. “Bilgisayarın sınıftaki rolü, Chromebook’lara olan talebin devam etmesini sağlayarak, önümüzdeki yıllarda da güçlü kalacaktır. Büyüyen Chromebook kurulu tabanı, ürün yelpazesi için tutarlı yükseltmelere ve desteğe yol açacaktır. Eğitim Kurumları, İleriye baktığımızda, birkaç eğilim ABD’de devam eden bilgisayar büyümesini destekleyecektir. Tedarik sorunları sektörü engellemeye devam ediyor ve Canalys, karşılanmayan talebin gelecek yılın başlarında yayılmasını bekliyor.
Tedarik sorununu çözmeye yardımcı olmak için Biden yönetimi, yarı iletken üretimine yaklaşık 50 milyar ABD doları yatırım yapmayı planlıyor. Bu, başarılı bir şekilde uygulanırsa yurtiçinde gelecekteki çip kıtlığını sınırlayacaktır; bu, büyüme yavaşlasa bile gelecekteki sevkiyat hacimleri yüksek bir seviyede kalacağından hayati önem taşıyacaktır. Ayrıca, idarenin 2 trilyon ABD doları tutarındaki altyapı planının bir kısmı, kamu sektörü alımlarını artırmaya yöneliktir.(kaynak)
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