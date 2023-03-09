Realme dün yeni akıllı telefonu olan Realme C55’i Endonezya pazarında tanıttı. Akıllı telefonun lansmanı yapıldı, ardından ise cihaz Endonezya pazarında satışa çıktı. Aradan henüz bir gün geçmeden Çinli şirketin Avrupa CEO’su Francis Wong Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda akıllı telefonun Avrupa pazarına geleceğini açıkladı. Ancak Avrupa lansmanının tarihi hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

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Realme C55 Teknik Özellikler

Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.72 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz 8 GB’a kadar sanal RAM sunacak. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Birçok kullanıcının telefon alırken en dikkat ettiği konulardan birisi ise kamera. Kamera tarafında Realme C55 ahım şahım özellikler sunmuyor. Ancak kendi fiyat bandında yadsınamayacak bir kamerası var. Realme C55 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefonun Avrupa lansman tarihinin henüz bilinmediğini tekrardan hatırlatalım. Ancak yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.