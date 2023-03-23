Çok uzunca bir süredir Realme GT Neo 5 SE hakkında haberler görüyorduk. Nihayet Realme, Realme GT Neo 5 SE için lansman tarihini açıkladı. Realme’nin resmi olarak paylaştığı postere göre Çinli şirket Realme GT Neo 5 SE’yi 4 Nisan’da Çin’de yerel saat ile 14:00’te tanıtacak. Cihaz, geçtiğimiz ay Çin pazarında uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon olarak çıkış yapan Realme GT Neo 5’ten daha aşağıda konumlandırılacak. Posterde akıllı telefonun Final Fantasy rengi görünüyor.

Postere dikkatli baktığımızda arka panelinin üst kısmında iki kamera halkası, bir LED flaş ve “Matrix PDAF F1.79 / EFL 25mm” yazısı bulunuyor. Sol altta ise çift şeritlerin içine yerleştirilmiş “Realme” ve “Dare to Leap” logoları göze çarpıyor.

Final Fantasy renginde ışık akıllı telefona nasıl vurursa ona göre pembe veya mavi renk alıyor. Cihazın kalınlığı 8,95 mm ve ağırlığı 193,1 gram.

Donanım tarafında ise akıllı telefon 6.74 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranda OLED bir panel kullanılmış.

Realme GT Neo 5 SE, kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setini 28 Mart’ta tanıtılacak olan Redmi Note 12 Turbo’da da göreceğiz. Yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan alacak.

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Şimdilik akıllı telefon ile ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.