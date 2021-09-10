KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi

realme 8 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Markanın kamera odaklı en iyi telefonu olan 8 Pro’nun detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

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realme 8 Pro, şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.

Üst seviye dörtlü kamera

Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.

108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.

Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.

Kamerası kadar iyi performans

Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.

Tasarım ve ekranda dikkat çeker

realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.

Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda