Realme, MWC 2020’de 5G destekli amiralini tanıtacak!

Realme, geçtiğimiz günlerde C2, 5 Pro ve XT olmak üzere 3 farklı modeliyle ülkemiz pazarına da resmi olarak giriş yapmıştı. Şirket, 24-27 şubat tarihleri arasında Barcelona‘da yapılacak olan MWC 2020 etkinliğinde (Mobil Dünya Kongresi) 5G destekli amiral modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Realme, daha önce yaptığı açıklama ile MWC 2020 etkinliği kapsamında bu ay ilk akıllı televizyonunu tanıtacağını duyurmuştu. Şirketin Avrupa Twitter hesabı, yaptıkları bir paylaşım ile etkinliğin akıllı televizyon ile sınırlı olmayacağının haberini de vermiş oldular. Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre etkinlikte 5G destekli bir amiral model de tanıtılacak.

Hey MWC, it's realme! We are ready to be the 5G Populariser.

Are you ready to leap into the 5G era with us? #realme5G. pic.twitter.com/tTORB8CYpq

— realme Europe (@realmeeurope) February 6, 2020