Çin’deki tüm önde gelen akıllı telefon markaları Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış amiral gemisi cihazlarını tanıtırken, Realme tek istisna olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, raporlar Realme Realme GT Neo 5 Pro olarak adlandırılan bir sonraki amiral gemisi telefonun üzerinde çalışmalara başlıyor. Özellikle, popüler duyumcu Digital Chat Station, yakın tarihli bir Weibo gönderisinde yaklaşan Realme amiral gemisinin özelliklerine ilişkin önemli ayrıntıları paylaştı.

Realme GT Neo 5 Pro teknik özellikleri (söylentiler)

Weibo gönderisine göre, yaklaşmakta olan Realme GT Neo 5 Pro’nun minimal çerçeveli düz bir OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekranın 144Hz yüksek yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacağı söyleniyor. İlginç bir şekilde, Realme’nin daha önce bu yılın başlarında piyasaya sürülen Realme GT Neo 5 ve GT Neo 5 SE akıllı telefonlarında görülen Tianma markalı aynı 6.74 inç OLED paneli kullanacağı da bilgiler arasında.

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Donanım kısmında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 16 GB LPDDR4x RAM ile gelecek. Cihazın batarya boyutu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak 100W şarjı desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca GT Neo 5 Pro’nun arka panelinde OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera bulunacağı da iddialar arasında. Pro modelinde geri kalan kameraların ayrıntıları henüz ortaya çıkmadı. Ek olarak Cihaz Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 ile gelmesi bekleniyor.