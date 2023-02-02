Realme bildiğiniz gibi 9 Şubat tarihinde dünyanın en hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefonu Realme GT Neo 5 ile karşımıza çıkacak. 240W hızlı şarja sahip olacak olan bu telefon kendini etkinliğe günler kala göstermeye başladı. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Weibo’da Realme GT Neo5’in promo görüntülerini yayınladı. Bu sayede telefonun tasarımını ilk kez görmüş olduk.

Realme GT Neo5, dünyanın en hızlı 240W şarjını destekleyen dünyanın ilk telefonu olacak. Ancak bu modelin 150W hızlı şarjlı sürümü de bulunacak. Sızdırılan görsellere göre tasarım rakiplerden de farklı olacak. Sol üstte bulunan normal çift kameraya ek olarak, aramalar, mesajlar ve olaylar hakkında bilgilendirmek için kullanılması muhtemel bir RGB LED de telefonun arkasında yer alacak.

Realme GT Neo5’in 144 Hz yenileme hızına sahip 2772 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip 6.74 inç büyüklüğünde ekran alması ve 2160 Hz’de PWM desteği alması bekleniyor. Ana kamera, görüntü sabitleme özelliğine sahip 50megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX890 görüntü sensörü ile gelecek. Telefon, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama biriminin yanı sıra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alacak.

Tasarımsal olarak çok şık ve farklı görünen bu telefon ilk olarak anavatanı Çin’de satışa sunulacak. Avrupa pazarına bu model gelse bile muhtemelen 150W hızlı şarj desteği ile gelecek. Realme’nin CEO’suna göre bu telefon 30 saniyelik şarj ile tam 2 saat telefon görüşme süresi sunabiliyor.

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Dakikalar içerisinde şarjı dolduran bu canavar Android dünyasına yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Bakalım Realme bu canavarını ülkemize getirecek mi?