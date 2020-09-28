Realme Q ailesinin yeni üyesinin tanıtım tarihi sızdırıldı!

Akıllı telefon pazarına tekrar dönüş yaparak 2025 yılına dek kar sağlamayı hedefleyen HTC, ortaya çıkan yeni bir katlanabilir cihaz patentiyle gündem olmayı başardı. HTC, sektörde yeniden yer almayı planlıyor.

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LetsGoDigital tarafından yapılan haberde HTC’nin WIPO’ya yeni bir patent başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor. Patentte yer alan telefon, Huawei Mate X serisi gibi dışa bükülen bir yapıya sahip esnek ekranlı katlanabilir bir cihaz. Motorola Razr 2019 gibi ekranı içe katlanan yapıda bir tasarımı benimsemeyen şirket, patentinde daha çok menteşe mekanizması üzerinde duruyor.

Dışa katlanır ekranın dezavantajları da var

Razr 2019 gibi içe değil de Mate X gibi dışa katlanır ekranlar her ne kadar estetik görünse de bazı kullanım dezavantajları bulunuyor. Katlandığında her iki tarafın da ekran olduğu cihaz, darbelere ve dışardan gelecek olan diğer etmenlere daha korumasız hale geliyor.

HTC henüz erken aşamada

HTC, yeni patentiyle gündeme gelse de cihaz için henüz daha yolun başında görünüyor. Şirketin aldığı patenti barındıracak bir cihaz yapıp yapmayacağı, ne zaman katlanır ekranlı bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkacağı ise merak konusu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar markanın tekrar akıllı telefon pazarında yer alarak kar eder hale gelmeyi hedeflediğini belirtse de henüz o atılım için doğru zaman gelmemiş gibi görünüyor. HTC geri dönmeyi planladığı pazarda böylesine üst düzey bir cihazla adından tekrar söz ettirmeyi başarabilecek mi önümüzdeki süreçte göreceğiz.