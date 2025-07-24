Realme GT 7 serisi ile büyük bir çıkış yakalayan ve eski görkemli günlerine geri dönmeye çalışan Realme, yeni modelleriyle piyasayı sallamaya geliyor. Peki Realme GT 8 ne zaman çıkacak? Realme GT 8 çıkış tarihi ne? İşte merak edilenler.

Realme GT 8 ne zaman çıkacak?

Sızan bilgilere göre Realme, amiral gemisi stratejisinde bu yıl ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Marka, önceki yıllarda iki model arasında aylar süren bir zaman farkı bırakmıştı. Örneğin GT 7 Pro Kasım 2024’te gelirken, GT 7 modeli Mayıs 2025’e kadar ertelenmişti.

Ancak bu yıl işler değişiyor gibi görünüyor. Yeni iddialara göre hem Realme GT 8 hem de GT 8 Pro, Ekim 2025 içerisinde birlikte tanıtılacak. Bu hamle, Realme’nin rekabeti daha ciddi ele aldığını gösteriyor. Özellikle Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin her iki modele de entegre edileceği iddiası, bu yıl Realme’nin üst segmentte Samsung ve Xiaomi gibi devlerle doğrudan yarışacağına işaret ediyor diyebiliriz.

Henüz resmi bir tarih verilmiş değil ancak sektörel sızıntılar bu planın ciddi olduğunu gösteriyor. Tanıtımın ardından cihazların kısa sürede küresel pazarlara sunulması bekleniyor. Türkiye’nin de bu pazarlar arasında yer almasını bekliyoruz, ancak GT 7 Pro modeli beklenenden biraz daha geç ülkemize gelmişti, GT 8 serisiyle ilgili planlar ise henüz belirsiz.

Realme GT 8 özellikleri neler olacak?

Realme GT 8 hakkında şimdilik çok fazla teknik detay paylaşılmış değil. Ancak en dikkat çeken nokta, standart GT 8 modelinin de Pro modelde olacağı gibi Snapdragon 8 Elite 2 işlemciyle gelecek olması. Bu, Realme tarihinde ilk kez bir “base model” amiral gemisinin Pro modeliyle aynı işlemciyi paylaşması anlamına geliyor. Böylece aradaki performans farkı önemli ölçüde kapanmış olacak.

İlginizi Çekebilir: Redmi 15 özellikleri sızdırıldı! İşte bütçe dostu yeni Redmi

Pro modelde ise 6.85 inç düz 2K OLED ekran, 7.000 mAh batarya, 200 MP periskop kamera gibi üst düzey özellikler konuşuluyor. Bu farkların GT 8’e ne ölçüde yansıyacağı ise merak konusu.

Siz Realme GT 8 serisinin bu yılki stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.