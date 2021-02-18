Realme Narzo 30 Serisinin Lansman Tarihi Açıklandı!

Realme, Narzo 30 serisinin lansman tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Realme Narzo 30 modellerinin tanıtılacağı lansman tarihi…

Realme’nin yeni akıllı telefon modellerini barındıran Realme Narzo 30 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Bir süredir konuşulan Narzo 30 serisi, içerisinde 5G teknolojisine sahip Narzo 30 Pro modelini barındırıyor. Ek olarak 30A isminde bir akıllı telefon modeline daha yer veren seri, Buds Air 2 modelini de beraberinde getiriyor. Şimdi gelin cihazlar hakkında bilinenlere göz atalım.

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Şubat ayı içerisinde bir lansman yapacağını açıklayan Realme, bu lansmanda 3 yeni model tanıtacak. Ancak bu modellerin özellikleri bilinmiyor. Realme yeni modelleri hakkında detay vermese de, 30A için bir oyun ninjası olduğu yönünde açıklama yaptı.

Ek olarak Buds Air 2 modelinin ANC teknolojisi ile geleceği söylenirken, Narzo 30 Pro 5G‘nin ise Dimensity 800U yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Ancak modellerin diğer özellikleri şu anda bilinmiyor.

Narzo 30 serisi tanıtım tarihi!

Gelelim serinin tanıtılacağı tarihe. Realme, Narzo 30 serisinin lansman tarihini 24 Şubat olarak açıkladı. Realme, saat 12:30 (IST / 07:00 UTC)’da Twitter, Youtube ve Facebook’ta yapacağı canlı yayınlar ile lansmanı gerçekleştirecek. Pandemi kuralları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek olan etkinlikte, Realme’nin merak edilen modelleri gözler önüne sürülecek.

Toplamda üç yeni model ile karşımıza çıkacak olan Realme şimdiden cihazlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Realme, yeni üç modeli ile ürün gamını genişletmeyi ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. Bununla birlikte Narzo serisinin devamlılığını sağlayan şirket, yeni üç model ile serinin adını akıllara yerleştirecek.

Son olarak gelen bilgiler arasında Realme Narzo 30 Pro modelinin 120Hz ekran ile geleceği bilgisi mevcut. Sizce Narzo 30 Pro modeli gerçekten 120Hz ekran ile mi gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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