Akıllı Telefonlar
Realme Q ailesinin yeni üyesinin tanıtım tarihi sızdırıldı!
Realme Q serisine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun 13 Ekim tarihinde tanıtılacağı ortaya çıktı.
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Realme Q serisinin yeni üyesi 13 Ekim’de tanıtılacak!
Realme Q serisi için yeni bir cihaz geliştiriyor. Firmanın akıllı telefon dünyasında yer alan alternatiflerini arttırmak istediği hali hazırda bilinirken, bu adımda ilk gelişmeler de ortaya çıktı. Digital Chine Station sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile birlikte serinin yeni üyesinin olası birkaç teknik özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı. Ortaya çıkan bu sızıntıya göre cihaz Realme UI 2.0 arayüzüne sahip olacak ve 5G özellikli olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Öte yandan cihazın delikli OLED ekran ile piyasaya çıkacağı öğrenilirken, ekran altında bir adet de parmak izi okuyucusu bulunacak.
Batarya kısmında 65W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkan akıllı telefon, oldukça farklı tasarım anlayışına sahip olacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ekran altı kameraları akıllı telefon duyurusu yapan firmanın, Realme Q serisi için böyle bir plana sahip olmadığı sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Zira akıllı telefon daha önce de bahsettiğimiz gibi delikli ekran ile piyasaya çıkacak. 13 Ekim tarihinde tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonun, amiral gemisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bakalım Realme, yeni akıllı telefonu ile birlikte kuvvetli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
HTC, katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor olabilir!
Akıllı telefon pazarına tekrar dönüş yaparak 2025 yılına dek kar sağlamayı hedefleyen HTC, ortaya çıkan yeni bir katlanabilir cihaz patentiyle gündem olmayı başardı. HTC, sektörde yeniden yer almayı planlıyor.
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LetsGoDigital tarafından yapılan haberde HTC’nin WIPO’ya yeni bir patent başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor. Patentte yer alan telefon, Huawei Mate X serisi gibi dışa bükülen bir yapıya sahip esnek ekranlı katlanabilir bir cihaz. Motorola Razr 2019 gibi ekranı içe katlanan yapıda bir tasarımı benimsemeyen şirket, patentinde daha çok menteşe mekanizması üzerinde duruyor.
Dışa katlanır ekranın dezavantajları da var
Razr 2019 gibi içe değil de Mate X gibi dışa katlanır ekranlar her ne kadar estetik görünse de bazı kullanım dezavantajları bulunuyor. Katlandığında her iki tarafın da ekran olduğu cihaz, darbelere ve dışardan gelecek olan diğer etmenlere daha korumasız hale geliyor.
HTC henüz erken aşamada
HTC, yeni patentiyle gündeme gelse de cihaz için henüz daha yolun başında görünüyor. Şirketin aldığı patenti barındıracak bir cihaz yapıp yapmayacağı, ne zaman katlanır ekranlı bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkacağı ise merak konusu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar markanın tekrar akıllı telefon pazarında yer alarak kar eder hale gelmeyi hedeflediğini belirtse de henüz o atılım için doğru zaman gelmemiş gibi görünüyor. HTC geri dönmeyi planladığı pazarda böylesine üst düzey bir cihazla adından tekrar söz ettirmeyi başarabilecek mi önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak
Oppo, yeni Reno 4 serisinin ülkemizde de satışa sunulacağını duyurdu. Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak.
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Oppo Reno 4 modelleri, bizlere neler sunacak
Reno 4 serisi, ilk kez portföyünü genişleterek Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bu üç model, birçok ortak özelliğe sahip olacak. Serinin öne çıkan modeli Reno 4 Pro ise, dikkat çekici birçok özelliğe sahip. Örneğin akıcı ekran deneyimi ve gelişmiş bir hızlı şarj desteği sunan bir cep telefonu arıyorsanız; 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 65 W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğiyle Reno 4 Pro modeli sizin için iyi bir seçenek olabilir. Oppo’nun vaadine göre, 65 W SuperVOOC 2.0 desteği sayesinde Reno 4 Pro modelini 36 dakikada tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün.
Oppo Reno 4 Serisi, fotoğraf ve video çekimlerinde üstün bir başarı göstermeyi hedefliyor. Kaliteli kameraya sahip bir akıllı telefona sahip olmak isteyen kullanıcıları hedefleyen Reno serisi, Reno 4 Lite modelinin kamerasıyla da iddialı.
Reno 4 serisi, Ekim ayı içerisinde ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefon
Huawei Mate X2 yeni patent listesinde yer aldı!
Huawei Mate X2′ nin çıkış tarihine henüz oldukça zaman var ancak yeni alınan patent sayesinde model numarası ve tasarım şekli ortaya çıkmış olabilir.
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Huawei Mate X2 nasıl gözükecek?
Görünüşe göre Huawei Mate X2 yakın zamanda gelmeyecek ancak bu Huawei‘nin cihaz üzerinde çalışmaya devam etmediği anlamına gelmiyor. Bunun için en yeni kanıtlardan biri de Huawei’in CNIPA’ya (Çin Patent Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunması ve model numarasıyla ilgili açıklamalar yapması oldu.
Yeni patent bize, daha önce görülen Mate X‘ e nazaran içe doğru katlanan bir tasarım ve delikli bir kesim ile düz boyutlandırılmış dış ekrana sahip daha rafine bir versiyonunu gösteriyor. Cihaz ayrıca dikdörtgen bir kesik içine yerleştirilmiş beş arka kamera ile birlikte geliyor. En üstteki sensör bize muhtemel dikdörtgen şekle sahip bir periskop modülünü işaret ediyor.
Son söylentilere göre Mate X2, çentiksiz 8.03 inç ana ekrana ve 4.5 inç harici panele sahip olacak. Genel tasarım yan tarafa gömülmüş parmak izi tarayıcısına kadar Samsung Galaxy Z Fold 2′ yi oldukça andırıyor.
Burada Mate X2‘nin avantaja sahip olabileceği alan patentin gösterdiği gibi menteşe bölümünde, düz kapatıldığında herhangi bir açıklık kalmıyor. Fakat yine de bu sadece bir patent, bu yüzden piyasaya çıktığında tamamen farklı olabilir. Ayrıca Mate X2’ nin TET-AN00 model numarasına sahip olacağı ve Teton kod adı Çinli sızıntı kaynağı DigitalChatStation tarafından açıklanmıştı.