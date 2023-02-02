Realme cephesi, meşrubat devi Coca-Cola ile işbirliği yaptıklarını ve özel bir telefon üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu haberlerin sıcağı üstündeyken, şimdi de cihazın tanıtım tarihi ve görselleri firma tarafından paylaşıldı. Yalnızca 6.000 adet üretilecek olan Realme 10 Pro Coca-Cola Edition tanıtımı tahmin ettiğinizden daha yakında!

Realme ve Coca-Cola İşbirliğinin Meyvesi 10 Şubat’ta Görücüye Çıkıyor!

Galaxy S23 serisiyle başlayan ve OnePlus’ın 7 Şubat etkinliğiyle son hız devam etmesi beklenen Şubat ayı için bir etkinlik duyurusu da Realme’den geldi. Firma, Coca-Cola işbirliğinden doğan cihazını 10 Şubat tarihinde tanıtacak.

Cihazın hangi Realme telefonu baz alacağı merak konusuydu. Firma bu paylaşımla beraber cihazın Realme 10 Pro 5G modelini baz alacağı iddialarını da doğrulamış oldu. Satışa sunulduğu pazarlarda çok satanlar listesine adını yazdıran bu modelin Coca-Cola versiyonu da şimdiden kendine birçok hayran topladı.

Tasarımıyla kendine hayran bırakan cihazın arkasında devasa bir Coca-Cola yazısı yer alıyor. Cihazın kendisi bu haliyle bir Coca-Cola şişesini andırıyor. İkili kamera modülünün çevresinde bulunan kırmızı halkalar da Realme 10 Pro Coca-Cola Edition modelini standart modelden ayırıyor.

Tasarımıyla standart modelden ayrılan cihazın kutu içeriği de Coca-Cola temalı aksesuarlar ile zenginleştirilmiş. Bu aksesuarlar arasında Realmeow Coca-Cola figürü, özel çıkartmalar ve küresel çapta yalnızca 6.000 adet bulunan Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition’dan kaçıncısını aldığınız yazılı olan bir SIM iğnesi bulunuyor.

Realme cephesinin yeni etkinliği için yer ayırtmak da mümkün. Firmanın Hindistan’daki resmi internet sitesi, etkinlik için erken rezervasyon yaptıranlara bazı hediyeler de sunuyor.

Bu hediyeler arasında indirim kuponu, Bluetooth hoparlör, elektronik diş fırçası, Realme Watch akıllı saat, Realmeow Coca-Cola figürü ve tanıtıma özel hazırlanan ağzına kadar cihaza özel hediyelerle dolu bir Realme 10 Pro Coca-Cola Edition kutusu yer alıyor. Realme’nin bu modele özel ilgi gösterdiğini görmek mümkün.

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Bizler de sınırlı sayıda üretilen cihazı çok merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition’ın tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!