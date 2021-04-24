Farming Simulator 22 Duyuruldu! İşte tüm detaylar

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Farming Simulator 22 duyuruldu. Simülasyon sevenlerin uzun süredir beklediği tarım simülatörü Farming Simulator 22 bu sene geliyor.

Tüm dünyada yıllardır popülerliğini sürdüren oyun Farming Simulator’ın yeni versiyonu geliyor. Giants Software tarafından geliştirilen yani tarım simülatörü Farming Simulator 22 için beklenilen duyuru geldi. Farming Simulator 22 bu sene geliyor. Hem de birbirinden farklı birçok özellik ile.

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Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator yıllardır dünya genelinde beğenilen bir oyun oldu. Özellikle ülkemizde tarım sektörünün büyüklüğü kullanıcıları Farming Simulator’a ısındırdı. Bu büyük ilgiyi yakalayan şirket Giants Software, son oyunu Farming Simulator 19 kendi alanında farklı bir devir açmıştı. Özellikle oyun içerisindeki markaların çeşitliliği ve araç geliştirilebilirliği oldukça ilerletilmişti. Şimdi ise Farming Simulator 22 ile oyun bambaşka bir evreye taşınıyor.

Farming Simulator 22’de dört mevsim!

Farming Simulator tarihinde bir ilk olarak 22 sürümü dört mevsim sunuyor. Aslında oyundaki en çok dikkat çeken gelişme burada gerçekleşiyor. Çünkü şimdiye kadar oyunda tek mevsimde gece ve gündüz seçenekleri mevcuttu. Ancak Farming Simulator 22 içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini barındırıyor. Bu sayede gerçeklik tarafına yeni bir adım atan şirket, oyunun zevkini kat kat artırıyor.

Gelen diğer yeniliklere baktığımızda iki yeni harita ile karşımıza çıkacak olan oyun, farklı türlerde tarım faaliyetlerine izin verecek. 100’den fazla yeni tarım makinesini bünyesine katan oyun, toplamda 400’den fazla makine ve alet ile tarım, hayvancılık ve ormancılık yapmanıza olanak sağlayacak.

Farming Simulator 19 ile gelen motor yükseltme özelliği yine bu oyunda daha gelişmiş bir vaziyette bulunacak. Araçlarda vites seçimi ve ton ayarlarının güncellendiği oyunda, daha açıklanmayan birçok özellik yer alacak.

Performans tarafında ilk olarak Windows için DirectX 12 desteği alan Farming Simulator 22, doku akışı ve çoklu iş optimizasyonu gibi birçok optimizasyon ile performansını geliştirmiş. Yani akıcı ve göz zevkine hitap eden bir tarım simülatörü bizleri bekliyor diyebiliriz.

Farming Simulator 22’nin fragmanı ve çıkış tarihi!

Gelelim Giants Software tarafından yayınlanan fragmana. Farming Simulator 22‘nin fragmanı Farming Simulator resmi YouTube kanalında yayınlandı. Oldukça kısa olan bu fragmanda, oyun içerisinde yer alan mevsim geçişlerine dikkat çekilmiş. Ayrıca videonun sonunda oyunun çıkış tarihi hakkında da bilgi verilmiş.

Yapılan açıklamaya göre Farming Simulator 22, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bizlerle birlikte olacak. Oyunun desteklediği platformlar ise şu şekilde açıklanmış: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia.

Farming Simulator 22 duyurulduğu andan itibaren oyuncuların içerisinde bir sevince yol açtı. Ünlü tarım simülatörü Farming Simulator’ın yeni oyunu bu sene sonunda oyuncularla buluşacak. Sizce yeni Farming Simulator 22 nasıl bir tepki alacak? Siz oyunu satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.