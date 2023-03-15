Realme geçtiğimiz günlerde Realme 10 Pro 5G, Realme 10 Pro+ 5G ve Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition’ı piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon üreticisi şimdi ise, Realme 10T 5G’nin ülkede 21 Mart’ta duyurulacağını sosyal medya hesabından doğruladı. Ek olarak telefonun temel özellikleri de doğruladı.

Realme 10T 5G, Dimensity 810 işlemcisi ile gelirken, 256 GB dahili depolama alanı sunacak. Arka tarafında 90Hz ekran ve 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ayrıca parmak izi okuyucusna da sahip olacak. 10T 5G siyah ve mavi renklerde gelecek. Cihazın diğer detayları henüz açıklanmadı.

Realem 10T 5G lansman tarihi

Model numarası RMX3612 olan telefon, Ağustos 9’de Hindistan’da piyasaya sürülen Realme 2022i 5G‘ye de ait. Yukarıdaki posterde de görülebileceği gibi, Realme 10T 5G’nin arka tasarımı da Realme 9i 5G ile aynı.

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Dolayısıyla, 10T’nin Realme 9i 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği görülüyor. Şu anda Hindistan pazarında 182 dolar fiyat etiketine sahip.

Realme 9i 5G teknik özellikleri

Realme 9i 5G, 6,6 inç IPS LCD Full HD+ 90Hz ekrana sahip. Dimensity 810 işlemci, 6 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 18W şarjlı 5.000mAh pil ile güçlendirilmiştir. Cihaz, Realme UI 3.0 ile Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel portre kamerası ve 2 megapiksel makro lens bulunuyor. Cihaz, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile beraber geliyor.