Tablet pazarı oldukça büyük bir pazar. Gerek iş için gerek eğitim için gerekse eğlence için kullandığımız bu ürünler hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu bağlamda birçok akıllı telefon üreticisi aynı zamanda tablet de üretiyor. Apple ise iPad’leri ile pazarın lideri konumunda. Apple’ın ardından ise öncelikle Samsung, devamında ise diğer Çinli şirketler geliyor. Bu Çinli şirketler arasında Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus gibi markalar da mevcut. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme yeni tableti üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Realme’nin yeni tableti olacak olan Realme Pad 2, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Sertifikasyon sitesine göre Realme Pad 2, Bluetooth 5.2 ile birlikte gelecek.

Aynı zamanda FCC sertifikasyon sitesinde de görüntülen Realme Pad 2 RMP2205 model numarasına sahip olacak. FCC sertifikasına göre Realme Pad 2, 8360 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte gelecek. Bu batarya 33W hızında şarj olacak.

8360 mAh büyüklükte batarya günümüzde bir tablet için gayet yeterli. 33W kablolu şarj hızı yerine 67W kablolu hızlı şarj desteği görsek daha iyi olabilirdi. Çünkü 33W şarj hızına sahip bir adaptörle 8360 mAh doldurmak birkaç asır sürebilir.

FCC sertifikasında tasarımla ilgili de bazı detaylar verilmiş. Paylaşılan görsele göre Realme Pad 2 yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Tabletin sol üst köşesinde yuvarlak bir kamera modülü bulunacak. Ekran tasarımı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Şimdilik Realme Pad 2 ile ilgili bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.