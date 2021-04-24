Genel
Farming Simulator 22 Duyuruldu! İşte tüm detaylar
Farming Simulator 22 duyuruldu. Simülasyon sevenlerin uzun süredir beklediği tarım simülatörü Farming Simulator 22 bu sene geliyor.
Tüm dünyada yıllardır popülerliğini sürdüren oyun Farming Simulator’ın yeni versiyonu geliyor. Giants Software tarafından geliştirilen yani tarım simülatörü Farming Simulator 22 için beklenilen duyuru geldi. Farming Simulator 22 bu sene geliyor. Hem de birbirinden farklı birçok özellik ile.
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Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator yıllardır dünya genelinde beğenilen bir oyun oldu. Özellikle ülkemizde tarım sektörünün büyüklüğü kullanıcıları Farming Simulator’a ısındırdı. Bu büyük ilgiyi yakalayan şirket Giants Software, son oyunu Farming Simulator 19 kendi alanında farklı bir devir açmıştı. Özellikle oyun içerisindeki markaların çeşitliliği ve araç geliştirilebilirliği oldukça ilerletilmişti. Şimdi ise Farming Simulator 22 ile oyun bambaşka bir evreye taşınıyor.
Farming Simulator 22’de dört mevsim!
Farming Simulator tarihinde bir ilk olarak 22 sürümü dört mevsim sunuyor. Aslında oyundaki en çok dikkat çeken gelişme burada gerçekleşiyor. Çünkü şimdiye kadar oyunda tek mevsimde gece ve gündüz seçenekleri mevcuttu. Ancak Farming Simulator 22 içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini barındırıyor. Bu sayede gerçeklik tarafına yeni bir adım atan şirket, oyunun zevkini kat kat artırıyor.
Gelen diğer yeniliklere baktığımızda iki yeni harita ile karşımıza çıkacak olan oyun, farklı türlerde tarım faaliyetlerine izin verecek. 100’den fazla yeni tarım makinesini bünyesine katan oyun, toplamda 400’den fazla makine ve alet ile tarım, hayvancılık ve ormancılık yapmanıza olanak sağlayacak.
Farming Simulator 19 ile gelen motor yükseltme özelliği yine bu oyunda daha gelişmiş bir vaziyette bulunacak. Araçlarda vites seçimi ve ton ayarlarının güncellendiği oyunda, daha açıklanmayan birçok özellik yer alacak.
Performans tarafında ilk olarak Windows için DirectX 12 desteği alan Farming Simulator 22, doku akışı ve çoklu iş optimizasyonu gibi birçok optimizasyon ile performansını geliştirmiş. Yani akıcı ve göz zevkine hitap eden bir tarım simülatörü bizleri bekliyor diyebiliriz.
Farming Simulator 22’nin fragmanı ve çıkış tarihi!
Gelelim Giants Software tarafından yayınlanan fragmana. Farming Simulator 22‘nin fragmanı Farming Simulator resmi YouTube kanalında yayınlandı. Oldukça kısa olan bu fragmanda, oyun içerisinde yer alan mevsim geçişlerine dikkat çekilmiş. Ayrıca videonun sonunda oyunun çıkış tarihi hakkında da bilgi verilmiş.
Yapılan açıklamaya göre Farming Simulator 22, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bizlerle birlikte olacak. Oyunun desteklediği platformlar ise şu şekilde açıklanmış: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia.
Farming Simulator 22 duyurulduğu andan itibaren oyuncuların içerisinde bir sevince yol açtı. Ünlü tarım simülatörü Farming Simulator’ın yeni oyunu bu sene sonunda oyuncularla buluşacak. Sizce yeni Farming Simulator 22 nasıl bir tepki alacak? Siz oyunu satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Yeni 65W hızlı şarjlı Realme modeli TENAA’da görüntülendi!
Realme‘nin yeni gizemli modeli RMX3142, TENAA’da görüntülendi. İşte yeni 65W hızlı şarj destekli Realme modeli RMX3142’nin detayları.
Realme son günlerde karşımıza çıkan modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birkaç gün önce yine TENAA’da karşımıza çıkan RMX3333 hemen hemen tüm özelliklerini ortaya dökmüştü. Realme’nin beklenen bir diğer modeli Realme 8 5G‘de yine benzer sürelerede özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi farklı bir model olan RMX3142, TENAA‘da görüntülendi. Hem de 65W hızlı şarj desteği ile. Gelim Realme’nin yeni modeli RMX3142’ye göz atalım.
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Realme‘nin TENAA‘da çıkan yeni modeli RMX3142 hakkına ilk olarak gelen bilgi 65W hızlı şarj destekli olacağı. Hatırlarsanız Realme 7 Pro’da sunulan bu özellik Realme 8 Serisi’nin hiçbir modelinde sunulmamıştı. RMX3142 model nolu cihaz ile 65W hızlı şarj desteğini tekrar sunmayı planlayan Realme, bu cihaza Realme 7 Pro’ya benzer olarak 4400mAh’lik batarya eklemiş. Yani cihaz 7 Pro’dan da bildiğimiz gibi çok yeterli bir pil ömrü sunacak.
RMX3142 hakkında gelen diğer bilgilere baktığımızda 6.43inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran görüyoruz. 159.1 x 73.4 x 8.1 mm boyutlarında olduğu bilinen gizemli Realme modeli toplamda 174 gram ağırlık sunuyor.
CPU hızının 2.8GHz olduğu söylenilen RMX3142 bu bilgiye baktığımızda muhtemelen Dimensity 1100 veya 1200‘e sahip olabilir. Eğer Qualcomm’un bir işlemcisi kullanılacaksa bunun Snapdragon 888 olması muhtemel. Çünkü diğer işlemciler belirtilen hıza sahip değil. Öte yandan arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıması beklenilen RMX3142, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik bir diğer sensöre yer verecek. Ön tarafında 32MP‘lik selfie kamerası taşıyacak olan 65W destekli Realme modeli siyah veya mavi renk ile karşımıza çıkacak.
RMX3142’nin Realme 8 5G’den farkı!
RMX3142 model numaralı 65W hızlı şarj destekli gizemli Realme modeli genel olarak baktığımızda yüksek özellikler sunuyor. Tabi Realme 8 Serisi’nden sonra çıkacak olan bu modeli Realme 8’in en ilgi çeken modeli ile karşılaştırmamak olmaz.
Aslında performans olarak bakacak olursak TENAA‘daki verilere göre RMX3142 çok daha performanslı bir cihaz. Realme 8 5G’de Dimensity 700 kullanıldığını düşündüğümüzde iki cihaz performans tarafında kıyaslanamaz bile. Yine batarya kısmında da Realme 8 5G’nin 18W hızlı şarj destekli 5000mAh’lik bir pile sahip olduğunu biliyoruz. RMX3142 bu tarafta 65W hızlı şarjlı 4400mAh’lik batarya ile Realme 8 5G‘yi yine geride bırakıyor.
Yine kamera tarafına baktığımızda 48MP + 2MP + 2MP şeklinde üçlü kamera kurulumu taşıyan Realme 8 5G, 64MP ana kameraya sahip RMX3142‘nin kamera grubundan yine geride kalıyor.
Özetleyecek olursak RMX3142 model numaralı cihaz eğer bu özellikler ile piyasaya sürülecek olursa Realme 8 5G’den daha üstün bir model olacak. Bu da RMX3142‘nin fiyatının üst segment cihazlarla yarışır nitelikte olacağını gösteriyor. Bakalım RMX3142 ne zaman tüm özellikleri ve ismiyle karşımıza çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 Tanıtıldı!
Xiaomi‘nin yeni fiyat/perfomans modelleri Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 tanıtıldı. İşte cihazların tüm özellikleri ve fiyatları.
Xiaomi yeni cihazları ile karşımıza çıktı. Bu seferki tanıtımda iki akıllı telefon ve bir akıllı TV tanıtan Xiaomi bu modellerle gerçekten dikkat çekecek gibi duruyor.
Xiaomi, yeni fiyat performans odaklı modelleri Xiaomi Mi 11X ve Mi 11X Pro‘yu tanıttı. Xiaomi Mi 11 modelleri arasına 11X olarak ayrı bir seri açan Xiaomi, Mi 11X modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Xiaomi bu iki modelin yanında bir de Mi QLED TV 75 adında akıllı TV modelini tanıttı. Gelin bu üç modelin özelliklerine yakından bakalım.
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Xiaomi Mi 11X’in özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni fiyat performans modeli Mi 11X’in özelliklerini ilk olarak ekrandan başlayalım. Xiaomi Mi 11X üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran aynı zamanda HDR10+ desteği de sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 1300nit parlaklık sunan bu ekran hemen üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan Mi 11X, bunun yanında 8MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 5MP’lik makro lensi taşıyor. Güç düğmesine konumlandırılmış parmak izi sensörünü taşıyan Mi 11X, performans tarafında gücünü Snapdragon 870‘den alıyor. 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gücünü destekleyen Xiaomi Mi 11X, 128GB depolama sunuyor.
Pil tarafında 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor. İlk satışının ise 27 Nisan‘da olması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X’in fiyatı!
Xiaomi Mi 11X tüm bu özellikleri ile 400$ başlangıç fiyatına sahip. Bu fiyat 6GB Ram + 128GB depolamalı model için geçerli. İkinci versiyon olan 8GB Ram + 128GB ise 427$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazlar yaklaşık 3300-3600 TL arasında.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun özellikleri!
Xiaomi Mi 11X Pro‘nun özelliklerine baktığımızda yine üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıdığını görüyoruz. Yine Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran HDR10+ desteği de sunuyor. 1300nit parlaklık sunan ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran yine üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 108MP‘lik Samsung HM2 sensörü taşıyan Mi 11X Pro, tıpkı diğer model gibi 8MP‘lik geniş açılı kameraya ve 5MP‘lik derinlik sensörüne yer veriyor. Yine 4520mAh‘lik batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor.
Performansını Mi 11X’den farklı olarak Snapdragon 888‘den alan cihaz standart olarak 8GB Ram ile geliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri sunuluyor. Cihazın 24 Nisan‘dan itibaren satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun fiyatı!
Xiaomi, Mi 11X Pro‘nun 8GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 535$ fiyat etiketi belirlemiş. 8GB Ram ve 256GB depolamalı model ise 560$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazların fiyatları 4400-4700 TL arasında geziyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75!
Xiaomi bu etkinlikte diğer cihazlardan farklı olarak bir akıllı TV’de tanıttı. Xiaomi Mi QLED TV 75 olarak adlandırılan bu TV, adından da anlaşılacağı üzere 75 inç büyüklüğünde QLED bir ekran ile birlikte geliyor. 192 bölgeli tam yerel karartma sunan bu ekran aynı zamanda 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Audio, Dolby Vision ve HDR10+ desteklerine de yer veren bu akıllı TV birçok bağlantı noktasını üzerinde taşıyor.
Bu bağlantı noktaları 3 x HDMI 2.1 bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası, optik bağlantı noktası, AV girişi, anten kablosu girişi ve kulaklık girişi olarak şekilleniyor. Android TV 10 ile çalışan cihaz Xiaomi PatchWall arayüzüne sahip. Aynı zamanda Mi Home uygulaması ile entegre çalışan Mi QLED TV 75, Mi ev aletleriniz için bir kontrol merkezi görevi görüyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75’in fiyatı!
Xiaomi, yeni akıllı TV modeli için 1600$ fiyat etiketi belirlemiş. Yani yaklaşık 13.400 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Ürünün satış tarihi ise 27 Nisan saat 12.00 olarak belirlenmiş.
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Genel
YouTube Mobil Uygulamasına Yeni Çözünürlük Ayarları Getiriyor!
YouTube mobil cihazlardaki uygulamasına yeni video çözünürlük ayarları getiriyor. İşte YouTube’un kapsamı genişletilen yeni video çözünürlük ayarları.
YouTube mobil platformdaki uygulamalarına yeni çözünürlük ayarları getiriyor. Android ve iOS cihazlardaki YouTube uygulamasına gelecek olan bu yeni video kalite ayaları artık kullanıcıların daha kapsamlı ayarlar yapmasına olanak sağlayacak. Bu sayede görüntü kalitesi tamamen kullanıcının tercihine bırakılacak. Gelin YouTube’un yeni çözünürlük ayarlarını inceleyelim.
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YouTube şimdiye kadar çözünürlük ayarlarında çok basit bir düzen sunuyordu. Hepimizin bildiği gibi çözünürlük ayalarına girdiğimizde zaten olması gereken 720p, 1080p gibi seçenekler bulunuyordu. Asıl eksiklik ise bu çözünürlüklerin yanında çözünürlük ayarı olarak sadece Otomatik seçeneğinin bulunması.
Şimdiye kadar “Otomatik” seçeneği ile internet hızımıza göre görüntü kalitesi seçen bir sistem kullandık. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız eden kısmı ise internet anlık veya sürekli düşük hızda olduğunda yüksek çözünürlükte görüntüler alınamaması. Yani internet hızı düşükse görüntü kalitesi de düşük oluyordu. Şimdi o sorun tarihe karışıyor diyebiliriz.
YouTube’un yeni çözünürlük ayarları!
YouTube artık çözünürlük ayarları kısmında daha fazla seçenek barındıracak. Bu seçeneklerin faydası ise internet hızınız ne kademede olursa olsun yüksek görüntü kalitesi alabilmeniz olacak. Şimdi gelin yeni YouTube kalite ayarlarına göz atalım.
YouTube yeni getirdiği özellik ile şuanda sadece “Otomatik” olarak sunulan video kalite seçeneğine, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” seçeneklerini ekledi. Yani “Otomatik”, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” olmak üzere toplamda üç adet kalite modu gelmiş oldu. Ayrıca bu modlar Wi-Fi ve mobil veri için de ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Peki bu modlar nedir? Gelin onlardan da bahsedelim.
İlk olarak “Yüksek kalite” moduna bakacak olursak burada minimum görüntü kalitesinin 720p olarak sınırlandırıldığını görüyoruz. En yüksek görüntü kalitesi ise video sahibinin yüklediği kaliteye kadar ulaşıyor. Yani yüksek kalitede videolar izlemek istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tabi aynı zamanda internet hızınızın da buna elverişli olması gerekiyor.
“Veri tasarrufu” moduna baktığınızda ise burada amaç en az internetle en iyi görüntüyü almak. YouTube bu tarafta görüntü kalitesini 480p ile sınırlandırmış. Yani bu seçeneği seçtiğinizde maksimum 480p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. En az ise 144p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Bu sayede daha yavaş bir internetle veya daha az veri tüketimi ile video izlemenize olanak sağlanılıyor.
“Gelişmiş otomatik” moduna baktımızda ise aslında önceki sistemi görüyoruz. Burada video kalitesi 144p‘den 4K‘ya kadar ulaşıyor. Yani kullanıcılar istediği kaliteyi seçebiliyor. Bu sayede herhangi bir sınırlamaya takılmadan istediğiniz görüntü kalitesi arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda YouTube çözünürlük ayarları için olması gereken bir düzenleme getirmiş. Artık kullanıcılar internet hızına göre kolayca video izleyebilecek. Aynı zamanda veri tasarrufu yapmak isteyenler artık YouTube’dan video izlerken çekinmeyecek. Sizce YouTube’un bu yeni güncellemesi nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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