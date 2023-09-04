Realme 28 Ağustos’ta Çin’de Realme GT 5’i piyasaya sürdü. İlk gün, sınırlı bir süre için satışa sunuldu ve bu süre zarfında şirket, 30.000 adet GT 5 sattığını doğruladı. Şimdi ise GT 5, iç pazarda açık satışa sunuldu. GT 5, 150W ve 240W olmak üzere iki farklı şarj seçeneği sunuyor. 150W modeli, 12 GB RAM + 256 GB depolama veya 16 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleri ile sırasıyla 2.999 Yuan (413 $) ve 3.299 Yuan (454 $) fiyatla satılıyor. 240W sürümü ise 3.799 Yuan (523 $) fiyat etiketiyle geliyor. Ayrıca iki renk seçeneği bulunuyor. Bunlar; Starry Oasis ve Flowing Silver.

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Realme GT 5, 6,74 inç boyutunda bir OLED ekran kullanıyor ve 1,5K 1240 x 2772 piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip. Cihaz, Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi kullanıyor ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile güvenlik sağlıyor.

Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera bulunurken, arka tarafta OIS destekli Sony IMX890 50 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 150W şarjlı versiyonu 5.240mAh bataryayla gelirken, 240W versiyonu 4.600mAh bataryayla destekleniyor.

Realme GT 5, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alıyor ve LPDDR5x RAM ile UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Ayrıca 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, IR blaster ve üçlü frekanslı GPS gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Bu modelin Türkiye pazarını şimdilik pas geçmesi bekleniyor. Bakalım Realme’nin bu hamlesine Vivo cephesinden nasıl bir yanıt gelecek? Bekleyip göreceğiz.