Akıllı Telefonlar
Realme Race, GT ismiyle lanse edilebilir
Realme markasının yeni amiral gemisi telefon serisi Race GT ismiyle çıkabilir. Realme yöneticisi Xu Qi Chase, cihazın Realme GT adı altında piyasaya sürüleceğini ima eden bir gönderi paylaştı. Daha önce telefonun teknik özellikleri ve görselleri TENAA veri tabanında ortaya çıkmıştı. RMX2202 model numaralı yeni akıllı telefon Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.
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Realme Race/GT modelinin özelliklerine bakalım
Xu Qi Chase, daha önce Realme’nin yeni amiral gemisi serisinin “Race” ismini alacağı ipucunu vermişti. Yönetici şimdi ise Weibo‘da bir Nissan GT-R model araba içeren bir gönderi yayınladı. Bu durum markanın yeni amiral gemisi serisinin “GT” adını alabileceğini akıllara getirdi.
Digital Chat Solution, Weibo’da yeni serinin Snapdragon 888 ve süper hızlı şarj ile geleceğini belirtmişti.
TENAA üzerinde ortaya çıkanlara göre Realme Race/GT, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak ve arka sol üst tarafında 3’lü kamera yapısına sahip olacak. Ayrıca cihazın selfie kamerası sol üst köşede ve delikli yapıda. Telefonun arka kameraları 64 MP ana, 13 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açılı olacak. Selfie kamerası ile ilgili bir bilgi mevcut değil.
Realme Race/GT, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Bunun yanında 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sağlayacak. Telefon gücünü 125W UltraDart hızlı şarj sağlayan 5.000mAh kapasiteli pilden alacak.
Son olarak; Realme Race/GT, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalışacak. Cihazın satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini zaman içerisinde göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi, kamera performansını zirveye taşıyacak!
Huawei, yaklaşık iki senedir ABD yasağıyla karşı karşıya ve Çin dışındaki akıllı telefon pazarlarında önemli derecede satış kaybı yaşıyor. Ancak firma, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen pes etmeden yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki nisan ayının başında yeni P50 serisini piyasaya sürecek. Weiboda ortaya çıkan yeni bir rapor, P50 serisi hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Rapora göre bu seride, süper görüntüleme sistemi mevcut olacak. Ayrıca şirket, kamera modülünün kimlik tasarımında da önemli değişiklikler yapacak.
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Huawei P50 serisi, yeni kamera teknolojisi ile neler vadediyor?
Sızdırılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, Leica marka kameralar kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte, arka kamera daha fazla özelliği entegre edecek ve estetiğe önem verecek. Ayrıca yeni görüntüleme sistemi, yapay zekayı da daha aktif bir şekilde kullanmayı sağlayacak. Tahminlere göre Huawei, bu sefer önceki nesilin kamera gelişiminden daha büyük bir gelişim gösterecek.
OnLeaks tarafından yayınlanan bir görüntüde P50 Pro’nun 6.6 inçlik şelale bir ekran ile geleceği gösteriliyor. Cihazın tasarımı, serinin önceki modeli olan P40 Pro ile önemli ölçüde benzerlik taşıyor. Bununla birlikte bir başka tasarımsal değişiklik ise ön kamerada karşımıza çıkıyor. Ön kamera, önceki nesiller gibi sol tarafta bulunmayacak. Bunun yerine, selfie kamerası ortada nokta delik tasarımı ile yerini alacak. Şimdilik P50 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Mart ayında, Huawei‘nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin detaylı teknik özellikleri belli oldu!
Vivo S9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun detaylı teknik özellikleri belli oldu.
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Vivo S9 Dimensity 1100 ile gelen ilk akıllı telefon olacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına hız kesmeden yeni modeller getirmeye devam ediyor. Fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, amiral gemisi rekabetinden de geri kalmak istemiyor. S9 modeliyle kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Akıllı telefonun Weibo üzerinde posterleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu. Digital Chat Station’ın paylaşımına göre akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 1100 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk model olacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, çift ön kameralı çentik sistemi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın ön ana kamerası 44 MP değerinde olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, bu kameraların teknik özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Akıllı telefon 4000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. İlaveten cihaz kullanıcılarına 33 W hızlı şarj desteği sunacak. Mart ayında tanıtımı gerçekleşecek Vivo S9 bakalım beklentiler karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Vivo iQOO Neo 5 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon kullanıcıları ile mart ayında buluşacak.
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Vivo iQOO Neo 5 Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getiriyor. Yeni ürünlerle piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefon geliştiriyor. iQOO Neo 5 modeli için geri sayıma geçen firma, önümüzdeki ay akıllı telefonu tanıtacak. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca firmanın neden Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmediği ise merak konusu.
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Detaylı teknik özellikleri ne yazık ki belli olmayan Vivo iQOO Neo 5, Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bir adet de 16 MP değerinde ön kamerası olacak. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 88W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Akıllı telefon arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip olacak. Kameralar ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun 460 ile 570 dolar arası bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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