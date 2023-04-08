Bu videoda tam bir hafta önce tüketicilerin beğenisine rekabetçi bir fiyatla sunulan amiral gemisi telefon realme GT 2 Pro’nun işlemcinin performansına göz atıyoruz. Özellikle zorlayıcı sentetik testleri GT moduyla test ederken yine GT moduyla en yüksek ayarlarda ve yüksek fps değerlerinde PUBG oynuyoruz. Bir diğer yüksek grafikli oyun olan e-Football oynayarak da bataryadaki düşüşü ve telefonun en çok sevilen yanı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’in ısınıp ısınmadığını gözler önüne seriyoruz.

Peki siz realme GT 2 Pro’nun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz satın alabildiniz mi? Stok bulduğunuz takdirde almayı düşünüyor musunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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