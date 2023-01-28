Bir süredir Oppo Reno 8T ile ilgili sızıntılar duyuyorduk. Cihazın lansman tarihi 8 Şubat olarak duyurulmuştu. Bugünlerde Filipinlerde Oppo Reno 8T, Facebook Marketplace’de satılıyor. Tekrar edelim, Reno 8T’nin lansmanı henüz yapılmadı. Görsellerde müşterilere satılmaya hazır birden fazla Reno 8T dikkatleri çekiyor. Akıllı telefon şu anda Filipin parası ise 18.999 birime satılıyor. Bu da 348 dolarak veya 320 euroya tekabül ediyor.

Kutularda belirgin bir 5G ibaresi bulunmamasından mütevellit sadece 4G versiyonunun satışta olduğunu varsayıyoruz.

İçindekiler Oppo Reno 8T Sızdırılan Özellikler

Oppo Reno 8T Sızdırılan Özellikler

Akıllı telefonun lansman duyurusu yapılırken bazı özellikler resmi olarak onaylanmıştı. Yapılan açıklamada Reno 8T’nin fiberglas deri arka panele sahip olacağı da söylendi.

Açıklamaya göre akıllı telefon 100 MP çözünürlükte bir portre kamerasına sahip olacak. Bunu yanı sıra Reno 8T, sanal ram ile birlikte 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacak. Bu RAM’e 128 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon gücünü 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Akıllı telefon ile ilgili birçok sızıntı da mevcut. Tasarım tarafında akıllı telefonun güç tuşunun sağ çerçeveye ses tuşlarının ise sol çerçeveye yerleştirildiğini görüyoruz. Ses tuşu tek parça halinde değil, ses açma ve ses kısma için ayrı tuşlar kullanılmış. Reno 8T, rakiplerine kıyasla nispeten kalın bir alt çerçeveye sahip. Bunun yanı sıra ekranın sol üst köşesine de selfieler ve görüntülü aramalar için bir adet ön kamera yerleştirilmiş.

Donanım tarafındaki sızıntılara bakacak olursak Reno 8T’nin MediaTek Helio G99 yonga setine sahip olacağını söyleyebiliriz. Ekran tarafında ise akıllı telefon 6.43 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED bir ekrana sahip olacak.

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Oppo Reno 8T ile ilgili tüm bildiklerimiz bunlardı. Lansman günü yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçeceğini umut ediyoruz. Takipte kalın.