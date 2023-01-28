Birkaç sızıntının ardından Realme, meşrubat devinden bir Android telefonun piyasaya sürülmesi için Coca-Cola ile ortaklığını doğruladı. Cuma günü, Çinli şirket Hindistan’daki resmî web sitesinde yeni telefonun tanıtımlarının yer aldığı bir sayfa açtı.

Cihazın adı verilmese ya da gösterilmese de tanıtım resmi popüler markaya gönderme yapıyor. Ayrıca, “Realme ferahlamaya hazır” ve “Gerçek sağlık demeye hazır olun” ifadeleri içeceğin eski sloganlarıyla benzerlik gösteriyor.

Realme Hindistan CEO’su Madhave Sheth, bir kutu kolayı yansıtan markalı bir telefonun fotoğrafını paylaşarak söylentileri daha da körükledi. Ancak görseldeki cihazın Realme 10 4G mi yoksa Realme 10 Pro 5G mi olduğu net değil.

Her halükârda, “Realme Coca-Cola “nın Asya ülkesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çinli üretici şu ana kadar cihaz hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Realme 10 4G’nin özel versiyonu

İlk söylentiler, Coca-Cola telefonunun Realme 10 4G’nin hatıra amaçlı bir versiyonu olacağını gösteriyor. Kasım 2022’de piyasaya sürülecek olan model, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ekrana sahip.

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Cihaz dahili olarak MediaTek’in sadece 4G bağlantılı Helio G99 ara işlemcisini kullanıyor. Android 13 tabanlı Realme UI arayüzünü çalıştıran telefon, 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar dahili alan seçenekleriyle geliyor.

Fotoğrafçılık için Realme 10 4G, 50 MP ana sensör ve 16 MP ön kamera ile çift arka kamera getiriyor. Ayrıca cihaz 33 W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip.