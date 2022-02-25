realme Hindistan ve Avrupa CEO’su Madhav Sheth HWP’nin Sorularını Yanıtladı

Geçtimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde realme’nin hem başkan vekili (VP), hem de Avrupa ve Hindistan’ın CEO’su konumunda olan Madhav Sheth, Hardwarea Plus’ın realme hakkında sorduğu 3 soruya cevap verdi.

Bakmakta fayda var: realme GT 2 ve GT 2 Pro Avrupa Fiyatları Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı!

HWP olarak CEO Madhav Sheth’e yönelttiğimiz sorular ise şunlar oldu:

Narzo Serisi Türkiye’de satılacak mı? Siz realme markasının tepe yöneticisi olarak markanızın Hindistan dışında anlaşılabildiğini düşünüyor musunuz? realme’nin bir takvim yılı içinde satışa sunduğu toplam cep telefonu sayısının her yıl arttığını görüyoruz. Planladığınız bir optimum model sayısı var mı?

CEO Madhav Sheth ise sorulara şu şekilde cevap verdi:

Narzo Serisi Türkiye’de satılacak mı?

Türkiye’nin genç ve dinamik yapısı, yeni ürünlerimizi bir an önce Türkiye pazarına getirmemiz için bizi cesaretlendiriyor. Genç nüfus oranı bu kadar yüksek olan Türkiye tarafından kısa sürede benimsenmekten ve her yeni ürün lansmanından sonra ürünlerimizin Türkiye’ye ne zaman geleceği ile ilgili sorular almaktan çok mutluyuz. Yeni ürünlerimizi pazara sunmamızın başlıca sebepleri elbette; piyasanın yapısı, fiyat-performans açısından hayranlarımızı en mutlu edecek dönem ve piyasanın mevcut ekonomik durumu. Bu nedenlerin tamamen olgunlaştığı dönemlerde yeni akıllı telefonlarımızı ve IoT dünyamızın ürünlerini takipçilerimizle paylaşacağız.

Siz realme markasının tepe yöneticisi olarak markanızın Hindistan dışında anlaşılabildiğini düşünüyor musunuz?

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle büyük bir mutlulukla paylaştığımız, araştırma şirketi Canalys’ten aldığımız 4. çeyrek verilerimiz aslında realme’nin popülerlik seviyesinin Hindistan ile sınırlı olmadığının bir göstergesi. Bu bilgilerin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

realme, 2021’de dünyanın 6. akıllı telefon markası oldu. 100 milyondan fazla kullanıcı biriktirdik ve yalnızca 2021’de 60 milyon birim sattık, bu da 2020’ye göre %50’lik bir büyümenin göstergesi. 2021 Q4’teki Canalys raporuna göre realme, 30 küresel pazarda 5. sırada yer almakla beraber, İLK 5 akıllı telefon satıcısı arasında olmayı başardı. Bu başarı realme’nin Batı Avrupa pazarında ilk kez elde ettiği bir başarı. Yine tabi ki sizin de belirttiğiniz gibi Hindistan’daki başarımız hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Hindistan pazarında bir önceki yıla göre %48 artış gösterdik ve pazarda şimdiden %17 seviyesine ulaştık.

Yine Türkiye’nin aktif yapısı ve kullanıcılarımızın güveni sayesinde Türkiye pazarında %46’lık pozitif bir büyüme sağladık. Bu da realme’yi dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarında pozitif büyüme ile 5. marka haline getirdi.

realme’nin bir takvim yılı içinde satışa sunduğu toplam cep telefonu sayısının her yıl arttığını görüyoruz. Planladığınız bir optimum model sayısı var mı?

Sizin de belirttiğiniz gibi hizmet verdiğimiz bölgelerde her yıl model ve nitelik anlamında sayılarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bize destek verenlerin başında siz basın mensuplarımız, paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve en önemlisi bize güvenen ve tercih eden kullanıcılarımız geliyor.

realme ailesi olarak bize verilen değerin her zaman bilincindeyiz ve iş planlarımızda kullanıcılarımızın isteklerini ön planda tutuyoruz. Mevcut pazarın dinamikleri, kullanıcıların beklentileri veya pazarın ihtiyaçları gibi faktörler de ürünleri pazara sunma akışımızı etkiliyor. En yeni, en trend ve fiyat/performanslı ürünlerimizle her zaman daha fazlası için çalışıyor ve fanlarımızı bekletmemeye özen gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllar için Türkiye için güzel planlarımız var.

Bildiğiniz üzere fiyat/performans ürünleriyle pazarı doldurmak bizim temel stratejimizdir. Şu anda a) C serimiz ile giriş seviyesi akıllı telefonların performansını artırmayı hedefliyor, b) Narzo serimiz ile akıllı telefonların oyun deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor, c) Sayı serişimiz ile ise; en son teknolojiyi ve modaya uygun tasarımı daha fazla gence ulaştırmayı istiyoruz. d) Son olarak GT serisi, realme’nin tek ve en premium amiral gemisi hattı olacaktır. realme, AR-GE kaynaklarının %70’ini GT serisine yatıracak.