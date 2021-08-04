Oyun
Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Battlefield serisinin en iyi oyunu olmaya gelen Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Battlefield 2042 sistem gereksinimleri.
Yıllardır savaş oyunları kategorisinde önemli bir yer tutan Battlefield serisi tüm oyunları ile oyuncuları memnun etmeyi başardı. 2021 yılında ise yeni bir oyun ile piyasaya damgasını vurmayı planlayan Battlefield geliştiricileri, oyuncuları heyecanlandıran Battlefield 2042‘ye hazırlanıyor.
Battlefield tarihinin en büyük oyunlarından birisi olacak olan Battlefield 2042, 2021 yılında EA ve DICE imzası ile yayınlanacak. Bütün oyuncuları heyecanlandıran oyunun Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Ancak bu bekleyiş kadar heyecanlı bir başka bekleyiş ise oyunun sistem gereksinimleri. Oyuncular yeni oyunların çıkmasına ne kadar heyecanlansa da oyunun sistem gereksinimleri bütün hevesi kaçırabiliyor.
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Bugün gelen bilgiler Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri hakkında. Uzun süredir merak edilen bir konu olan sistem gereksinimleri, artık resmi olarak açıklandı. Gelin önce oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine göz atalım. Daha sonra oyun hakkında konuşalım.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
- İşlemci: Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi
- RAM: 8GB
- VRAM: 4GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi
- DirextX: 12
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
- İşlemci: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi
- DirextX: 12
Genel olarak baktığımızda Battlefield 2042’nin sistem gereksinimlerinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle minimum sistem gereksinimlerini incelediğimizde ekran kartı tarafında minimum GTX 1050 Ti ve emsallerinin bulunması üzücü. Ülkemizde çoğu kişinin bu sınıfta ekran kartlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde birçok kişinin düşük FPS veya düşük görüntü kalitesi alacağı aşikar. Öte yandan önerilen ekran kartı olarak RTX 2060‘ın yer alması ise oyunun grafik tarafında cidden yüksek kalite sunacağını da ortaya döküyor. Yani Battlefield 2042 sistemi güçlü olan kullanıcılar için gerçekten çok akıcı olacak.
İlk olarak PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak olan Battlefield 2042 tabiki Xbox One ve PS4 konsollarına da çıkış yapacak. Ancak muhtemelen en geç PC platformu kullanıcıları oyuna ulaşacak. Bakalım Battlefield 2042 tam olarak ne zaman yayınlanacak.
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Oyun
Far Cry 5 Haftasonu Ücretsiz Olarak Oynanabilecek!
Ubisoft, yıllardır popülerliğini kaybetmeyen oyunu Far Cry 5‘i ücretsiz sunacak. Far Cry 5 bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz oynanabilecek.
Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi yıllardır poplülerliğini kaybetmedi. İlk günden bu yana oyuncuların ilgisini kazanan Far Cry serisi, beş numaralı versiyonunu 2018 yılında karşımıza çıkardı. Dört yıllık bekleyişin ardından 2018 yılında Far Cry 5‘i piyasaya süren Ubisoft beğenileri de toplamıştı. Şimdi ise oyuna herkesin erişebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.
Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Far Cry 5‘in bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz hale geleceğini açıkladı. Oyunu kısa bir süre ücretsiz hale getiren Ubisoft, oyuncuların tamamının oyunu deneyimlemesine olanak sağlayacak. Ancak daha sonra oyun tekrardan kütüphanenizden silinecek ve satın alınabilir hale gelecek. Tabi oyunu beğenenler için sadece bu haftasonuna özel indirimler de olacak. Gelin haberin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
Far Cry 5 Tüm Platformlarda Ücretsiz!
Ubisoft başlattığı kampanya ile 5 Ağustos 2021 (17:00 UTC) ve 9 Ağustos 2021 (20:00 UTC) tarihleri arasında Far Cry 5‘i ücretsiz olarak oynanabilir hale getirecek. Bu süre zarfında Far Cry 5 PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında ücretsiz olarak sunulacak. Konsol platformlarında oyunu oynamak isteyen kullanıcılar gerekli mağazalardan oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler. PC platformundan oyuna erişmek isteyenler ise ya Epic Games‘i ya da Ubisoft Store‘u kullanacak. Tabi oyunu indirmeden sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol etmeniz gerek. Biz sizler için aşağıya oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini bıraktık.
Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 7
İşlemci : Intel Core i5 2400, AMD FX6300 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX670, AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 10
İşlemci : Intel Core i7 3770, AMD FX-8350 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Ubisoft’tan haftasonuna özel Far Cry 5 indirimi!
Başta da söylediğimiz gibi Ubisoft bu deneme ile oyunu beğenenlere özel bir indirim de yapacak. Far Cry 5‘i ücretsiz deneyimleyip beğenenler için gerçekten ciddi indirimler mevcut. Ubisoft PlayStation Store‘da Far Cry 5‘in standart sürümünü 19 Ağustos 2021 tarihine kadar %82 indirim ile 102TL‘ye satacak. Oyunun Gold Edition sürümünü ise %75 indirim ile 240TL‘ye satacak. Ubisoft‘un kendi mağazasında ise oyunun standart sürümü %80 indirim ile 53.80TL‘ye satılacak. Gold Edition ise 81TL fiyat etiketine sahip olacak.
Ubisoft tarafından gerçekleştirilen bu kampanya birçok oyuncuyu Far Cry 5 oynatacak gibi duruyor. Haftasonuna özel yaklaşık dört gün sürecek olan bu kampanya Far Cry 5’i ücretsiz deneyimlemeniz için gerçekten yeterli bir fırsat. Özellikle oyunu satın almayı düşünenler hem deneyimleyip hem de çok özel fiyatlara oyunu edinebilecekler. Eğer oyunu almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın deriz.
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Oyun
Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!
Blizzard içerisinde yaşanan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü gelişmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda açılan davadan sonra şirket içerisinde ayrılıklar yaşanıyor. Dava dosyasında ismi geçen şirket başkanı J. Allen Brack’in istifasının ardından Global İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk da görevinden ayrıldı. Activision Blizzard sözcüsü de yaptığı açıklama ile bu haberi doğruladı.
“Jesse Meschuk artık şirkette yer almıyor.”
Yazarak duyuran Activision Blizzard sözcüsü ve firmadan bunun ötesinde bilgi verilmedi. Olayın akabinde Meschuk’un da Twitter hesabını kapattığı fark edildi. J. Allen Brack’in istifası ve dava sürecinden itibaren yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Jesse Meschuk’un şirket başkanı Allen Brack gibi dava dosyasında ismi geçmese de İnsan Kaynakları birimine genel olarak yöneltilen suçlamalar mevcuttu. Tacizcilere yakınlığı ile bilinen bazı insan kaynakları çalışanları tarafından yaşanan cinsel taciz vakalarının şikayet edilmemesi üzerine mağdurlara baskı yapıldığı dava dosyasında yer alıyordu ve ardından ortaya çıkan bir fotoğraf ile bir İK çalışanının dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” şeklinde isimlendirdiği doğrulanmıştı. Bunun gibi davada yer alan tüm iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Birden fazla eski ve aktif Blizzard çalışanına göre İnsan Kaynakları birimi de sorunun bir parçasıydı. Kendilerine bildirilen sorunları görmezden geldikleri, küçümsedikleri ve karşı misilleme verdikleri de aynı şekilde söylendi. Bildirilene göre bir İK temsilcisi kendisine yaşadığı problemi paylaşan bir çalışana “şımarıkça” davrandığı gerekçesiyle kabaca “sızlanmayı bırak!” şeklinde yanıtlamış. Bir kadın çalışanın erkek iş arkadaşı tarafından saldırıya maruz kalmasının ardından başka bir İK temsilcisinin de saldırganın tarafını tuttuğu ve kadın çalışana evden çalışmasını veya departman değiştirmesini tavsiye ettiği bildirildi. Bildirilene göre kadın çalışana oldukça suçlayıcı yaklaşan İK temsilcisi şu cümleleri kurmuş:
“Saldırıyı gerçekleştiren kişi gerçekten çok üzgün ve Blizzard’da çalışmayı çok istiyor. Ayrıca senin ona oldukça arkadaşça davrandığını da söyledi.”
Geçen hafta şirket CEO’su Bobby Kotick de şu cümleleri kurarak evlerini temizleyeceğine söz vermişti:
“İddiaların değerlendirilmesi ve uygun cezaların belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz süreçlerin bütünlüğüne engel olduğu belirlenen kişilerin çalışmaları sonlandırılacaktır.”
Activision Blizzard’ın geçen hafta gerçekleşen finansal gelir toplantısında şirketin gereken değişiklikleri yapacağını savunan Kotick, şirket içerisinde ayrımcılık, taciz, eşitsiz davranma gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine göz yumulmayacağını şiddetle belirtmişti. Ve sözlerine sektörde örnek oluşturacak bir firma olacaklarını ekleyerek devam etmişti. Ayrıca kendisi iddiaların eski olduğunu söyleyerek bu süreçte şirket kültürünü hedef alan iddialara karşı önemli değişikliklerin yapıldığını da söylemişti.
J. Allen Brack’in yerini alan iki kişiden biri olan Jen Oneal yine aynı toplantıda konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir araya geldiğimizde, sektördeki en iyi oyunları yapıyoruz ve şimdi görüyoruz ki şirket kültürümüze uygulanan enerji de aynı miktarda önem taşıyor.”
“Önümüzde yapılacak bir sürü iş var. Ama tutku ve üretkenliğimiz hala burada. İnsanlarımız kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettikleri zaman geri kalan her şey kendi kendisini çözecektir.”
Davanın üzerine yaşanan olaylar, Blizzard’ı şirket içerisinde bir temizliğe gitmesine yol açmış görünüyor. Olay ile adı anılan ve bağlantısı bulunan kişilerin şirket içerisinde soruşturulduğu ve şirketten uzaklaştırmak için gereken çalışmaların yapıldığı gözlemleniyor. Sürecin yönetilmesinde önemli ve aktif adımlar atan Blizzard için bu olay burada kapanacak gibi gözükmüyor. İlerleyen günler ve hatta saatlerde yaşanacak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
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