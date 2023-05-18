Realme, popüler Narzo serisinden yepyeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Şirketin Narzo N55 modelini duyurmasından sadece bir ay sonra gelen Narzo N53, bu serinin son üyesi olarak karşımızda. İşte özellikleri.

Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni Narzo telefonu benzersiz bir tasarıma sahip. Cihazın arka kısmında altın filament kaplama ve şirketin California Sunshine tasarımı olarak adlandırdığı özellik bulunuyor. Bu sayede ışık yüzeye vurduğunda arka panel parlıyor. Telefon 7,49 mm kalınlığında ölçülen nispeten ince bir gövdeye bile sahip. İlginç bir şekilde, akıllı telefon arkadan iPhone 14 Pro Max’e benziyor. Bu arada, ön tarafta Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,74 inçlik uzun bir IPS LCD panel bulunuyor.

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Donanım kısmında, akıllı telefon 6GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor ayrıca UNISOC T612 işlemci ile beraber geliyor. Cihaz 34 dakikada yüzde 50 oranında şarj edebilen 33W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Realme Narzo N53’ün arka tarafında 50 megapiksel çift kameraya sahip. Öte yandan, ön tarafta 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu yer alıyor.