Haber
Realme, Power Bank 2 modelini yarın tanıtacak
Tarihler 2019 Eylül ayını gösterirken ilk power bank modelini tanıtan Realme; ikinci power bank modelini satışa sunma hedefini yarın, yani 25 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olacak. Tanıtılacak cihazın 10.000 mAh kapasiteye, farklı renk seçeneklerine ve ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor.
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Realme Power Bank 2, hangi özellikleri sunuyor
Resmi Realme Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, PowerBank 2 modelinin 10.000 mAh kapasiteye sahip olacağı kesinleşmiş durumda. Hatta yayınlanan görsel üzerinde, cihazın tasarımını da görmek mümkün. Siyah modelin üzerinde sarı bir Realme logosu bulunan cihaz, şık bir tasarıma sahip diyebiliriz. Malzeme kalitesi ve hissiyat gibi detaylar için ise, cihazın satışa sunulmasını beklememiz gerekecek. Bunlar dışında cihaz, USB-A, USB-C portlarına ve LED gösterge ışıklarına sahip. Yan tarafta ise, açma kapama düğmesi bulunuyor. Umarız Realme Power Bank 2, ülkemizde de uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulur. Lansman sonrasında Power Bank 2 ile ilgili yeni detayları da sizler ile paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
HTC, 2 yıl aradan sonra yeni amiral gemisi modeli ile dönebilir
Tayvanlı üretici HTC, geçtiğimiz yıllarda çok da iyi bir durumda değildi. Yeni fikirler üretmek konusunda kısır bir döngü içine giren firma, aynı zamanda çok miktarda para da kaybederek fazlaca zarar etti. Birkaç hafta önce Nisan ayı finansal verilerini yayınlayan şirket, üzücü bir şekilde, bu kötü gidişata yine “dur” diyebilmeyi başaramadı. Hatta birçoklarına göre, HTC tarafında yaşanan kötü gidişat, bir süre daha devam edecek. Bu durumu tersine çevirebilmek için ise gözler HTC tarafından tanıtılacak yeni bir amiral gemisi modelinde.
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HTC tarafında, heyecan yaratacak yeni bir amiral gemisi modeli zaruri olarak görülüyor
Bütün bu kötü gidişata rağmen, teslim olmayıp; pazardaki konumunu tekrardan kazanmak isteyen HTC, dedikodulara göre yeni bir amiral gemisi modeli ile bu kötü gidişata dur demeye çalışacak. Enerjisini büyük anlamda sanal gerçeklik ürünlerine harcayan HTC, akıllı telefon sektöründeki gelişimini de hızlandırmak ve eski günlerine dönmek istiyor. Bazı kaynaklara göre ise, HTC ilk 5G telefonunu 2020 yılı Temmuz ayı içinde tanıtacak. Eğer dedikodular gerçekleşir ise; HTC 2 yıl aradan sonra yeniden amiral gemisi bir cihazı satışa sunmuş olacak. Piyasaya sürülmesi muhtemel cihazın ise, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulup; müşterilerin cihaza olan talebi netleştikten sonra diğer pazarlara giriş yapması bekleniyor.
Bu cihaz ile ilgili dedikodular dışında başka bir bilgimiz olmasa da; cihazın Qualcomm’un Snapdragon 865 5G işlemcisi ile piyasaya çıkacak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemel HTC amiral gemisinden diğer beklentiler ise, cihazın aşırı ince çerçevelere ve şık bir tasarıma sahip olması; çentiksiz bir tam ekran deneyimi sunabilmesi yönünde. Bu yüzden ön tarafta delikli bir kamera veya pop-up kamera mekanizması bekleniyor.
Siz HTC’nin olası amiral gemisi cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce HTC’nin pazardaki yerini geri alabilmesi için bu cihaz ne gibi yeniliklere ve özelliklere sahip olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
OPPO Band, tasarım ve bazı detaylarıyla ortaya çıktı
Birkaç gün önce OPPO, Çin merkezli sosyal medya ağlarında yeni ses ürünlerinin geleceğini doğrulamıştı. Çok geçmeden bugün şirket, OPPO Smart Band için bazı tanıtım fotoğrafları paylaştı. Ayrıca OPPO’nun Weibo’da yer alan Akustik bölümüne ait son gönderide, yeni bir gerçek kablosuz kulaklık Enco W51’in geleceği de belirtildi. Bahsi geçen W51 modeli, alt model W31’in yükseltilmiş bir sürümü olarak gelebilir. Yayınlanan görüntü, tasarım olarak W31 modeline yakın detaylar içeriyor.
OPPO Band için yayınlanan görüntülerde, iki farklı modelde siyah ve beyaz kordon seçenekleri ile sabitlenmiş bir ekran görüyoruz. Fotoğrafta da vurgulandığı gibi, model bünyesinde spor ve uyku modu gibi özellikler barındıracak gibi görünüyor. Düşünüldüğünde, Xiaomi Mi Band 4 rakibi olarak piyasada yer alabileceği söylenen model, uygun fiyatıyla kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.
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Fotoğrafta yer alan detaylara bakıldığında, haziran ayı içerisinde beklenen kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri için, aynı gün içerisinde bir etkinlik dahilinde tanıtım mümkün görünüyor. Son olarak uygun bir fiyat etiketiyle bizleri beklediği söylenen model için kesin bir fiyat paylaşılmadığını da ekleyelim.
Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Çin’de satışa sunuldu
Tablet sektörü, son yıllarda sürekliliğini kaybeden ve karlılığı düşmeye başlayan bir sektör olarak görülüyor. Buna rağmen hala istikrarlı bir şekilde tablet üretmeye devam eden şirketlerden bir tanesi ise Samsung. Firmanın son çıkardığı tablet olan Galaxy Tab S6 Lite ise, Nisan ayında sessiz sedasız bir şekilde tanıtılmıştı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde ise Çin pazarında satışa sunuldu.
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili neler biliyoruz
10.4 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili depolamaya sahip olan versiyonu ise, Çin’de 2799 Yuan yani yaklaşık olarak 393 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Exynos 9611 işlemciye sahip olan cihaz, arka tarafta 8 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya sahip. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlükte bir adet özçekim kamerası bulunuyor. Ayrıca Galaxy Note serisinde olduğu gibi bir adet kalem de cihaz bünyesinde mevcut olarak sunuluyor.
Teknik özellikler:
- 10.4-inç (2000 x 1200 piksel) TFT ekran
- Octa-Core (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)
- 4GB RAM, 64GB / 128GB depolama, microSD ile 1 Tb’a kadar genişletilebilir hafıza
- Android 10 – OneUI 2
- 8 MP arka kamera
- 5 MP ön kamera
- Ölçüler: 244.5 x 154.3 x 7.07 mm ; ağırlık: 467 gr
- 4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C
- 7040 mAh batarya
Siz Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!