Samsung’un liderlik ettiği katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet git gide kızışıyor. Güney Koreli teknoloji devinin koltuğunu kapmak isteyen birçok şirket, piyasadaki ürünlerini her geçen gün yeniliyor ve aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Henüz pazara giriş yapmamış markalar ise bu alanda çalışmalarını oldukça hızlandırarak rekabete dahil olmayı hedefliyor. Bu markalardan son olarak Realme, yakında Realme Flip ve Realme Fold telefonlarıyla piyasaya ayak basacak.

Realme Flip ve Realme Fold Geliyor !

Geçtiğimiz saatlerde Realme’nin ünlü CEO’su Madhav Sheth Twitter üzerinden şirketin gelecek planlarıyla alakalı bir Tweet paylaştı. CEO, takipçilerine bir sonraki Realme ürünü olarak hangisini istediklerini sordu. CEO Tweet’inde iki farklı seçenek sunarak Realme Fold ve Flip isimlerini öne sürdü. Çoğu kişiye göre Çinli firma yakında hem yatay hem de dikey olmak üzere iki farklı katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürecek.

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Bu paylaşım firmanın katlanabilir cihazlar hakkında yaptığı ilk açıklama değil. Geride bıraktığımız 2022 yılının Kasım ayında Realme’nin başkan yardımcısı Xu Qi de şirketin gelecek planları hakkında bir röportaj vermişti. Yardımcı, şirketin ana hedefinin GT serisi olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda katlanabilir telefon pazarına da giriş yapabileceklerini belirtmişti.

Realme Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Çin merkezli ünlü üretici yeni yıla girdiğimiz Ocak ayından itibaren beklenen cihazlarını piyasaya sürdü ve gelecek ürünleri içinde resmi duyurular gerçekleşti. Bu cihazlardan Realme C55, Asya pazarında popülerleşirken, Avrupa pazarı için de hazır hale geldi. C55’in yanı sıra birçok teknoloji severin merakla beklediği GT Neo 5 serisinin de yakında raflarda yerini alması bekleniyor.