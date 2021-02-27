Realme GT 5G, Geekbench’te görüldü

Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme markasının, merakla beklenen GT 5G modeli Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Şirketin yakın zamanda tanıtılması beklenen modeli Android 11 ile gelecek.

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Realme, 4 Mart’ta yeni amiral gemisi GT 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son günlerde hem olası fiyatıyla hem de özellikleriyle gündemde yer alan GT 5G, son olarak Geekbench’te de görüntülendi.

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme GT 5G; 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca 1440×3200 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç ekran ile karşımıza çıkacak olan GT 5G’nin ekranının yenileme hızı ise 120 Hz olacak.

Realme GT 5G modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç 3200×1440 piksel 160 Hz OLED, 120 Hz tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ön Kamera: Henüz belirtilmedi

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 13 MP

Batarya: 125 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0

Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Boyutlar: Henüz belirtilmedi

Ağırlık: Henüz belirtilmedi

Son olarak cihazın Geekbench listesine baktığımızda tek çekirdekte 1138 puan ve çoklu çekirdekte ise 3572 puan aldığını görüyoruz. GT 5G ile ilgili fiyat tahminleri ise 432 dolar seviyesinde.

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