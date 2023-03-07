Çinli teknoloji devi realme geçtiğimiz günlerde yeni telefonu için lansman tarihi açıklamıştı. Firma söz verdiği gibi şirketin C serisindeki en son akıllı telefonu olan Realme C55 modelini bugün resmi olarak tanıttı. 160 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Telefonda 6,72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli ekran yer alıyor. Bu ekran fiyatı uygun tutmak adına LCD panel ile geliyor. Ekranın %91,4 ekran-gövde oranına sahip olduğunu ve nokta çentik içinde 8 MP kameraya sahip olduğunu belirtelim.

Şirket ayrıca telefon şarj durumu, düşük pil uyarısı, veri kullanımı gibi önemli bilgilerin yanı sıra gün boyunca adım ve yürüme mesafesi gibi önemli bilgileri her zamankinden daha sorunsuz bir şekilde sunan bir yazılım özelliği olan mini kapsülü de öne çıkarıyor. Telefon, 8 GB’a kadar RAM ve ek 8 GB sanal RAM ile MediaTek‘in sekiz çekirdekli Helio G88 tarafından destekleniyor.

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C55’te 2MP derinlik sensörü ile birlikte 64MP arka kamera da yer alıyor. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip. Bu uygun fiyatlı telefon 63 dakikada tamamen şarj edebilen 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile kutusundan çıkıyor.

İçindekiler realme C55 özellikleri

realme C55 özellikleri

6.72 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G88 12nm işlemci (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

6 GB RAM ile 128 GB (eMMC 5.1) depolama

8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB (eMMC 5.1) depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

realme UI 4.0 ile Android 13

64MP arka kamera, 2MP derinlik sensörü

8MP ön kamera

Yana monteli Parmak İzi sensörü

Boyutlar:165,6×75,9×7,89 mm; Ağırlık: 189,5 gr

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Tip-C, NFC

33W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil