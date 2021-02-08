Realme Race, TENAA listesinde görüntülendi!

Aralık ayında, RMX2202 model numarasının yakında tanıtılması beklenen yeni Realme amiral gemisine ait olduğu ortaya çıkmıştı. RMX2202 kodlu akıllı telefon, bugün Çin’in TENAA sertifika platformunun veritabanında görüntülendi. Liste, akıllı telefonun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Bu model, geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre Realme Race adıyla piyasaya çıkacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl piyasaya çıkacak!

reklam

Realme Race, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Realme Race, ön tarafta ekranın sol üst köşesinde bulunan nokta delik tasarımlı selfie kamerasıyla gelecek. Cihaz, parmak izi okuyucusuna sahip olan AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkacak. TENAA‘da ortaya çıkan fotoğraflarda arka taraftaki kameralar net bir şekilde görüntülenemiyor. Ancak kamera kurulumunun dikdörtgen bir alanda cihazın sol tarafında olduğu gözüküyor. Telefonun kamera dizilimi tahmini olarak üç veya dört adet kamera bulunduracak. Bunun sebebi, şirketin bu cihazı amiral gemisi olarak konumlandıracak olması. Şaşırtıcı olan nokta ise geçmişte sızdırılan renderlar ile bu görseller oldukça farklı. Önümüzdeki günlerde cihazın tasarımı hakkında daha fazla şey ortaya çıkacaktır.

Realme Race, TENAA listesine göre Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geleceği de ortaya çıktı. TENAA‘da kesin olarak belirtilmese de arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera olması muhtemel. Ayrıca yine bazı tahminler, telefonun Android 11 tabanlı RealmeUI 2.0 ile geleceğini söylüyor. Bununla birlikte cihazın Pro varyantının bulunabileceği de tahminler arasında.