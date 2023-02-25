Apple’ın Dinamik Ada özelliğini kopyalama planlarıyla gündeme gelen Realme, şimdi de dünyanın en hızlı şarjına sahip akıllı telefon modeli olan Realme GT3 ile gündemde. Şarj hızıyla dudak uçuklatan cihaz, tanıtıma günler kala Geekbench performans testinde boy gösterdi!

Realme GT3 Geekbench’i Fethetmeye Geliyor!

Hızlı şarjıyla herkesi kendine hayran bırakan Realme GT3, performansıyla da göz dolduracakmış gibi görünüyor. Geekbench veritabanında RMX3709 model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, Qualcomm’un son yıllardaki en güçlü işlemcilerinden biriyle donatılmış.

Geekbench’te “taro” kod adına sahip bir anakarta sahip olduğu görünen cihazda kullanılan işlemcinin Snapdragon 8 Gen 1 olduğu düşünülüyor. Bir ihtimal bu işlemcinin aynı anakartı paylaşan Snapdragon 8+ Gen 1 olduğu da düşünülebilir. Ancak, Realme GT3’ün Geekbench test sonuçları Snapdragon 8 Gen 1 ortalamasına daha yakın.

Buna göre, Realme GT3 Geekbench’in tek çekirdek testinden 1265, çoklu çekirdek testinden ise 3885 puan alarak oldukça iyi bir skora imza atmış. Bu skorların Geekbench 5 sürümüne göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyelim.

Bu skorlar, Snapdragon 8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle donatılan cihazların gerisinde olsa da, Realme GT3’te kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin de günlük işlerde ve hatta yüksek grafikli birçok oyunda üst seviye performans vereceğini söylemek mümkün.

Cihazın donanım alanında etkileyici olan bir diğer özelliği ise kullanılan bellek miktarı olmuş. Realme’nin yeni amiral gemisi katilinde tam 16GB dahili belleğe yer veriliyor. Sanal bellek artırma teknolojisiyle beraber bu alanı daha da artırabilirsiniz.

Samsung’un amiral gemisinde en fazla 12GB belleğe yer verdiği bir dönemde, Realme’nin bu cihazda 16GB bellek kullanması şaşırtıcı bir hamle olarak nitelendirilebilir.

Bazı sertifika veritabanlarında ortaya çıkan bilgilere göre cihaz Bluetooth 5.2 bağlantısı destekleyecek ve aynı zamanda kutudan en güncel Android sürümü olan Android 13 ile çıkacak.

Yalnızca 9 dakika 30 saniyede boş halden tam doluma ulaşabilen Realme GT3, dudak uçuklatan 240W şarj gücünün yanında, üstün donanım özellikleriyle de çok konuşulacak gibi duruyor.

28 Şubat tarihinde Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde görücüye çıkacak olan cihazı bizler de çok merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme GT3’ün donanım özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!