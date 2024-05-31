Çinli teknoloji devi Realme giriş segmentte fazlasıyla adından söz ettiren bir marka. Bu bağlamda C serisi ile giriş segmentinde önemli bir oyuncu olan Realme, geldiğimiz noktada bugün Realme C63 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Realme C63 bu fiyatla çok konuşulur!

Realme C63, HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekranda 180 hz dokunmatik örnekleme oranı da bulunuyor. 6.745 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış. Parlaklık tarafında ise akıllı telefon 450 nite kadar parlaklık sunabiliyor.

Akıllı telefon kaputun altında UNISOC T612 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. UNISOC T612 yonga seti gücünü 45zW kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Birçok kullanıcının telefon alırken en dikkat ettiği konulardan birisi ise kamera. Kamera tarafında Realme C63 ahım şahım özellikler sunmuyor. Ancak kendi fiyat bandında yadsınamayacak bir kamerası var. Akıllı telefon 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Fiyat tarafında ise akıllı telefonun iki farklı varyasyonu bulunuyor: