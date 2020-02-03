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Realme ilk akıllı televizyonunu MWC’de tanıtacak
Hindistan’ın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi Realme, akıllı televizyon pazarında da yer almak istiyor. Şirketin pazarlama sorumlusu ilk televizyonun MWC 2020 fuarında tanıtılacağını açıkladı.
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Bir yıldan az bir süre içerisinde 8 milyon akıllı telefon satışı ile Hindistan’da önemli bir pazar payı elde eden Realme, akıllı televizyon pazarına giriş yapacak. Global Pazarlama Müdürü Francis Wang, Twitter üzerinden kullanıcıların sorularını cevapladı. Realme’nin ilk akıllı bilekliğini Mart’ta duyuracaklarını açıklayan Wang, şirketin ilk akıllı televizyonunun da Mobil Dünya Kongresi 2020 fuarında tanıtılacağını belirtti. 24 Şubat tarihinde başlayacak etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra akıllı televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak şirket Hindistan’da pazarında önemli bir yer elde etmek istiyor. Şirket gelirlerinin globalde %60’ını pazarlayan bu bölge için özel çalışmalar devam ediyor. Akıllı televizyonun fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken, bölgenin ekonomisi göz önüne alındığında düşük bütçeli bir cihazın tanıtılması bekleniliyor.
Dünya geneline baktığımızda Realme gibi çoğu akıllı telefon üreticisi akıllı televizyon pazarında kendine yer bulmaya çalışmakta. BBK Grup altında çalışmalarına devam eden OnePlus, fiyat performans oranı ile dikkat çeken Xioami, Honor ve Nokia televizyon üretimine katılan firmalardan birkaçı. Akıllı televizyonların abonelik uygulamaları, çerçevesiz geniş tasarımları ve Android desteği ile uygulama zenginliği tüketicilerin dikkatini çekiyor. IHS Marketing tarafından yapılan market analizi 2016-2019 yılında akıllı televizyonların değişimini göstermekte. Android ve Roku işletim sistemlerinin televizyonlarda yaygınlaştığını belirten raporda 2023 yılına kadar dünya genelinde akıllı TV satışlarının %85 oranında artabileceği tahmin ediliyor.
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Çinli teknoloji devlerinden Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü artan vaka sayısı ile birlikte evrensel bir sağlık problemi haline geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 14.500 kayıtlı vaka sayısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde uluslararası acil durum ilan etti. Birçok ülke Çin’e seyahatleri yasakladı veya kısıtlama yoluna gitti.
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Çinli teknoloji devleriden yapay zeka ile Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde mobil telefon üretisi Huawei, e-ticaret şirketi Tencent, arama motoru Baidu(BIDU) ve TikTok uygulamasının sahibi ByteDance gibi büyük Çinli şirketlerden 115 milyon dolar bağış yapılmıştı. Ayrıca Alibaba şirketi kurucusu ve Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara 14.4 milyon dolar bağışlamıştı. Yapılan yardımlar sadece Çin’le sınırlı kalmadı. Bill ve Melinda Gates vakfı 15 milyon dolar bağışta bulundu.
Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu Corona virüsü ile mücadeleyi ekonomik desteğin bir adım ilerisine taşıdı. Yapay zeka ile çalışan gen sıralama araçlarını virüsün tedavisi üzerine çalışan bilim adamlarının kullanımı açtı.
Alibaba geçtiğimiz hafta Pekin’de bulunan İlaç Keşif Enstitüsü ile iş birliğine giderek Corona virüsü yapay zeka ile takip edebilmek için açık kaynak kodlu veri platformu oluşturdu. Şirket geliştirdikleri bu aracı virüs üzerine çalışan bütün enstitülerin kullanımına açtı.
Çin’in en büyük arama motorunu işleten teknoloji devi Baidu, RNA tahmin algoritması olan Linear-Fold’u genetik test kurumlarına, salgın önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerine açtı. Şirket algoritmasının, Corona virüsün RNA yapısın incelme süresini 55 dakikadan 27 saniyeye indirdiğini iddia ediyor.
Bu süreçte diğer büyük teknoloji şirketleri de salgını kontrol etmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Google SOS alert uygulaması kullanıma sundu. Facebook ve Instagram sürekli olarak virüs ile ilgili yanlış bilgi veren haberleri taramaya devam ediyor.
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Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi F9 çok “vahşi” olacak!
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu filmiyle izleyicileriyle buluşacak. Serinin bu filminde her şey var. Oscar, Altın Küre, EMMY ödüllerine sahip Helen Mirren, roketli Pontiac Fieros, dev mıknatıslı uçaklar ve hatta John Cena bile var.
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Hızlı ve Öfkeli serisi 20 yıllık tarihi boyunca bir çok macerayı barındıran efsane sinema serilerinden biri oldu. Şimdi ise serinin dokuzuncu filmi olan F9 ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. F9 tanıtım videosu, filmde bulunan tavanına gerçek roket motorları yerleştirilen Pontiac Fiero ve dev mıknatısı olan uçak ile hem fizik hem de hukuk kanunlarını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor.
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi hakkında bilinenler
Vin Diesel‘ın canlandırdığı Dominic Torreto‘nun karşısına eski bir düşmanı olan Cipher (Charlize Theron) çıkar. Torreto‘yu öldürme görevi planlar ve bunun için onun peşine Dom‘un uzaktan kardeşi olan Jakob’u (John Cena) takar. Jakob iyi bir şoför, usta bir hırsız ve aynı zamanda suikastçidir.
Serinin hayranları tarafından çok sevilen bazı karakterleri de geri döndürerek sürpriz yapıyorlar. Filmin oyuncuları arasında Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Queenie Shaw rolüyle Helen Mirren ve son olarak Sung Kang‘ın canlandırdığı Han da karşımızda olacak.
Son olarak F9′un 20 Mayıs 2020‘de vizyona girmesi bekleniyor
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Dünya Atletizm Komitesi prototip ayakkabıları yasaklıyor
Atletizm müsabakalarında bazı sporculara özel üretilen prototip ayakkabıların “teknolojik doping” etkisiyle, yarıştaki derecelerde kayda değer süre farkları yaratmasından ötürü yarışta kullanılan ayakkabılara kural getirildi.
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Atletizmin yönetim birimi olan Dünya Atletizm Konseyi tarafından duyurulan yeni kural çerçevesinde, yarışmacı sporcuların kullandığı ayakkabılara dair bir kural getirildi. Prototip ayakkabıların kullanılması yasaklandı ve 30 Nisan‘dan itibaren geçerli olacak kurala göre, sporcunun kullanacağı ayakkabının, söz konusu yarışın tarihinden en az 4 ay önce perakende satışına başlanmış bir ayakkabı olması gerekiyor. Ayakkabılar sadece sağlık gerekçeleri veya estetik duruş adına kişiselleştirilebilecek.
“Haksız rekabeti engellemek için” ayakkabı teknolojisi saf dışı bırakılacak
Dünya Atletizm Konseyi başkanı Sebastian Coe “Tüm ayakkabı sektörünü düzenlemek bizim işimiz değil fakat seçkin sporculara özel ayakkabılarla ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek bizim işimiz” dedi. The Guardian tarafından yapılan habere göre Nike ZoomX Vaporfly NEXT% ayakkabısının koşuculara, yarış esnasında 1-2 dakika civarı süre avantajı sağlayarak “teknolojik doping” etkisi yarattığını fakat hala onaylı ayakkabılar arasında olduğu belirtiliyor.