TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme

realme GT incelemesiyle karşınızdayız. Markanın amiral gemisi olan ve dünyanın en güçlü telefonlarından biri olarak kabul edilen realme GT’nin tüm detayları bu videoda!

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realme GT: saf güç!

realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.

Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.

120 Hz AMOLED ekran

realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.

Gücü dizginleyen soğutma

Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.

Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün

realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.

İşi sadece oyun değil

Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.