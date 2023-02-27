Xiaomi’nin ünlü alt markası Realme, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Dev şirketin henüz yapım aşamasında olan yeni cihazı Realme C55 ise bu yelpazenin yeni üyelerinden olmak için gün sayıyor. Firmanın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden onayladığı telefon, şimdi de canlı görüntülerle karşımızda.

Çinli akıllı telefon üreticisinin tanıtmaya başladığı Realme C55’in lansman öncesinde sızdırılan görüntüleri ile özellikleri gün yüzüne çıktı. Şirketin telefonda kullandığı Realme Mini Capsule adı verilen Apple’ın Dinamik Ada benzeri bir tasarım oldukça dikkat çekti.

Realme C55, Canlı Görüntüleriyle Karşımızda

Lansman öncesinde, Realme C55’in tüm teknik özelliklerinin yanı sıra tanıtım videosu ve cihazın canlı görüntüleri de ortaya çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Realme C55 launching this march in India ✅✅🇮🇳🇮🇳 #Realme pic.twitter.com/bkAKggnFgZ — Paras Guglani (@passionategeekz) February 26, 2023

Başlangıç olarak, ünlü yazar Paras Guglani, yaklaşmakta olan akıllı telefonun tanıtım videosunu paylaştı. Akıllı telefonun Redmi 10 4G’ye benzer bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyan video, cihazın iki ayrı kamera modülüne sahip düz bir arka panel ile geleceğini ortaya çıkardı. Videoda tanıtılan C55’in düz tasarımlı kenarlarında güç düğmesine monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına da ev sahipliği yapıldığı görülüyor. Video, ayrıca telefonun Sunshower Color renginde geleceğini doğruluyor.

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Diğer bir sızıntı ise YouTuber Official Complete Selular’dan geliyor ve Realme C55’in teknik özellikleriyle birlikte birden fazla görüntüsünü içeriyor. Görüntüler, telefonun kalın üst ve alt çerçeveler taşıyacağını ortaya koyuyor. Ön kamera için delikli bir kesik mevcut. Telefonun alt tarafında ise 3,5 mm ses jakı ve hoparlör ızgarası ile bir USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Sızdırılan ambalaj kutusu da daha öncesinde gündeme düşen diğer birçok özelliği doğruluyor.

Realme C55 özellikleri

Fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Realme C55’in ambalaj kutusu, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç LCD ekrana sahip olduğunu destekliyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden güç alacak telefon, aynı zamanda 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB emmc 5.1 depolama alanı ile gelebilir.

Şirketin tasarımıyla dikkat çeken yeni ürünü, 64MP birincil kamera ve 2MP yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise özçekimler ve görüntülü görüşmeler için 8MP kamera bulunacak. Telefonun yazılım tarafında ise Android 4.0 tabanlı Realme UI 13 üzerinde çalışacağı düşünülüyor. Bununla beraber 33W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacağı da tam olarak kesinleşmiş özellikler arasında.

Realme C55, güvenlik adına yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı sunacak. Ayrıca özel bir micro-SD kart yuvası ve 3,5 mm ses jakı ile birlikte gelecek. Son olarak, telefon 7.89mm kalınlıkta olacak ve USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj olacak.