Bu yılın en çok konuşulan telefon serilerinden birisi POCO F5 serisi. Serinin uygun fiyatlı modeli F5, teknik özellikleri ile bulunduğu segmentin en iyisi bile diyebiliriz. Daha öncesinde POCO F5 incelemesi, POCO F5 Pro incelemesi ve POCO F5 almak için 5 neden videolarını sizinle paylaşmıştık. Şimdi ise fiyat/performans oranıyla dikkat çeken POCO F5 almak için 5 neden belirledik.

Peki siz POCO F5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda satın alıp kullananlar var mı? Ya da almayı düşünenler var mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

POCO F5 inceleme: https://youtu.be/wtajZX0ghY4

POCO F5 Pro inceleme: https://youtu.be/pEnb1laHMTQ

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