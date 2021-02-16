Realme Narzo 30 Pro 5G Dimensity 800U ile geliyor!

Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Apple oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İlginizi çekebilir: #NesiniSevmiyorsunuz? | Samsung

reklam

#NesiniSevmiyorsunuz serisine Apple ile devam ediyoruz. Apple, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Yüksek fiyatı ve yenilik yapma konusunda tüketiciler tarafından eksik kaldığı noktalar ile birçok kez eleştiriliyor. Bunun yanında iOS işletim sisteminin beğenilmediği ve eksik yönlerini de belirtildiği gözlerden kaçmıyor. Yaptığımız anket sonrasında en çok merakla beklenen marka Apple oldu.

Sizden gelen yorumlardan bazıları:

-Rakipleri 65W ve 120W sarji desteklerken halen 20W şarjı desteklemesi ve pilin rakiplerine göre çabuk bitmesi.

-Android’in rahatlığının ios da olmaması.

-Hala 64 GB telefon üretip 11bin TL ye satmaları

-Özelleştirebilir ve özgür olmaması. En önemlisi tabiki de fiyati özellikle iPhone 11 e 7500 tl isteyip 720p ips bir ekran koymaları.

-Dosya aktarımının karmaşık ve zor olması

-Tasarımını ufak tefek değiştirerek uzun yılar piyasaya sürmesi

-Apple fanları.

-Tasarımda yenilik yapmaması.

-E-sim aktifken bir hatta arama geldiğinde diğerinde şebeke kesilmesi ve ikinci hat ile arama yapmanın pratik olmaması.

-Depolama alanı seçiminde uçurum fiyat farkı olması.

-Büyük iPhone yeniliklerini genelde 2 model sonra yapıyorlar. Yeni iPhone tanıtımlarında genelde hayal kırıklığı yaşatıyor yenilik bazında.

-Kaşıkla verip kepçeyle alır….

-Her zaman batarya kapasitesini küçük koyması diğer markalara göre tamir edilebilirliği düşük olması ve bunun gittikçe daha da tamir edilemez modeller çıkarmaya devam etmesi

-Crackli apk tarzı uygulama yüklenememesi.

-Apple: Reklamı çok iyi yapılan “Cilalı kütük”. Android kullandıktan sonra IPhone kullanırsanız, bu seçenek yok mu diye sorup duruyorsunuz. Teknolojik olarak geri olmasına rağmen fiyat olarak günümüzün ilerisinde…

-Piyasaya tuhaf adetler getirmesi ve bütün markalarında “aaa apple yapıyorsa bizde yapalım” demesi (şarj aleti ve 3.5mm jack ın gitmesi)

-iPhone iyi hoş ama aksesuarları çok pahalı. Geçen şarj kablosu almaya gittim 20.000 mAh powerbank parasıydı.

-2 haftalık Watch se ekran kırıldı yapacak yer yok, apple yenisini verelim deyip 2100TL istiyor şaka gibi.

-iPhone 12 mini ile S20 FE yurt dışı fiyatı aynı ama Türkiye de Samsung’un iki katı fiyatına satılması Türkiye fiyat politikası.

-Apple.com.tr nin hiç bir zaman fiyat indirimi vb kampanyaların asla yapmamaları.

-Fiyatları fazla şişiren markadır kendisi… 12 pro nun parça maliyeti 406$ iken 999$ a satışa çıkarmak?? Acaba 503$ ın ne kadarı kâr? Aradaki maliyetler ne kadar?

-Müşteri profili. “Apple sevmiyorum” dediğinde seni direk fakir olmakla suçlamaları. Yazılımdan gram anlamadıkları halde “Abi yazılımı süper yieaaa” demeleri. Bir telefona ederinin 5 katı para verip bir de bunla övünebiliyor olmaları

-Telefonun arkasındaki elmayı göstericem diye ekran çizen insanlar tanıyorum.

-En ufak uygulamada para harcaman gerekmesi

-Global servislerini (tv plus, news, pay) Türkiye’ye getirmemesi veya çok geç getirmesi Açık kaynak kodlu olmaması

-Aşırı garanti adımlar atarak ilerliyorlar. Bu durumun artı yönleride mevcut tabi cihazları daha geç eskiyor, fiyatlara da etki ediyor vs ama gerçek Steve Jobs ruhu eksik Apple’da.

-Gizlilik adı altında bize yutturmaya çalıştığı işletim sistemi.