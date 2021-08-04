Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Battlefield serisinin en iyi oyunu olmaya gelen Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Battlefield 2042 sistem gereksinimleri.

Yıllardır savaş oyunları kategorisinde önemli bir yer tutan Battlefield serisi tüm oyunları ile oyuncuları memnun etmeyi başardı. 2021 yılında ise yeni bir oyun ile piyasaya damgasını vurmayı planlayan Battlefield geliştiricileri, oyuncuları heyecanlandıran Battlefield 2042‘ye hazırlanıyor.

Battlefield tarihinin en büyük oyunlarından birisi olacak olan Battlefield 2042, 2021 yılında EA ve DICE imzası ile yayınlanacak. Bütün oyuncuları heyecanlandıran oyunun Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Ancak bu bekleyiş kadar heyecanlı bir başka bekleyiş ise oyunun sistem gereksinimleri. Oyuncular yeni oyunların çıkmasına ne kadar heyecanlansa da oyunun sistem gereksinimleri bütün hevesi kaçırabiliyor.

İlginizi Çekebilir: Far Cry 5 Haftasonu Ücretsiz Olarak Oynanabilecek!

Bugün gelen bilgiler Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri hakkında. Uzun süredir merak edilen bir konu olan sistem gereksinimleri, artık resmi olarak açıklandı. Gelin önce oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine göz atalım. Daha sonra oyun hakkında konuşalım.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit İşlemci: Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi

Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi RAM: 8GB

8GB VRAM: 4GB

4GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi DirextX: 12

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit İşlemci: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi

Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi RAM: 16GB

16GB VRAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi DirextX: 12

Genel olarak baktığımızda Battlefield 2042’nin sistem gereksinimlerinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle minimum sistem gereksinimlerini incelediğimizde ekran kartı tarafında minimum GTX 1050 Ti ve emsallerinin bulunması üzücü. Ülkemizde çoğu kişinin bu sınıfta ekran kartlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde birçok kişinin düşük FPS veya düşük görüntü kalitesi alacağı aşikar. Öte yandan önerilen ekran kartı olarak RTX 2060‘ın yer alması ise oyunun grafik tarafında cidden yüksek kalite sunacağını da ortaya döküyor. Yani Battlefield 2042 sistemi güçlü olan kullanıcılar için gerçekten çok akıcı olacak.

İlk olarak PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak olan Battlefield 2042 tabiki Xbox One ve PS4 konsollarına da çıkış yapacak. Ancak muhtemelen en geç PC platformu kullanıcıları oyuna ulaşacak. Bakalım Battlefield 2042 tam olarak ne zaman yayınlanacak.