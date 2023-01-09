Çinli teknoloji devi realme, geçtiğimiz günlerde 240W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknolojinin ilk olarak Realme GT Neo 5 modelinde yer alacağını açıklayan firma, telefonun özelliklerini maalesef ki belirtmemişti. Bugün ise telefonun dikkat çeken özellikleri ortaya çıktı.

Son gelen bilgilere göre telefonda 6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144HZ tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Kaputun altına baktığımızda ise bizi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti karşılayacak. RAM tarafında ise Realme elini bol tutacak ve 6GB / 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM seçeneklerini göreceğiz. Depolama tarafında ise 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) seçenekleri yer alacak.

Kamerası ile de ön plana çıkması beklenen bu canavarda Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.79 diyafram açıklığı ve 25mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 8MP IMX355 ultra geniş kamera, 2MP GC02M makro kamera yer alacak. Önde ise bizi 16 Megapiksellik bir kamera karşılayacak.

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150W ve 240W hızlı şarj olmak üzere iki farklı model ile satışa sunulacak olan bu telefonun Şubat ayında tanıtılacağını belirtelim. İlk olarak Çin’de satılacak olan bu canavarın Avrupa pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

İçindekiler realme GT Neo 5 özellikleri

realme GT Neo 5 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144HZ tazelemeli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) depolama alanı

6GB / 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

Realme UI 4.0 / Android 13

Çift SIM (nano + nano)

Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.79 diyafram açıklığı, 25mm eşdeğer odak uzaklığı, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, 2MP GC02M makro kamera

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.85×75.75×8.9; Ağırlık:199g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

150W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh (tipik) / 4850mAh (minimum) pil

240W SuperVOOC hızlı şarjlı 4600mAh (tipik) / 4450mAh (minimum) pil