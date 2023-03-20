Çinli teknoloji devi Realme ilklere imza atmaya devam ediyor. Firmanın yakında tanıtılması beklenen Realme GT Neo 5 SE modeli hakkında bugün sevindiren ve heyecanlandıran haberler geldi.

Sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station tarafından yayınlanan habere göre Realme, yakında çıkacak olan Realme GT Neo5 SE telefonunda ilk kez yüksek kapasiteli pil ve hızlı şarj kombinasyonunu tanıtacak. Realme GT Neo5 SE’nin 5.500 mAh kapasiteli bataryasının 100W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, telefon iki hücreli bir pil tasarımıyla 2750 mAh kapasiteli iki modül donatılacak.

Realme China başkanı Xu Qi‘ye göre Realme GT Neo5 SE, sunumda duyurulacak olan yeni bir lityum pil teknolojisini uygulayacak. Çinli üreticilerin batarya teknolojileri konusunda Apple ve Samsung gibi devlerin önüne geçmesi piyasaya yeni bir soluk kazandırıyor. Çinli üreticilerin bu ataklarına hala Samsung ve Apple’dan elle tutulur bir karşılık maalesef ki gelmedi.

Realme’nin yeni telefonu muhtemelen Snapdragon 7 serisi bir işlemciden beslenecek. Fiyat noktasında ise 500 dolar bandında olması beklenen bu telefon yine muhtemelen Çin ve Hindistan pazarına özel olarak geliştirilecek. Avrupa pazarına ne zaman açılacağı bilinmeyen bu telefon batarya konusunda rakipleri karşısında önemli bir koza sahip olacak gibi görünüyor.

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Çinli üreticilerin en büyük hatası bize göre telefonların Çin ve Avrupa pazarına ayrı olarak pazarlanması. Global bir firma olmak için artık Çinli üreticilerin yeni teknolojilerini tüm dünyada aynı anda sunması gerekiyor. Bakalım bu politika önümüzdeki yıllarda değişecek mi? Bekleyip göreceğiz.