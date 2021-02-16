Realme Race, GT ismiyle lanse edilebilir

Huawei, yaklaşık iki senedir ABD yasağıyla karşı karşıya ve Çin dışındaki akıllı telefon pazarlarında önemli derecede satış kaybı yaşıyor. Ancak firma, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen pes etmeden yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki nisan ayının başında yeni P50 serisini piyasaya sürecek. Weiboda ortaya çıkan yeni bir rapor, P50 serisi hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Rapora göre bu seride, süper görüntüleme sistemi mevcut olacak. Ayrıca şirket, kamera modülünün kimlik tasarımında da önemli değişiklikler yapacak.

İlginizi çekebilir: Galaxy A72, teknik özellikleri ve renderlarıyla görüntülendi!

reklam

Huawei P50 serisi, yeni kamera teknolojisi ile neler vadediyor?

Sızdırılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, Leica marka kameralar kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte, arka kamera daha fazla özelliği entegre edecek ve estetiğe önem verecek. Ayrıca yeni görüntüleme sistemi, yapay zekayı da daha aktif bir şekilde kullanmayı sağlayacak. Tahminlere göre Huawei, bu sefer önceki nesilin kamera gelişiminden daha büyük bir gelişim gösterecek.

OnLeaks tarafından yayınlanan bir görüntüde P50 Pro’nun 6.6 inçlik şelale bir ekran ile geleceği gösteriliyor. Cihazın tasarımı, serinin önceki modeli olan P40 Pro ile önemli ölçüde benzerlik taşıyor. Bununla birlikte bir başka tasarımsal değişiklik ise ön kamerada karşımıza çıkıyor. Ön kamera, önceki nesiller gibi sol tarafta bulunmayacak. Bunun yerine, selfie kamerası ortada nokta delik tasarımı ile yerini alacak. Şimdilik P50 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Mart ayında, Huawei‘nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.