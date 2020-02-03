Uygun fiyata en iyi kamera onda mı? Realme 5 Pro ile Balat (VIDEO)

Realme 5 Pro ile İstanbul’un en tarihi yerlerinden biri olan Balat’a gittik. Telefonun 4’lü arka kamerasıyla hem gündüz, hem de akşam saatlerinde birçok fotoğraf çektik.

Realme 5 Pro kamerası neler sunuyor?

Teknik özelliklerine baktığımızda cihazda F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP’lik bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Orta segment için oldukça iddialı ve başarılı bir kamera performansı sunan cihaz, farkını özellikle düşük ışıkta belli ediyor. Zira hem diyafram değerinin F/1.8 olması hem de yazılımın içerisinde gece modu olmasıyla gayet iyi işler ortaya çıkıyor.